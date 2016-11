Tanskassa otettiin käyttöön oma kylä dementikoille

Tanskan Fyn-saarella vihittiin maanantaina käyttöön pieni ”kylä” dementikkojen tarpeisiin, kertoo tanskalaislehti Jyllands-Posten.

Svendborgin kunnassa sijaitseva kylämäinen yhteisö on rakennettu 225 asukkaalle. Svendborg Demensby eli Svendborgin Dementiakylä on suunniteltu juuri muistisairaiden tarpeisiin ja on ensimmäinen laatuaan ainakin Tanskassa.

Tarkoituksena on pyrkiä kohentamaan hoidon laatua, kertoi Svendborgin kunnan sosiaali- ja terveysasioista vastaava Hanne Ringgaard Møller Jyllands-Postenille.

Laitosruoan sijaan kylässä tarjotaan kotiruokaa, ja yhteisössä on tarjolla erilaisia virikkeitä, kuten musiikkikirjasto, hierontapaikka ja puutarha.

Dementiakylän paikalla toimi aiemmin vanhainkoti, mutta rakennukset ja alue on pantu uusiksi, jotta miljöö olisi mahdollisimman kylämäinen.

Samanlaisia yhteisöjä suunnitellaan Tanskassa lisää, kertoo Fyens-sivusto. Hankkeita on vireillä Aalborgissa, Odensessa ja Herningissä.