Kyproksen yhdistämisneuvottelut ajautuivat karille – aluejaosta ei syntynyt yhteisymmärrystä

Neuvottelut Euroopan pisimpään jatkuneen jäätyneen konfliktin eli Kyproksen tilanteen ratkaisusta ajautuivat tiistain vastaisena yönä pahasti karille.

Neuvottelut keskeytyivät, kun Kyproksen presidentti Nikos Anastasiades ja hänen kyproksenturkkilainen kollegansa Mustafa Akıncı eivät kyenneet sopimaan aluejaosta tulevassa yhdistyneessä valtiossa. Presidentit olivat yrittäneet hieroa sopua sunnuntaista lähtien Genevenjärven rannalla Sveitsissä. Kyseessä oli jo toinen tiivis neuvottelusessio tässä kuussa.

”Huolimatta parhaista pyrkimyksistään, he eivät ole kyenneet lähentymään toisiaan lisää aluejaossa, mikä olisi pohjustanut tietä neuvotteluiden viimeiselle vaiheelle”, neuvotteluja välittäneen YK:n tiedottaja sanoi yöllä julkaistussa tiedotteessa.

”Molemmat osapuolet ovat päättäneet palata Kyprokselle ja tarkastella etenemismahdollisuuksia.”

Cyprus Mailin mukaan kyproksenkreikkalaiset lähteet kuitenkin sanoivat, että vielä ei voi puhua neuvotteluiden romahtamisesta.

Kyproksen kriisiin on yritetty neuvotella ratkaisua vuosikymmeniä. Tänä vuonna käydyt neuvottelut ovat herättäneet vahvoja toiveita sovun löytymisestä, ja molemmat osapuolet olivat aiemmin asettaneet tavoitteeksi ratkaisun löytymisen vuoden loppuun mennessä.

Kypros jakautui kahtia vuonna 1974, kun Turkki miehitti saaren pohjoisosan vastauksena Kreikan sotilasjuntan tukemaan vallankaappausyritykseen. Itsenäiseksi julistautuneella Pohjois-Kyproksella on edelleen 40 000 Turkin sotilasta, ja alue on muutoinkin täysin riippuvainen Turkin tuesta. Kyproksen eteläosa puolestaan on kansainvälisesti tunnustettu valtio, joka kuuluu Euroopan unioniin.

Viikonvaihteen neuvotteluissa osapuolet yrittivät sopia siitä, miten suurta aluetta kyproksenkreikkalaiset ja kyproksenturkkilaiset saisivat hallita tulevassa yhdistyneessä valtiossa. Presidenteillä oli kuitenkin vahvoja erimielisyyksiä siitä, kuka saa haltuunsa minkäkin kaupungin ja kylän. He eivät kyenneet sopimaan myöskään siitä, miten paljon rantaviivaa kumpikin osapuoli saisi.

Tarkoituksena oli myös sopia siitä, paljonko kyproksenkreikkalaisia saisi palata Pohjois-Kyproksen puolelle jääneisiin koteihinsa, joista he joutuivat pakenevaan Turkin miehityksen alta. Cyprus Mailin mukaan kyproksenkreikkalaiset haluavat, että palaamismahdollisuus annetaan 80 000–90 000 pakolaiselle. Kyproksenturkkilaiset haluavat kuitenkin kutistaa luvun 70 000–75 000 ihmiseen.

Pakolaisten palaaminen on ongelmallista, koska osaa vanhoista kodeista ei enää ole olemassa tai niissä asuu muita ihmisiä.