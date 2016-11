Trump lupasi rakentaa USA:n ja Meksikon rajalle muurin – sellainen on jo olemassa ja tältä se näyttää

Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi valittu Donald Trump on luvannut rakentaa muurin Meksikon rajalle. Sellainen on jo osittain olemassa. Muuri koostuu pätkistä ja sen kokonaispituus on noin 1100 kilometriä. Maiden välisen rajan pituus on 3 200 kilometriä.