Trump perui tapaamisen New York Timesin kanssa ja syyttää sitä ehtojen muuttamisesta – lehti vastaa Trumpin yrittäneen muuttaa ehtoja itse

Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin kiistely The New York Times -sanomalehden kanssa jatkuu.

Trump ilmoitti tiistaina Twitterissä peruneensa sovitun tapaamisen lehden kanssa. Hänen mukaansa syynä oli se, että tapaamisen ehtoja muutettiin viime hetkellä. Trump jatkoi myös arvostelua lehden häntä koskevasta uutisoinnista.

The New York Times vastasi, että se ei ole muuttanut tapaamisen periaatteita eikä yrittänyt tehdä niin. Lehden mukaan ehtoja oli yritetty muuttaa eilen Trumpin puolelta pyytämällä suljettua, epävirallista taustatapaamista.

Alkuperäiseen suunnitelmaan kuului lehden mukaan pieni suljettu osuus ja isompi niin sanottu on-the-record-osuus lehden toimittajien ja kolumnistien kanssa. On-the-record tarkoittaa sitä, että keskustelussa esitettyjä asioita voi suoraan siteerata julkisuudessa. Lehti ei suostunut luopumaan tästä osuudesta.

The New York Timesin lausunnon mukaan lehti ei tiennyt tapaamisen peruuntumisesta ennen Trumpin Twitter-viestiä.

The New York Times kuuluu Yhdysvaltain merkittävimpiin sanomalehtiin. Trump on arvostellut sen uutisointia aiemminkin. Kampanjan aikana hän haukkui muutenkin toistuvasti mediaa ja sanoi kiristävänsä kunnianloukkauslakeja.

Monen muun yhdysvaltalaisen sanomalehden tapaan The New York Times ilmoitti ennen vaaleja pääkirjoituksessaan kannattavansa Hillary Clintonia presidentiksi. Ne myös ennakoivat mielipidemittausten perusteella Clintonin voittoa.

Maanantaina Trump tapasi Yhdysvaltain viiden suurimman tv-kanavan johtoa ja uutisankkureita off-the-record-taustatapaamisessa. CNN:n lähteiden mukaan Trump haukkui median edustajat. Lähteiden mukaan Trump kuitenkin myös vastasi paikalla olleiden median edustajien kysymyksiin.

Trumpin avustajan Kellyanne Conwayn mukaan tapaaminen oli ”hyvin sydämellinen, avomielinen ja rehellinen”, CNN kertoo.

I cancelled today's meeting with the failing @nytimes when the terms and conditions of the meeting were changed at the last moment. Not nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2016

Perhaps a new meeting will be set up with the @nytimes. In the meantime they continue to cover me inaccurately and with a nasty tone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2016

.@realDonaldTrump cancelled his meeting w/@nytimes. Our response: "We did not change the ground rules at all and made no attempt to." pic.twitter.com/uzyto91bC2 — Clifford Levy (@cliffordlevy) November 22, 2016

The New York Timesin digitaalisista alustoista vastaava Clifford Levy julkaisi lehden vastauksen Twitterissä.