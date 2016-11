Pitäisikö lähteä, edes puoleksi vuodeksi? Ja jos kyllä, niin mihin?

Näitä kysymyksiä puntaroivat parhaillaan tuhannet suomalaisopiskelijat. Vaihto-opiskelu ulkomailla on yhä useamman haave. Nyt on se aika vuodesta, kun päätöstä kannattaa viimeistään alkaa miettimään.

”Mitä kauemmaksi haluaa, sitä aikaisemmin pitää ajatella”, neuvoo Helsingin yliopiston liikkumispalveluiden asiantuntija Anne-Sophie Hokkanen.

Helsingin yliopistossa haut Aasiaan ja Yhdysvaltoihin syksyksi 2017 menivät juuri kiinni, mutta rästipaikkoja saattaa vielä aueta. Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan ehtii vielä hyvin. Haut ensi syksyksi alkavat helmikuussa.

Vaihtoon lähtijöiden osuus kaikista opiskelijoista on noussut Suomessa viimeiset kymmenen vuotta varsin tasaisesti. Vuonna 2015 ulkomaille lähti vaihtoa varten yli 10 000 amk- tai yliopisto-opiskelijaa. Vielä nopeammin kasvaa niiden määrä, jotka lähtevät ulkomaille suorittamaan kokonaista tutkintoa.

Suomen opiskelijat kansainvälistyvät määrätietoisemmin kuin ennen, Hokkanen kertoo. ”Totta kai paikan kulttuurinen kiinnostavuus merkitsee yhä, mutta opintojen tärkeys painottuu nykyään eri tavalla.”

Kohdemaiden kärki on pysynyt pitkään eurooppalaisena, kiitos Erasmus-ohjelman. Saksa, Espanja, Britannia, Hollanti ja Ranska olivat suomalaisten viisi suosituinta vaihtomaata vuonna 2015.

Heti kärjen taakse nousee kuitenkin uusia, kaukaisempia suosikkeja. Kaupallisen alan yliopisto-opiskelijoilla Yhdysvallat on jo kakkosmaa ja Kiinakin löytyy listalta viidentenä. Insinööriopiskelijoiden suosikkimaiden kärkipäähän ovat nousseet Japani, Singapore ja Etelä-Korea.

Haastattelimme neljää suomalaista vaihto-opiskelijaa kolmessa vaihtokaupungissa: Berliinissä, Birminghamissa ja Pekingissä. He kertovat nyt parhaat vinkkinsä niille opiskelijoille, jotka vielä omaa vaihtoaan pohdiskelevat.

Kaveh Rostamkhani

Berliini: Paikallisia kämppäkavereiksi ja koulusta ulos keikoille

Eläminen Berliinissä on huomattavasti opettavaisempaa kuin varsinainen opiskelu, helsinkiläinen Krista Nupponen, 24, sanoo.

”Antoisinta tässä puolessa vuodessa on ravata keikoilla ja tapahtumissa, elää Berliinin sykkeessä.”

Kulttuurituotantoa Metropolia-ammattikorkeakoulussa opiskeleva Nupponen on ollut lokakuun alusta lähtien Berliinissä opiskelijavaihdossa. Tai itse asiassa vaihtopaikka on Berliinin naapurissa Potsdamissa sijaitseva Fachhochschule Potsdam ja sen kulttuurityön linja.

”Päällimmäisin huomio on se, miten poliittisia ja keskustelevia opiskelijat täällä ovat. Koko ajan puhutaan maahanmuuttokysymyksistä, talouskasvun jälkeisestä yhteiskunnasta tai feminismistä.”

Koulussa Nupposen yllätti myös, miten omatoiminen on oltava saadakseen kokoon mielekkään kurssikirjon, josta kertyisi myös riittävästi opintopisteitä. Nupposen saksantaito ei riitä saksankielisille kursseille, ja kursseja on englanniksi rajallisesti. ”Silti on paljon sellaista, mitä ei ole tarjolla Suomessa. Suosikkikurssini käsittelee hakkerointia taiteessa.”

