Ranskaa voi pian johtaa Putinin kaveri – presidentiksi pyrkivä François Fillon on hyvää pataa ”rakkaan Vladimirin” kanssa

Viikko sen jälkeen, kun François Fillonin äiti oli kuollut, Venäjän presidentti Vladimir Putin halusi lohduttaa ranskalaista ystäväänsä.

Oli elokuu 2012, ja Fillon sai Putinilta pullon punaviiniä. Eikä mitä tahansa punaviiniä vaan vuoden 1931 Château Mouton Rothschildiä.

Ele oli kaunis.

”François, se on äitisi syntymävuosi”, Putin sanoi.

Anekdootti on maailmanpoliittisesti merkittävä. François Fillon on todennäköinen voittaja, kun Ranskan oikeistopuolue Tasavaltalaiset valitsee presidenttiehdokkaansa ensi sunnuntaina.

Fillon on ennakkosuosikki esivaalissa, jonka ensimmäisen kierroksen hän voitti ylivoimaisesti. Toisella kierroksella on vastassa Alain Juppé. Tasavaltalaisten ehdokkaalla taas on erinomaiset mahdollisuudet päästä Élysée-palatsiin, kun ranskalaiset valitsevat presidentin keväällä 2017.

Maailmanpoliittisesti merkittävää on se, että Fillonilla on lämpimät välit Putiniin samalla kun Venäjän ja Euroopan välit ovat hyytävät.

Putin kehui keskiviikkona Fillonia tiukaksi neuvottelijaksi, loistavaksi ammattilaiseksi ja periaatteelliseksi ihmiseksi.

Syyskuussa 2013 Ranskassa pantiin merkille, että Fillon kutsui Putinia nimellä ”cher Vladimir”, rakas Vladimir. Fillon osallistui tuolloin Valdai-kokoukseen, joka on Putinin isännöimä, Sotšissa järjestettävä poliittinen keskustelukerho.

Tuttavalliset puhuttelumuodot ovat kansainvälisillä foorumeilla tavanomaisia. Mutta Fillonin Putin-suhteesta löytyy paljon muitakin kiinnostavuuksia.

Tämän kirjoituksen lähteinä ovat ranskalaislehdet. Viikkolehti L’Express julkaisi artikkelin ”Fillon ja hänen ystävänsä Putin” vuonna 2014. Vastikään ilmestyneitä ovat seuraavien lehtien artikkelit: Le Monde, Le Point ja Slate.fr.

François’n ja Vladimirin (he sinuttelevat) läheinen suhde sai alkunsa viime vuosikymmenellä, kun he olivat virkaveljiä. Molemmat olivat maidensa pääministereitä, joten tapaamiset olivat luontevia.

Pääministereiden asemassa oli kylläkin merkittävä ero. Putin veteli Venäjällä naruja ja palasi Kremlin valtiaaksi keväällä 2012. Presidentti Dmitri Medvedev sai luvan väistyä välivaiheeksi jääneen nelivuotiskauden jälkeen.

Ranskassa Fillon taas oli selvästi alisteinen presidentti Nicolas Sarkozylle, etenkin ulkopolitiikassa. Fillonin pääministeriys katkesi Sarkozyn tappioon presidentinvaaleissa 6. toukokuuta 2012.

Toukokuun 7. päivänä 2012 Putinilla oli virkaanastujaiset, mutta kiireistä huolimatta hän soitti kaverille Ranskaan. ”Mitä aiot nyt tehdä?” Putin kysyi Fillonilta.

Ei ole tiedossa, mitä Fillon vastasi, mutta Putinilla oli pelisilmää. Kremlissä saattaa poksahtaa samppanjapullo, jos Fillon voittaa puolueensa esivaalit. Putinille marraskuu on muutenkin tarjonnut ilonaihetta, kun Donald Trump voitti Hillary Clintonin Yhdysvalloissa.

Fillonin lukuisat tapaamiset Putinin kanssa voi nähdä järkevänä reaalipolitiikkana. Sillä periaatteella Putinia on tavannut myös Suomen presidentti Sauli Niinistö, vaikka Ukrainan konflikti kärjisti Venäjän ja EU:n välit.

”Kyseessä ei ole ihminen, jolle riittävät johtajien tavalliset tapaamiset”, Fillon on sanonut. ”Piti hänestä tai ei, sinne [Venäjälle] on mentävä, siellä on vietettävä aikaa. Keskustelu hänen kanssaan ei voi kestää vähempää kuin kolme tuntia. Kun se päättyy sopimukseen, sopimus pitää.”

Olisi väärin sanoa, että Fillon suhtautuu Putiniin kritiikittömästi. Ymmärryksen määrä tuntuu kuitenkin melkoiselta.

”Hän on bulldoggi, mutta hänessä on lämmin ja herkkä puolensa”, Fillon sanoi syyskuussa 2008. Pääministerit tapasivat tuolloin Sotšissa. Politiikan puhumisen lisäksi he pelasivat biljardia. Georgian sodasta oli kuukausi.

”Tunnen hänen vikansa”, Fillon totesi Putinin toiminnasta joulukuussa 2013. ”Mutta demokratian toiminnan kannalta se on kuitenkin edistystä.”

62-vuotiaan Fillonin ja 64-vuotiaan Putinin suhde muuttuu toden teolla tärkeäksi, jos Fillonista tulee presidentti ja hänen tähänastiset Venäjä-myönteiset linjauksensa muuttuvat käytännöksi.

Se ravistelisi Ranskan ja sitä kautta myös Euroopan unionin Venäjä-politiikkaa.

Fillon vastustaa Venäjän-pakotteita, jotka EU on langettanut Ukrainan kriisin takia. Pakotteita taas ei voi jatkaa ilman jäsenmaiden yksimielisyyttä. Tällä tietoa osa pakotteista umpeutuu ensi kesänä, juuri kun Ranskan uusi presidentti on astunut virkaan.

Fillon on toistuvasti sanonut, ettei Venäjä ole ainoa ongelmien lietsoja (”fauteur des troubles”) Ukrainassa. Euroopan unioni on Fillonin mielestä kärjistänyt kriisin tukemalla Maidanin vallankumousta ja Kiovan nykyhallintoa.

”Se on meidän taholtamme dogmaattista ja tekopyhää, kun emme kerran halua Ukrainaa Euroopan unioniin”, Fillon on sanonut.

Myös Syyria-politiikassa Fillon on osoittanut Kremlin kaveriaan kohtaan suurta ymmärrystä. Venäjän tuki Syyrian diktaattorille Bashar al-Assadille on Fillonin mielestä järkeenkäypää, koska Assadin syrjäyttämistä tärkeämpää on terrorijärjestö Isisin vastustaminen.

”Vain yksi voimatekijä on osoittanut [Syyriassa] realismia: Venäjä”, Fillon kirjoitti huhtikuussa Marianne-lehdessä.

Sittemmin Venäjä on ryhtynyt pommittamaan Aleppoa, jossa asukkaiden hätä on hirvittävä. Aleppon pommitukset Fillon on tuominnut.

”Se, mitä tapahtuu Aleppossa, on rikos. Se on katastrofaalista”, Fillon sanoi tv-väittelyssä lokakuussa. ”Kansainvälisen yhteisön on tuomittava pommitukset mahdollisimman voimakkaasti.”

Fillon lisäsi, että pommitukset johtuvat myös lännen kyvyttömyydestä ymmärtää Syyrian sodan syitä. Ja siitä, ettei ole haluttu ”käydä vuoropuhelua Venäjän kanssa niin paljon kuin se olisi ollut mahdollista”.