Trump: Kidutus ei olekaan hyvä ajatus

Washington

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on peruuttanut jälleen yhdestä keskeisestä kampanjalupauksestaan. The New York Times-lehdelle tiistaina antamassaan pitkässä haastattelussa Trump sanoi, että hän on muuttanut mieltään kidutuksen hyödyistä keskusteltuaan asiasta eläkkeelle jääneen merijalkaväen kenraalin James Mattisin kanssa.

Trump harkitsee nimittävänsä Mattisin puolustusministerikseen.

”Hän [Mattis] sanoi, ettei ole koskaan pitänyt sitä [kidutusta] hyödyllisenä”, Trump sanoi The New York Times -lehden toimittajille.

Trumpin mukaan Mattisin mielestä luottamuksen rakentaminen terroriepäiltyihin toimii paremmin kuin kidutus.

”Anna minulle tupakka-aski ja pari kaljaa, ja saan parempia tuloksia”, Trump kertoi Mattisin sanoneen hänelle. Lehden mukaan vastaus oli tehnyt Trumpiin suuren vaikutuksen.

Kidutus ei ”saakaan aikaiseksi sellaisia tuloksia kuin monet ihmiset luulevat”, Trump lisäsi.

Kampanjan aikana Trump lupasi useita kertoja palauttaa kidutuksen Yhdysvaltain keinovalikoimaan. ”Uskokaa minua, se toimii hyvin”, hän toisteli.

Vaalikampanjassaan Trump lupasi, että Yhdysvallat ottaa uudelleen käyttöön vesikidutuksen ”ja jotain helvetin paljon pahempaa”. Hän ei koskaan täsmentänyt, mitä se olisi.

Yhdysvaltain kongressi julkaisi vuonna 2014 sisäisen kiistelyn jälkeen raportin, joka käsitteli tiedustelupalvelu CIA:n harjoittamaa kidutusta terrorisminvastaisen sodan aikana vuosina 2001–2006. Raportin mukaan terroriepäiltyjen kidutuksesta ei ollut hyötyä tietojen hankinnassa, mutta CIA salasi tämä kansalta ja poliitikoilta. Kidutus myös mustasi Yhdysvaltain maineen maineen.

Kidutuksesta luovuttiin ennen kuin presidentti Barack Obama astui virkaan vuonna 2009. Tämän vuoden vaalikampanjan aikana armeijan edustajat varoittivat Trumpia, etteivät nämä panisi toimeen lainvastaisia määräyksiä presidentiltä.

Vaalien jälkeisen kahden viikon aikana Trump on perunut useita keskeisiä kampanjalupauksiaan kidutuksen lisäksi. Hän on sanonut sittenkin säilyttävänsä osan pienituloisia suosivasta sairasvakuutusjärjestelmästä Obamacaresta, luvannut Yhdysvaltain puolustavan Nato-liittolaisiaan ja sanonut karkottavansa rikoksiin syyllistyneet luvattomat siirtolaiset kaikkien luvattomien siirtolaisten sijasta.

Tiistaina Trump toisti The New York Times-lehdelle myös sen, ettei sittenkään tue syytteitä Hillary Clintonia vastaan. Kampanjan aikana Trump väitti, että Clinton on rikollinen ja joutuu vankilaan, jos hänestä tulee presidentti.

”En halua Clintoneille mitään pahaa, en todellakaan”, Trump sanoi The New York Timesin mukaan.