Saksakin tosin alkaa hiljalleen sujua. ”Ensimmäinen vinkkini on ehdottomasti se, että jos tulee itsekseen, kannattaa etsiä saksalaisia kämppiksiksi. He ovat hyviä oppaita Berliini-elämään”, Nupponen sanoo.

Toinen vinkki on se, että kannattaa miettiä, miten koulumatkan kulkee. ”Berliini on tosi iso, ja itselläni menee koulumatkoihin päivittäin 2,5 tuntia. En silti asuisi Potsdamissa.”

Mutta aina ei voi valita. ”Berliinin asuntotilanne on muuttunut parissa vuodessa tosi paljon. Hinnat ovat nousseet, ja kilpailu on tosi kova.”

Asunnonetsintä oli työlästä, samoin byrokratia, jota Berliiniin muuttajalle tulee vastaan. ”Vastasin satoihin nettipalstojen asuntoilmoituksiin. On oltava tosi aktiivinen ja myös valmis menemään vähän kauemmas suosituimmista hipsterikulmista.”

Nupponen maksaa huoneestaan kolmen naisen kimppa-asunnossa Weddingissä vuokraa 470 euroa kuukaudessa. Asunto on suuri ja juuri remontoitu, kalustettu valkoisella Ikealla.

”Viihdyn, mutta periaatteessa tämä on kallis kimppakämpäksi. Muuten eläminen on varsin edullista.”

Conor O'Leary

Birmingham: Omat säästöt saattavat tulla Britanniassa tarpeeseen

Aalto-yliopiston kauppatieteiden opiskelijoilla on antaa vaihtoa harkitseville yksi neuvo ylitse muiden: vaihtoon kannattaa ehdottomasti lähteä.

”Opiskelijavaihto on avartavaa aikaa. Samaa kokemusta ei saa valmistumisen jälkeen”, sanoo Helena Kauma, 24.

”Itse epäröin aluksi lähtöä, mutta en ole katunut tippaakaan”, kertoo Saana Hänninen, 21.

Sekä Kauma että Hänninen ovat opiskelleet syksyn Aston-yliopiston liiketalouden yksikössä Birminghamissa, Englannissa. Astonin bisneskoululla on hyvä maine, ja se on menestynyt erilaisissa luokituksissa. Itse opiskelua ei kuitenkaan ole tarvinnut jännittää. Aalto-yliopiston kauppislaisista vaatimustaso ei ole tuntunut yhtään liian kovalta.

”Helpompaa täällä on kuin Aallossa”, kertoo Hänninen. Sopeutumista yliopistolle auttoivat myös kansainvälisten opiskelijoiden orientointiviikot, joilta jäi paljon kavereita eri maista.

Käytännön asioiden hoidossa pitää sen sijaan osata olla oma-aloitteinen. Kumpikin hankki Birminghamista asunnon jo ennen Englantiin lähtöä.

”Vaihto-opiskelijoiden asuminen ei ole todellakaan yliopiston ykköshuolenaihe. Keskustan kampukselle vaihto-opiskelijat eivät edes pääse”, Kauma kertoo.

Kauma löysikin alivuokralaishuoneensa hieman yllättäen Airbnb:n sivuilta. Sitä kautta on päässyt kurkistamaan myös brittiläiseen arkeen. Hännisellä on huone uudessa opiskelija-asuntolassa. Kuukauden vuokra on noin 800 puntaa.

”Asuntola on keskustan ulkopuolella, jonne bussilla menee puolisen tuntia.”

Erasmus-vaihdon ansiosta lukukausimaksuja ei tarvitse maksaa. Lähtijät ovat saaneet myös Kelan korotettua opintotukea, KY-säätiön matkatukea sekä Aalto-yliopiston Erasmus-tukea.

