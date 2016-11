Shad Yousufzai löysi piilopaikan pensaikosta Pariisissa – sadattuhannet siirtolaiset harhailevat Euroopan kaduilla suuren kansainvaelluksen jälkeen

Fakta Maahanmuuttajia 9 prosenttia kansasta Noin 70 000 ihmistä haki turvapaikkaa Ranskasta vuonna 2015. EU-maista turvapaikkaa haki yhteensä noin 1,3 miljoonaa ihmistä, Suomesta yli 32 000. Ranskan ensi kevään presidentinvaalien kyselyiden kärjessä on tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa lupaava Kansallisen rintaman puheenjohtaja Marine Le Pen. Ranskan väestöstä noin yhdeksän prosenttia on maahanmuuttajia.

Pariisi

Joukko afganistanilaisia miehiä on löytänyt näppärän piilopaikan kerrostalorykelmän keskellä olevasta pensaikosta. Sinne on hyvä viedä teltat ja makuupussit päiväsaikaan piiloon poliisilta ja muiltakin pariisilaisilta.

Kun yö koittaa, miehet levittävät teltat pienelle aukiolle, joka sijaitsee lähellä kirjailija Albert Camus’n mukaan nimettyä katua. Ranskalaisen Camus’n tunnetuimmassa teoksessa Sivullinen elämä näyttäytyy absurdina, sattumanvaraisena ja tarkoituksettomana.

Sattumanvaraista, ainakin sitä näiden miesten elämä on. Heistä on tullut surkeita sivuhahmoja näytelmässä, jossa Euroopan maat yrittävät keksiä, mitä tehdä maanosaan yhä saapuville ja aiemmin tulleille pakolaisille ja siirtolaisille.

Jos kysytään turvapaikkaa toivovalta afganistanilaiselta Shad Yousufzailta, 21, niin eurooppalaisen näytelmän juoni on tempoileva.

Hän sanoo, että Bulgariassa poliisit olivat usuttaneet koirat hänen kimppunsa ja suihkuttaneet kirvelevää kaasua silmille. Kertomus ei ole ristiriidassa Bulgariasta julkaistujen ihmisoikeusraporttien kanssa.

”Vihaan Bulgariaa sataprosenttisesti. Se on Euroopan pahin maa”, hän sanoo ärtyneesti.

Kotimaassaan hän joutui silti tottumaan pahempaan, minkä näkee hänen kasvojensa arvista. Ne Yousufzai kertoo saaneensa tien varressa räjähtäneestä pommista, kun hän palveli Afganistanin armeijassa.

Saksaan päästyään hän sai parin vuoden odottelun jälkeen syyskuussa päätöksen, jonka mukaan turvapaikkahakemus on hylätty. Yousufzain pitäisi palata Bulgariaan, siellä kun ovat hänen sormenjälkensäkin ja turvapaikkaprosessin alkupää.

Yousufzai on asetellut paperinsa muovikelmuun, koska pitää niitä selkeästi tärkeinä kielteisestä päätöksestä huolimatta. Hän ei ole paperiton.

Kun Saksa sanoi ei, matka jatkui Ranskaan. Se on jo kahdeksas maa hänen matkallaan.

Hän ei ole ainoa samassa tilanteessa oleva. Vaikka pakolais- ja siirtolaistilanne on rauhoittunut ja kadonnut päivittäisistä uutislähetyksistä, Euroopan kaduilla tai byrokratioissa on yhä satojatuhansia Yousufzain kaltaisia ihmisiä.

Zacharie Scheurer

Ranskassa Yousufzai on nopeasti tottunut siihen, että aamuyöllä vartijat herättävät hänet teltastaan ja ajavat kimpsuineen matkoihinsa.

Siitä huolimatta ensivaikutelma maasta on hyvä.

”Ranskassa on hyviä ihmisiä. Uskon, että saan turvapaikan täältä”, hän sanoo päässään lippalakki, jossa lukee England.

Ranskan, kuten monen muunkin Euroopan maan, suhtautuminen pakolaisiin ja siirtolaisiin on ollut jatkuvaa aaltoliikettä. Viime viikkoina maa on ryhtynyt päättäväisen oloiseen kasvojenkohotukseen, jossa katujen asukkaita on siivottu pois kansalaisten silmistä.

Lokakuussa viranomaiset sulkivat Calais’n rannikkokaupungin ”viidakkona” tunnetun leirin. Sinne oli kerääntynyt noin kymmenentuhatta ihmistä, joista suurin osa halusi Britanniaan.

