Tiistaina aamuyöllä Suomen aikaa Donald J. Trumpin sormet liikkuivat näppäimistöllä.

”Monet ihmiset näkisivät mielellään @Nigel_Faragen edustamassa Britanniaa suurlähettiläänä Yhdysvalloissa. Hän hoitaisi homman hienosti!”

Trump oli jälleen twiitannut. Siinä ei ole mitään uutta. Niin hän on tehnyt jo monen vuoden ajan, yhteensä 34 000 viestin verran.

Uutta on se, että Trump on valittu Yhdysvaltain presidentiksi. Ja hän jatkaa twiittaamista entiseen malliin.

Se on outoa. Ei twiittaaminen itsessään – sitä tekevät melkein kaikki poliitikot – vaan viestien sävy.

Trumpin twiitit eivät ole erityisen presidentillisiä. On kuin kampanjavaihde olisi jäänyt päälle. Häneltä ilmestyy internetiin spontaanin tuntuisia purskahduksia.

Tuorein twiitti (tiistaiaamuna Suomen aikaa) on kuvaava. Siinä Trump käytännössä suosittelee, kenet Britannian pitäisi valita suurlähettilääkseen Yhdysvaltoihin.

Sekaantuminen vieraiden valtioiden suurlähettiläsnimityksiin on kohteliaasti sanoen epädiplomaattista. Moukkamaisenakin sitä voi pitää.

Nigel Faragea tuskin tullaan näkemään Washingtonissa diplomaatin tehtävissä. Hän on Britannian populistisen Ukip-puolueen pitkäaikainen keulahahmo, piinkova EU:n vastustaja ja toki myös Trumpin vankka kannattaja.

Vaalivoittonsa jälkeen Trump on twiitannut nelisenkymmentä kertaa. Osa twiiteistä on ihan normaalia viestintää, kuten vaikkapa viime torstaina: ”Siirtymäkauden tiimini tekee pitkää päivää ja upeaa työtä, ja tänään nähdään monta hyvää ehdokasta.”

Mutta osa rikkoo presidentillisyyden perinteisiä rajoja mennen tullen.

Tiistaiyönä Suomen aikaa Trump ei pelkästään kehunut Nigel Faragea. Tuleva presidentti myös mätkäisi yhdysvaltalaisia viestimiä siitä, että ne ovat raportoineet hänen ulkomaisista kiinteistöomistuksistaan.

”Ennen vaaleja oli hyvin tiedossa, että minulla on omistuksia joka puolella maailmaa. Vain kiero media tekee tästä ison jutun!”

Huutomerkit ovat tyypillistä Trumpia, samoin mutkattomat ajatukset. Twitter perustuu nasevuuteen, ja sen Trump osaa. Jotkut hänen möläytyksensä näyttävät lukijan silmiin täysin harkitsemattomilta, mutta tuskin ovat.

Vaalien jälkeen Trump on tölvinyt Twitterissä muun muassa The New York Times -lehteä, Saturday Night Live -viihdeohjelmaa sekä newyorkilaista teatteria, jonka esityksessä tuleva varapresidentti Mike Pence joutui kriittisen huomion kohteeksi.

Trumpilla on Twitterissä 15,7 miljoonaa seuraajaa. Kaikki viittaa siihen, että seuraavan neljän vuoden aikana Yhdysvaltain presidentti jakelee tuomioitaan juuri Twitterin lyhytviesteillä.

Tiedossa lienee taukoamaton virta 140 merkin mittaisia globaaleja myllykirjeitä.