Kauma ja Hänninen neuvovat silti ottamaan myös omia säästöjä mukaan.

”Ei ole mukavaa, jos pubissa pitäisi laskea jokaista tuoppia”, Kauma sanoo.

Vaihto-opiskeluun kuuluukin nauttiminen kohdemaasta. Kauma ja Hänninen ovat matkustelleet innokkaasti Britanniassa ja Irlannissa. Birminghamista on kätevä lähteä viikonloppureissuille.

Luennoillakin kannattaa haistella uusia tuulia ja etsiä vaikutteita.

Aallossa laskentatoimi pääaineenaan kandia puurtava Hänninen lukee Astonissa markkinointia. Kauma puolestaan valmistuu pian maisteriksi erityisalanaan datan käyttö palvelutaloudessa. ”Astonissa olen lukenut kaikkea mielenkiintoista, vähän kuin tilkkutäkkiä.”

Mikko Paakkanen / HS

Peking: Kiinassa kannattaa olla riittävän pitkään

Kansainvälisen politiikan opiskelija Milla Toivanen Tampereen yliopistosta pääsi heti aluksi tutustumaan kiinalaiseen mentaliteettiin, johon kuuluu tietty suurpiirteisyys.

”Kun tulin, sanottiin, että sitä asuntolaa ei ole, johon olet tulossa asumaan.”

Kiinassa arki on täynnä pieniä yllätyksiä. Asuntola on remontissa, mutta opiskelijoille sitä ei kerrottu.

Yliopisto kuitenkin järjesti opiskelijoille majapaikat läheisestä hotellista. Toivanen, 22, jakaa kahden hengen huoneen englantilaisen opiskelijanaisen kanssa.

”Halusin kämppäkaverin, etten jää eristyksiin.”

Kiinassa uusille opiskelijoille ei ole tarjolla yhtä tehokasta perehdytystä kuin Suomessa. Silloin kannattaa hankkia ystäviä, joilta voi kysyä asioista.

”Kun tapaa uusia ihmisiä, kannattaa ehdottaa, että tehdään jotain yhdessä.”

Länsimaalaiselle voi Kiinassa aluksi tulla pieni kulttuurishokki.

”Ensimmäiset pari viikkoa olin aivan sekaisin. Että mitä täällä tapahtuu. Mutta se helpotti todella nopeasti, kun sain arjesta kiinni.”

Arjen käynnistämistä helpottaa suunnitelmallisuus.

”Asetin itselleni tavoitteita. Tänään etsin ruokakaupan, huomenna yritän etsiä internetin ja niin edelleen.”

Toivanen suosittelee Kiinan lähteville, että lähtee riittävän pitkäksi aikaa. Hänen oli tarkoitus olla vain syyslukukausi, mutta hän on tultuaan sopinut, että vaihto jatkuu koko lukuvuoden.

”Tämä on niin erilainen kulttuuri. Tästä saa paljon enemmän irti, kun on pidempään.”

Pekingissä ei pärjää englannin kielellä, joten kannattaa opiskella kiinaa. Edes vähän.

Toivanen kävi alkeiskurssin Suomessa. Pekingissä hänet pantiin kiinan ryhmään, jossa on opetusta kuusi tuntia viikossa.

”En oikein tiedä, mitä siinä tapahtui. Muut vaihto-opiskelijat pantiin ryhmään, jolla on vain kaksi tuntia viikossa.”

Hän on kuitenkin tehokurssille pääsystä tyytyväinen.

”En ole erityisesti pitänyt kielten opiskelusta, mutta kiinan opiskelu on hauskaa. Tuntuu kuin olisi ratkaisemassa jotain salakoodia, kun alkaa ymmärtää kirjoitusmerkkejä katujen varsilla.”

Toivasen mielestä vaihtovuodesta saa eniten irti, kun yrittää mahdollisimman hyvin tutustua paikalliseen kulttuuriin. Siinä auttaa, kun on kiinalaisia ystäviä.