Zacharie Scheurer

Leirin iljettävät olosuhteet ja väkivalta saivat Ranskan näyttämään vuosien ajan täysin kyvyttömältä hoitamaan pakolaisten ja muiden maahantulijoiden asioita.

Tämä on osaltaan kasvattanut muukalaisvihamielisyyttä ja äärioikeiston suosiota.

Calais’n tyhjentämisen jälkeen viranomaisten luuta on lakaissut Pariisin katuja.

Vielä marraskuun alussa kaupungin pohjoisosan Stalingradin metroaseman ympäristössä näkyi satoja pakolaisia ja siirtolaisia, jotka yöpyivät teltoissa.

Joissakin tiedotusvälineissä spekuloitiin sillä, että Pariisista olisi tulossa uusi ”viidakko”. Sen entisten asukkaiden väitettiin tekevän pesää pääkaupunkiin.

Nyt nämä kadut ja aukiot on tyhjennetty. Ympärille on vedetty metalliset aidat, jotta uusia leirejä ei syntyisi.

Ihmisiä on kuljetettu Calais’sta ja muualta satoihin vastaanottokeskuksiin eri puolille Ranskaa.

Esimerkiksi Pariisin pohjoisosassa Porte de la Chapellen metroaseman lähelle avattiin äskettäin kuplahalli, jonka takana oleviin kontteihin oli määrä majoittaa 400 ihmistä.

Toissa sunnuntaina afganistanilainen Yousufzai ja toistakymmentä muuta hänen maanmiestään kävivät kuplahallilla tiedustelemassa yöpaikkaa, mutta vielä sellaista ei osattu luvata.

Zacharie Scheurer

Niinpä miehet lähtivät tihkusateessa tarpomaan takaisin kohti pusikkoa, jonne heidän telttansa on piilotettu.

Yksi miehistä oli 25-vuotias Sheekeb Madadi, joka kertoi pitäneensä toimistotarvikeliikettä Kunduzissa. Siellä alkoi puolitoista vuotta sitten laajamittainen Taleban-ääriliikkeen hyökkäys, joka sai Madadin tekemään lähtöpäätöksensä.

Pommiräjähdys oli tuhonnut hänen liikkeensä ikkunat.

”Alles windows kaput”, hän kuvailee saksan ja englannin yhdistelmällä.

Madadin matkareitti on monelle hänen maanmiehelleen tuttu: Afganistan, Iran, Turkki, Kreikka, Makedonia, Serbia, Unkari, Itävalta ja sitten ihmemaa Saksa.

Saksassa hän ehti jo opiskella kieltä, ja toivo oli korkealla, koska viime vuonna liittokansleri Angela Merkel ilmaisi maan ottavan avosylin vastaan sotia pakenevat.

Mutta Madadin odoteltua Stendalin kaupungissa runsaan vuoden, uutiset olivat huonoja.

”He sanoivat, että minun pitää palata Afganistaniin.”

Saksa alkoi kiristää politiikkaansa viime vuoden syksynä, kun Afganistanista alkoi tulla yllättävän suuria ihmismääriä.

Madadi kertoo käyttäneensä noin kymmenentuhatta euroa päästäkseen Eurooppaan. Hänellä ei ole aikomustakaan jättää yritystä kesken.

”Afganistaniin en enää palaa. Ennemmin kuolen täällä kuin lähden sinne tapettavaksi”, hän sanoo. Hän hakee nyt turvapaikkaa Ranskasta.

Madadin kasvot ovat väsyneet, mutta yhtäkkiä hänen silmänsä kirkastuvat. Hän on keksinyt kysyttävää: ”Miten Suomi kohtelee afganistanilaisia?”

Miesjoukko ympärillä alkaa kurottautua lähemmäksi, tämän he haluavat kuulla.

Kerron asian niin kuin sen ymmärrän. Suomi ei ole afganistanilaisille mahdoton maa saada turvapaikkaa mutta ei helppokaan.

Lisään, että äskettäin Suomi ja Afganistan allekirjoittivat sopimuksen, jolla yritetään jouduttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksia Afganistaniin.

Toivonkipinä on kadonnut Madadin ja muidenkin kasvoilta. Vaihdamme puheenaihetta.

Kohta lähden kohti hotelliani ja afganistanilaiset telttojaan.