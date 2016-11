”Olisin voinut tappaa kuninkaan” – Tarkka-ampuja kohdisti tähtäimensä Espanjan johtajiin näyttääkseen, miten helposti salamurhan voisi toteuttaa

Espanjan kuningas Felipe joutui tarkka-ampujan tähtäimeen Madridin keskustassa kruunajaispäivänään 19. kesäkuuta 2014.

Santiago Sánchez väijyi Villa Real -hotellin huoneessa 412. Sen ikkunasta oli suora näkymä aukion poikki parlamenttitalon pääsisäänkäynnille, josta Felipe asteli portaita alas vilkuttaen hurraavalle väkijoukolle.

”Kuljin aseiden kanssa poliisin tarkastuspisteiden läpi. Minun piti vain näyttää henkilökorttiani ja sanoa olevani matkalla hotelliin. Siinä se”, Sánchez kertoo verkkolehti El Confidencialille.

Sánchez ei ampunut. Sen sijaan hän tallensi tähtäilynsä videolle, jonka julkaisi sosiaalisessa mediassa. Videolla näkyy jopa kohteesta toiseen siirtyvä tähtäinristikko.

Poliisin tutkimusten mukaan video on aito. Tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että Sánchezin väijytyspaikasta edes huippuampuja ei olisi onnistunut tappamaan kuningas Felipeä, kertoo uutistoimisto Europa Press.

Kuningashuone on tiedottanut tietävänsä tapauksesta. Se on silti vakuuttanut, että kuninkaan turvallisuus on ollut kattavasti taattu kruunajaispäivänä ja muissakin tärkeissä tilaisuuksissa.

Google Maps, kuvankäsittely: Lilli Korhonen / HS

Sánchez on kertonut halunneensa osoittaa, miten huonosti Espanjan tärkeimpiä ihmisiä turvataan. El Confidencialille hän väittää tehneensä yli 300 ”simuloitua salamurhaa”, kohteiden joukossa esimerkiksi pääministeri Mariano Rajoy ja jalkapalloseura Real Madridin tähtipelaaja Cristiano Ronaldo.

Sánchezin mukaan hän olisi voinut tappaa kuningas Felipen kuusi kertaa ja tämän isän ja edeltäjän Juan Carlosin kaksitoista kertaa.

”Kun ensimmäisen kerran ’tapoin’ kuningas Juan Carlosin, minun piti maata sängyllä puoli tuntia toipuakseni. En ollut uskoa tapahtunutta”, Sánchez kertoo El Confidencialille.

Felipen kruunajaispäivästä tekemänsä videon Sánchez kuvasi järjestelmällä, joka vain muistutti oikeaa asetta. Sen sijaan hän oli kytkenyt ilmeisesti aidon aseen kameraan, jolla hän kuvasi samankaltaisen videon kansallispäivän juhlallisuuksissa Madridissa lokakuussa 2012. Silloin Sánchez tähtäili Juan Carlosia Neptunuksenaukion laidalta Palace-hotellin huoneesta 432.

Poliisi otti Sánchezin kiinni hänen kotioveltaan heinäkuussa 2014. Viime viikolla syyttäjä vaati hänelle yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta. Alun perin syyte koski terrorismin ihannoimista ja yllyttämistä kuninkaan tappamiseen, mutta sittemmin se lieveni koskemaan aseiden laitonta hallussapitoa.

Sánchez omistaa mainoskylttejä valmistavan yrityksen ja pyörittää verkkokauppaa, joka myy lelusotilaita. Oikeudenkäynnin myötä hän on onnistunut tavoitteessaan eli herättämään keskustelua Espanjan johtajien turvaamisesta. Hän kertoo ottaneensa aiemmin turhaan yhteyttä aiheesta moniin poliitikkoihin ja viranomaisiin.

”Halusin varoittaa turvatoimien vakavista puutteista, joita voisivat hyökkäyksissään hyödyntää yksinäiset sudet, jihadistiterroristit. Kukaan ei kuunnellut minua”, hän sanoo El Confidencialille.