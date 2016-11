Japani poisti tsunamivaroituksen koillisrannikolta – asukkaita evakuoitiin maanjäristyksen vuoksi

Voimakas maanjäristys Japanin Fukushiman alueella keskeytti hetkellisesti ydinvoimalan varastoaltaaon viilennyksen ja aiheutti tsunamiaaltoja alueella, joka tuhoutui pahoin vuoden 2011 maanjäristyksessä.

Järistystä seurasivat noin metrin korkuiset hyökyaallot, jotka nousivat itärannikon jokia pitkin pitkälle sisämaahan. Fukushiman pohjoispuolella virtaavassa Sendai-joessa havaittiin 1,4-metrinen tsunamiaalto, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Me näimme korkeita aaltoja, mutta ei mikään niistä ei ylittänyt tulvamuuria”, Iwakin kaupungin asukkaat kertoivat televisioyhtiö NTV:n haastattelussa.

Silminnäkijät ovat kuvanneet tsunamiaaltoja pikaviestipalvelu Twitterin viesteissä:

Japani on jo poistanut tsunamivaroituksen alueelta. Japanin meteorologinen instituutti on varoittanut, että vuoroveden vaihtelussa voi olla vielä muutoksia.

#Fukushima people please find somewhere safe to stay everyone in that area close to that region #PrayforJapan pic.twitter.com/zFAxDmP5oi