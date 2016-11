Euroopan parlamentti äänestää torstaina EU:n ja Turkin suhteiden tulevaisuudesta. EU-parlamentaarikkojen enemmistö vaati tiistaina Turkin EU-jäsenyysneuvottelujen jäädyttämistä väliaikaisesti.

On kiinnostavaa, seuraako parlamentin äänestystuloksesta lopulta mitään, sillä se ei sido EU-komissiota.

Voi kuitenkin sanoa, että Turkin jäsenyysneuvottelut olisi pitänyt katkaista jo vuosia sitten, mutta niin ei tehty. Ja nyt ei voida. EU on Turkin kanssa tekemänsä pakolaissopimuksen panttivankina. Raja menee siinä, ettei Turkki palauta kuolemanrangaistusta.

Euroopan ja Turkin suhdetta kuvaa hyvin se, millaisissa rinnakkaistodellisuuksissa Saksa liikkuu. Juuri Saksa pani vuosi sitten alulle EU:n ja Turkin pakolaissopimuksen, kun pakolaiskriisi kävi EU:lle poliittisesti kestämättömäksi. Turkki pitäisi Syyrian sotaa pakenevat Turkissa, ja vastavuoroisesti Turkin kanssa sovittaisiin viisumivapauden ja EU-jäsenyysneuvottelujen etenemisestä.

Sopimus pätee nyt vain, jos niin väittää. Saksa on valmis myöntämään turvapaikan Turkista tuleville poliittisille turvapaikanhakijoille samaan aikaan, kun sen on pakolaissopimusta varjellakseen katsottava vierestä, kun Turkki erottaa kymmeniätuhansia tuomareita, yliopistoväkeä ja toimittajia.

Tällä viikolla nähtiin uusin aalto puhdistuksista, jotka presidentti Recep Tayyip Erdoğan aloitti vallankaappausyrityksen jälkeen.

Lokakuuhun mennessä Saksasta on hakenut turvapaikkaa 4 437 turkkilaista. Määrä oli viime vuonna alle 2 000. Joukossa on Naton Rammsteinin-tukikohdan upseereita.

Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier vieraili viime viikolla Ankarassa. Tilanne on Saksalle tiukka. Saksalla ei ole nyt, 10 kuukautta ennen vaaleja, varaa siihen, että Turkki avaisi Länsi-Balkanin-reitin pakolaisille. Keskiviikkona liittokansleri Angela Merkel puhui Turkista Saksan liittopäivillä. ”Tietenkin keskusteluyhteyden on jatkuttava”, hän sanoi.

Pakolaissopimus on irvikuva siitä, mitä EU yrittää edustaa. Mutta se on Saksan mielestä kestettävä. EU-jäsenyysneuvottelujen katkaiseminen ei estäisi puhdistuksia. Sen sijaan se antaisi Turkille syyn väittää EU:n irrottautuneen pakolaissopimuksesta.

Sitä paitsi Turkkia ei voi eristää. Se on Nato-maa. Tosin myös Nato on voimaton. Kyse ei ole vain turvapaikkaa hakevista upseereista vaan siitä, miten epäluotettava liittolainen Turkki on Syyriassa. Pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi maanantaina Nato-kokouksessa Istanbulissa vain, että Turkilla on oikeus vastata vallankaappausyritykseen, kunhan se noudattaa oikeusvaltion periaatteita.