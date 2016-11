Kaikki Itä-Aleppon sairaalat pommitettu – Espoon väkiluvun verran ihmisiä nyt ilman hoitoa

Viimeinenkin toimiva sairaala piiritetyssä Itä-Aleppossa on nyt pommitettu.

Ilman sairaanhoitoa jää yli 250 000 syyrialaista. Väkimäärä vastaa Suomeen suhteutettuna tilannetta, että kellään espoolaisista ei olisi enää pääsyä sairaalahoitoon.

”Joitain terveyspalveluita on vielä jäljellä pienillä klinikoilla, mutta asukkaat eivät saa enää vaativampaa hoitoa. Tilanne on kriittinen, koska piiritettyyn kaupunkiin ei olla saatu apua perille sitten heinäkuun”, maailman terveysjärjestö WHO totesi tiedotteessaan.

Järjestön mukaan viimeisetkin alueella toimivat sairaalat ovat joutuneet sulkemaan ovensa kuluneen viikon aikana käytyjen pommitusten vuoksi.

Esimerkiksi perjantaina televisiokanava Al-Jazeeran kuvausryhmä oli paikalla, kun Itä-Aleppon lastensairaalaa pommitettiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, pystyvätkö sairaalat toimimaan tulevaisuudessa.

”Sairaaloita ei enää ole. Et voi edes kuvitella, millaista elämä Aleppossa nyt on. Tämä tuntuu aivan helvetiltä. Naapurustomme ovat liekeissä ja pommeja sataa taivaalta. Kansainvälisen yhteisön olisi autettava meitä”, Itä-Aleppon viimeinen neurokirurgi Omar kertoi paikan päältä sanomalehti New York Timesille.

Syyrian hallinto pommittaa kaupunkia venäläisten tuella kapinallisia vastaan. Sairaaloiden ohella myös muita siviilikohteita kuten kouluja, vesihuoltoa sekä avustustyöntekijöitä on pommitettu.

”On järkyttävää, että hyökkäykset terveydenhoitopaikkoja vastaan jatkuvat Syyriassa. Tänä vuonna on ollut jo 126 hyökkäystä. Vetoamme kaikkiin osapuoliin, etteivät ne iskisi sairaaloihin. Tämä on pöyristyttävää”, totesi WHO:n edustaja Tarik Jasarevic viime viikolla uutistoimisto Reutersin mukaan.

Pulaa piiritetyssä kaupungissa on kaikesta, myös lääkäreistä. Vielä kesällä Itä-Aleppossa oli enää kolmisenkymmentä lääkäriä, mikä on erittäin vähän 250 000–300 000 alueen asukkaalle. Kaupungin ainoa lastenlääkäri kuoli pommituksissa jo huhtikuussa. Elossa olevien lääkäreiden määrästä ei ole nyt tietoa.

”Umpimähkäiset pommitukset siviilikohteita kuten sairaaloita vastaan ovat vastoin humanitaarista lakia. Viesti on selvä, enkä tiedä miten sen voisi enää selvemmin sanoa: lopettakaa sairaaloiden pommitukset”, Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF:n) edustaja Teresa Sancristoval totesi järjestön tiedotteessa.

ABDALRHMAN ISMAIL / Reuters