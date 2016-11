Facebookin väitetään kehittäneen sensuurityökalun Kiinan valloitusta varten

Peking

Internet-yhtiö Facebook on kaikessa hiljaisuudessa kehittänyt työkalun, jolla voi estää tiettyjen asioiden näkymisen ihmisten Facebook-syötteissä tietyillä maantieteellisillä alueilla, kertoo yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times. Lehti kertoo saaneensa tiedon kolmelta yhtiön nykyiseltä ja entiseltä työntekijältä.

Lehden mukaan ohjelma kehitettiin, jotta yhtiö voisi toimia myös Kiinan markkinoilla.

Facebook ei toimi Kiinassa, koska Kiinan valtion sensuurijärjestelmä estää pääsyn Facebookin tarjoamaan palveluun Kiinasta. Kiina on estänyt niin sanotulla suurella palomuurilla Facebookin lisäksi myös lukuisia muita ulkomaisia verkkopalveluja, joiden sisältöä se ei pysty sensuroimaan.

New York Timesin lähteiden mukaan Facebookin kehittämä ohjelma antaisi ulkopuoliselle yhtiölle mahdollisuuden päättää, mitä asioita käyttäjät Kiinassa näkevät Facebookissa. Ulkopuolinen yhtiö voisi olla esimerkiksi kiinalainen internet-yhtiö, joka hoitaisi sensuroinnin.

Lehden haastattelemien työntekijöiden mukaan uusi työkalu on vain yksi monista ideoista, joita yhtiössä on kehitelty Kiinan suhteen, eikä sitä välttämättä koskaan oteta käyttöön.

Facebookin perustajan ja toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin tiedetään olevan kiinnostunut Kiinasta. Hän on käynyt Kiinassa useita kertoja ja jopa opetellut kiinan kieltä. Kaksi vuotta sitten hän kohautti puhumalla mandariinikiinaa Pekingin Tsinghua-yliopistolla.

Viime vuoden syksyllä Zuckerberg ilmoitti tavanneensa Kiinan johtajan Xi Jinpingin.

Kiina on Facebookille todennäköisesti houkutteleva markkina-alue, sillä Kiinassa on yli 700 miljoonaa internetin käyttäjää. Heitä on enemmän kuin esimerkiksi Euroopan Unionissa asukkaita.