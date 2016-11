Ensin menivät Obamacaren peruutus, Natosta vetäytyminen ja kaikkien luvattomien siirtolaisten karkotus. Sitten ulos ikkunasta lensivät Hillary Clintonin vangitseminen, kidutuksen palauttaminen ja Pariisin ilmastosopimuksen repiminen.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on muutamassa päivässä muuttanut mielensä tai lieventänyt kantaansa kuuden kampanjalupauksensa suhteen. Kaikki muutokset ovat kohti maltillisempaa linjaa, mikä miellyttää demokraatteja, mutta raivostuttaa Trumpin oikeistolaisia ydinkannattajia.

”Petetty lupaus”, otsikoi äärikonservatiivinen uutissivusto Breitbart News, joka tuki Trumpia presidentiksi. Breitbart pettyi siihen, että Trump ilmoitti tiistaina The New York Times -lehden haastattelussa, ettei aja uutta rikostutkintaa Clintonin sähköposteista.

Kampanjan aikana Trump lupasi, että Clinton päätyy vankilaan. Presidentillä ei ole valtuuksia vangita ketään eikä Trumpilla ollut mitään todisteita Clintonia vastaan. Uhkailu kuitenkin energisoi Clintonin vihaajat, jotka huusivat rytmikkäästi Trumpin kampanjatilaisuuksissa ”Vangitkaa hänet!”

”En halua loukata Clintoneita, en oikeasti halua”, Trump sanoi The New York Times -lehdelle. ”Hän [Hillary Clinton] joutui kokemaan kovia ja kärsimään monella eri tavalla, enkä halua haavoittaa heitä ollenkaan. Kampanja oli säälimätön.”

Maanantaihin mennessä Trump oli sanonut, että hän säilyttää sittenkin osia pienituloisten sairasvakuutuksesta Obamacaresta, jonka hän aiemmin lupasi romuttaa. Trump lupasi myös presidentti Barack Obamalle, että Yhdysvallat puolustaa jatkossakin Nato-liittolaisiaan. Kampanjan aikana Trump oli sanonut, että Yhdysvaltain tuki riippuu Nato-maiden maksuista.

Trump lupasi myös karkottaa rikoksiin syyllistyneet luvattomat siirtolaiset ja käyttää muiden suhteen harkintaa. Kampanjan aikana hän lupasi karkottaa kaikki 11 miljoonaa luvatonta siirtolaista.

Tiistaina Trump sanoi The New York Timesille, että oli tullut toisiin ajatuksiin kidutuksen palauttamisesta puhuttuaan merijalkaväen kenraalin James Mattisin (evp) kanssa. Trump harkitsee Mattisia puolustusministeriksi.

”Hän [Mattis] sanoi, ettei ole koskaan pitänyt sitä [kidutusta] hyödyllisenä”, Trump sanoi. Trumpiin oli tehnyt vaikutuksen se, että Mattis oli sanonut saavansa parempia tuloksia tupakka-askilla ja parilla kaljalla kuin kidutuksella.

Kidutus ei ”saakaan aikaiseksi sellaisia tuloksia kuin monet ihmiset luulevat”, Trump totesi.

The New York Timesin haastattelussa Trump kieltäytyi myös toistamasta kampanjalupaustaan, jonka mukaan hän repisi Pariisin ilmastosopimuksen.

”Suhtaudun siihen [sopimukseen] avoimin mielin”, Trump sanoi ja lisäsi, että puhdas ilma ja vesi ovat erittäin tärkeitä.

Trumpin mielenmuutoksista voi päätellä muutamia asioita.

Ensinnäkään Trumpilla ei näytä olevan kiveen hakattuja periaatteita mistään. Jos hän on muuttanut mielensä kerran, hän voi muuttaa sen uudelleen – ja taas uudelleen. Trump on ennen kaikkea pragmaatikko, ei poliitikko.

Toiseksi hän ei selvästikään ollut täysin valmistautunut voittoon. Tuntuu kuin hän puhuisi monista asioista ensi kertaa asiantuntijoiden kanssa.

Kolmanneksi Trump on vaikutuksille altis. Trumpilla on kuulemma tapana olla samaa mieltä sen henkilön kanssa, jonka on tavannut viimeksi. Siksi avustajat kilpailevat siitä, kuka pääsee Trumpin puheille juuri ennen päätöstä.

Neljänneksi on selvää, että Trumpin mielenmuutokset raivostuttavat oikeistolaiset ydinkannattajat. Jossain vaiheessa Trumpin on heitettävä heille punaista lihaa.