Jäinen kalkkuna rasvakeittimessä heittää tulenlieskat talon katolle – Näin viranomaiset varoittelevat amerikkalaisia kiitospäivän juhlijoita

Kalkkuna on yhä erittäin kiinteä osa amerikkalaisten kiitospäivän juhlintaa. Uutistoimisto Reutersin mukaan amerikkalaiset syövät kiitospäivän aikaan jopa 46 miljoonaa kalkkuna.

Tällaisessa kulutuksessa myös onnettomuuksille on sijaa. Tänä vuonna Yhdysvaltain kuluttajatuotteiden turvallisuudesta vastaava komissio halusi varoittaa amerikkalaisia erityisesti jäisen kalkkunan ja rasvakeittimen aiheuttamista vaaroista.

Komission julkaisemalla videolla jäinen kalkkuna lasketaan narun varassa kuistilla olevaan rasvakeittimeen, minkä jälkeen koko kuisti ja viereinen rakennus räjähtävät ilmiliekkeihin.

Komission mukaan vuodesta 2004 lähtien heidän tietoonsa on tullut 107 tulipaloa, jossa syttymissyynä on kalkkunan valmistamiseen tarkoitetut rasvakeittimet. Loukkaantuneita näissä onnettomuuksissa on ollut 47 ja rahalliset vahingot ovat olleet 4,9 miljoonaa euroa. Kaikkiaan komissio arvioi kiitospäivän kokkailujen aiheuttavan vuosittain noin 1 400 tulipaloa. Tämä on yli kolme kertaa enemmän kuin tavallisena päivänä.