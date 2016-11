Öljy-yhtiö Exxon Mobil syyttää yhtiön perustanutta Rockefellerien sukua salaliitosta yhtiötä vastaan

Maailman suurin öljy-yhtiö Exxon Mobil on ollut arvostelun kohteena yrityksistään horjuttaa ilmastotiedettä, mutta nyt yhtiö syyttää sen vastustajia salaliitosta. Syytösten kohteena ovat myös perustajasuku Rockefellerin säätiöt, kertoo The New York Times.

John D. Rockefeller perusti vuonna 1870 Standard Oilin, Exxon Mobilin edeltäjän.

Rockefellerin suvun säätiöt ovat tukeneet pitkään ympäristöasioita ja antaneet rahaa myös Exxon Mobilin toimiin kohdistuvalle tutkimukselle ja journalismille.

Näihin kuuluvat Pulizer-palkitun Inside Climate Newsin sekä Columbia Journalism Schoolin opiskelijoiden tekemät raportit. Ne osoittivat Exxon Mobilin tienneen vuosikymmeniä fossiilisten polttoaineiden vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen ja ottaneen nämä laskelmat huomioon omissa suunnitelmissaan.

Exxon Mobil on julkisesti sanonut joutuneensa poliittisesti motivoituneen vehkeilyn kohteeksi, ja että tarkoituksena on vahingoittaa sen liiketoimintaa.

Yhtiö sanoo nykyään tunnustavansa ilmastonmuutoksen muodostaman uhan sekä lakanneensa rahoittamasta ilmastonmuutoksen kieltäviä järjestöjä viime vuosikymmenen puolivälissä.

Se arvostelee myös Rockefellerin suvun toimintaa.

”Joka käänteessä, aina kun yhtiö joutui hyökkäyksen kohteeksi, asialla oli jonkinlainen yhteys joko Rockefeller Brothers Fundiin tai Rockefeller Family Fundiin”, ExxonMobilin tiedottaja Alan Jeffers sanoo The New York Timesin mukaan.

Suvun hallinnoimat säätiöt ovat ilmoittaneet luopuvansa sijoituksista fossiilisiin polttoaineisiin. Rockefeller Family Fund syytti toukokuussa ilmoituksen yhteydessä ExxonMobilia ”moraalisesti tuomittavasta toiminnasta”. Se sanoi yhtiön yrittäneen johtaa suurta yleisöä harhaan ilmastonmuutoksen suhteen.

”Ei ole yllätys, että ne luopuvat sijoituksistaan yhtiöön, koska ne rahoittavat jo salaliittoa meitä vastaan”, yhtiön tiedottaja Jeffers sanoi tuolloin.

Rockefeller Family Fundin mukaan suku yrittää oikaista historiallisen vääryyden perustuslain salliman sananvapauden nimissä.

Puheenjohtaja David Kaiser sanoo The New York Review of Booksiin tällä viikolla kirjoittamassaan esseessä, että ”kritiikkimme pitää sisällään tiettyä historiallista ironiaa”, sillä he arvostelevat yhtiötä, josta suvun omaisuus pitkälti on peräisin. Hänen mukaansa muut suvun jäsenet ovat aiemmin yrittäneet saada Exxon Mobilia muuttamaan toimintaansa.