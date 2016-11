Hurrikaani Otto lähestyy Keski-Amerikkaa, kolme kuollut Panamassa

Hurrikaani lähestyy Keski-Amerikkaa. Sen arvioidaan kulkevan Nicaraguan ja Costa Rican yli torstaina. Uutistoimisto AFP:n mukaan Costa Rica on evakuoinut Otoksi ristityn hurrikaanin tieltä noin 4 000 ihmistä.

Panamassa kolme ihmistä on kuollut hurrikaanin johdosta: heistä kaksi on jäänyt mutavyöryn ja yksi kaatuneen puun alle.

Otto-hurrikaani muodostuu poikkeuksellisen myöhään, sillä Karibian hurrikaanikausi päättyy yleensä marraskuun lopussa. Otto-hurrikaanin nopeudeksi arvioidaan muodostuvan noin 90 mailia eli arviolta 145 kilometriä tunnissa.

Asiasta kertovat muiden muassa Yhdysvaltojen kansallinen hurrikaanien valvontakeskus sekä Washington Post -lehti.

Hurrikaanien voimakkuusasteikolla Otto ei järin vahva. Kehittäjiensä mukaan nimen saaneella Saffirin-Simpsonin viisiportaisella hurrikaaniasteikolla Otto jää luokkaan yksi: odotettavissa on että tuuli lennättää kattopeltejä ja puita.

#Otto is the latest #hurricane formation on record in the Caribbean Sea, eclipsing the record of Martha 1969. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/121ZETjpAf