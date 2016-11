Trump linjasi videolla toimia, joihin aikoo ryhtyä ensimmäisenä päivänään presidenttinä – katso listaus ja video lupauksista

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on listannut toimia, joihin hän aikoo ryhtyä heti ensimmäisenä päivänään maan johdossa. Trump luetteli aikeitaan 2,4-minuuttisella Youtube-videolla, joka julkaistiin maanantaina.

”Olen pyytänyt siirtoa valmistelevaa tiimiäni laatimaan listan toimista, joihin voimme ryhtyä heti ensimmäisestä päivästä lähtien”, Trump sanoi videolla.

Trumpista tulee Yhdysvaltain presidentti 20. tammikuuta 2017. Lisää lupauksia tulevista toimista on Trumpin mukaan luvassa lähipäivinä.

”Olipa kyse teräksen tuotannosta, autojen valmistamisesta tai tautien parantamisesta, haluan seuraavan sukupolven tuotannon ja innovaation tapahtuvan juuri täällä, mahtavassa kotimaassamme Amerikassa – luoden vaurautta ja työpaikkoja amerikkalaisille työntekijöille”, Trump sanoi.

Nämä aikeet Trump listasi maanantaina:

Kauppasuhteet

Trump sanoo, että Yhdysvallat vetäytyy Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta TPP:stä. Vapaakauppasopimus kattaa noin 40 prosenttia maailmantaloudesta.

Trumpin mukaan sopimus on ”potentiaalinen katastrofi” Yhdysvalloille. Sen romuttaminen oli yksi hänen vaalilupauksistaan.

”Sen sijaan neuvottelemme reiluja kahdenvälisiä kauppasopimuksia, jotka tuovat työpaikat ja teollisuuden takaisin Amerikkaan”, Trump sanoi.

Trump ei tarvitse sopimuksesta irtautumiseen Yhdysvaltain kongressin hyväksyntää.

Energiapolitiikka

Trump lupaa purkaa kaikki ”työpaikkoja tappavat” rajoitteet liuskekaasun ja puhtaan hiilen tuotannolta. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, mistä rajoitteista on kyse.

Yhdysvallat on ottanut nykyisen presidentin Barack Obaman johdolla käyttöön useita rajoituksia, joilla pyritään hillitsemään kasvihuonekaasupäästöjä. Yhdysvallat on myös sitoutunut viime vuonna solmittuun kansainväliseen Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpenemistä.

Trump on aiemmin uhannut, että hän vetää Yhdysvallat sopimuksesta ja lopettaa Yhdysvaltojen maksut YK:n ilmastorahastoihin. Voit lukea lisää Trumpin politiikan mahdollisista vaikutuksista maapallon tulevaisuuteen täältä.

Trump voi periaatteessa ryhtyä kaikkiin näihin toimiin ilman kongressin erillistä hyväksyntää.

Lainsäädäntö

Trump lupaa, että jokaista uutta liittovaltiotason sääntelyä vastaan luovutaan kahdesta vanhasta sääntelystä.

Trumpin odotetaan romuttavan monia pankkialaa, terveydenhuoltoa ja energiantuotantoa sääteleviä rajoituksia. Trump uskoo talouden kasvavan nopeammin, jos yritykset vapautetaan liittovaltiotason talutushihnasta.

Kansallinen turvallisuus

Trump lupaa amerikkalaisille suunnitelman siitä, miten Yhdysvaltain elintärkeää infrastruktuuria suojellaan kyberhyökkäyksiltä ja kaikilta mahdollisilta muilta hyökkäyksiltä.

Maahanmuutto

Trump pyytää virkamiehiä tutkimaan viisumiohjelmien väärinkäytökset, jotka ”vahingoittavat amerikkalaisia työntekijöitä”. Tällä hän viitannee siihen, että laittoman ulkomaisen työvoiman käyttö pitää laittaa kuriin.

Kiinnostavaa on se, ettei Trump maininnut lainkaan aiempia lupauksiaan rikoksista tuomittujen laittomien siirtolaisten palautuksista ja muurin rakentamisesta Meksikon rajalle.

Lobbauskarenssi korkeille virkamiehille

Trump lupaa asettaa viiden vuoden karenssin korkeille virkamiehille, ennen kuin nämä voivat virkansa päättämisen jälkeen siirtyä lobbareiksi. Trumpin mukaan heille tulee myös elinikäinen kielto, etteivät he saa ryhtyä ulkovaltojen etuja ajaviksi lobbareiksi.

Aiemmin Trump on puhunut myös kongressin edustajien ja heidän henkilökuntansa karenssin pidentämisestä. Nykyään senaattorien karenssi on kaksi vuotta ja edustajainhuoneen jäsenten yhden vuoden. Tämä muutos vaatisi kuitenkin kongressin hyväksynnän, joten sen toteuttaminen olisi paljon hankalampaa kuin Valkoisen talon virkamiesten rajoitukset.