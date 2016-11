Ministeri Mykkänen: Idänkaupan pohjalukemat on saavutettu, mutta juhliin ei ole vielä aihetta

Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen uskoo, että Suomen ja Venäjän välisen kaupan aallonpohja on nähty ja luvassa on hidasta elpymistä. Mykkänen kommentoi tilannetta suomalais-venäläisen talouskomission kokouksen jälkeen keskiviikkona Moskovassa.

Talouskomissio kokoontui ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen. Tapaamiset jäivät työryhmätasolle sen jälkeen, kun Venäjä oli miehittänyt Krimin niemimaan ja joutunut kansainvälisten talouspakotteiden kohteeksi.

”Suurten suomalaisyritysten mukaan tunnelin päässä näkyy valoa”, Mykkänen luonnehti. Hänen mukaansa vaatimattomat merkit viennin kasvusta näkyivät jo elokuussa.

Juhlatunnelmiin tosin ei vielä ole aihetta, sillä neljän vuoden aikana Suomen viennistä Venäjälle on karissut karkeasti ottaen puolet pois.

Venäjän konkreettinen tavoite koko kansainvälisen kriisin aikana on ollut pakotteiden kumoaminen. Sekä Mykkänen että talouskomission venäläisen osapuolen puheenjohtajana toimiva varapääministeri Dmitri Kozak olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että pakotteiden merkitys kaupan romahdukselle on ollut vähäinen.

Kozak kommentoi uutistoimisto Tassin mukaan, että ”pääsyy tavaravaihdon vähenemiseen kahden ystävällismielisen maan välillä on öljyn hinnan lasku”.

Tilastot tosin osoittavat, että Venäjän kansantalouden ongelmat alkoivat jo ennen öljyn hinnan nopeaa laskua. Tämä viittaa jonkinlaiseen järjestelmän kriisiin jo talven 2011–2012 poliittisten protestien aikaan.

Mykkänen korosti keskiviikkona, että Suomen viennistä 99,5 prosenttia on tuotteita ja palveluita, jotka eivät ole lännen asettamien pakotteiden kohteena. Pahiten Venäjän asettamista vastapakotteista on kärsinyt elintarviketeollisuus, mutta silti pakotteiden osuus kaupan romahduksesta on Mykkäsen mukaan korkeintaan viidenneksen luokkaa.

Komission kokous sujui Mykkäsen mukaan realistisissa tunnelmissa. ”Onneksi venäläiset eivät tämän päivän aikana ottaneet pakotteita esiin. Kyllähän he ymmärtävät, että pakotekeskustelussa emme olisi tänään päässeet eteenpäin”, ministeri kommentoi.