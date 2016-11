DN: Ruotsalaissotilas ei suostunut kuskiksi Pride-paraatiin – uhataan kurinpitotoimilla

Ruotsin puolustusvoimien sotilasta uhkaavat Dagens Nyheter -lehden (DN) mukaan kurinpitotoimet, koska hän ei suostunut työtehtävään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Pride-paraatissa.

Lehden mukaan Livgardet-joukko-osastoon kuuluva sotilas määrättiin keväällä paraatiin osallistuvan kuorma-auton kakkoskuljettajaksi. Mies kieltäytyi, koska hänen mielestään puolustusvoimien ei pitäisi osallistua Priden tyyppisiin juhliin.

Kun sotilaan esimies sanoi, ettei osallistuminen ollut valintakysymys, sotilaan kuvaillaan vastanneen ylimielisesti. Lopulta paraatiin osallistui toinen henkilö ylityönä.

DN:n mukaan esimies esittää nyt sotilaalle rangaistusta ilmoituksessa, joka on tehty puolustusvoimien henkilöstöasioista vastaavalle lautakunnalle. Rangaistus voisi olla varoitus tai vähennys palkasta.

Ilmoituksen mukaan tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun sotilaalla on ollut hankaluuksia esimiestensä kanssa. Hän on suhtautunut viime vuosina negatiivisesti joitakin työtehtäviä kohtaan ja asiasta on käyty hänen kanssaan useita keskusteluja, DN kertoo.

Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa puolustusvoimat osallistuu organisaationa Pride-paraatiin. Vuonna 2014 Livgardetin näkyvä osallistuminen herätti myös keskustelua siitä, onko armeijan sopivaa olla mukana Pride-tapahtumassa.

Livgardet tunnetaan parhaiten Tukholman kuninkaanlinnan edustalla vartioivista sotilaistaan ja linnan edustalla pidetyistä paraateista.