Työmaateline sortui voimalassa Kiinassa, yli 40 kuoli

Yli 40 ihmistä kuoli, kun työmaateline sortui rakenteilla olevassa hiilivoimalan jäähdytystornissa Fengchengin kaupungissa Jiangxin maakunnassa Itä-Kiinassa torstaina, kertoo valtiollinen uutistoimisto Xinhua.

Kuolonuhrien todennetun määrän uskottiin yhä kasvavan, sillä useita ihmisiä hautautui telineen alle.

Pelastustöihin hälytettiin 32 paloautoa ja 212 sotilasta, kertoi Jiangxin palolaitos uutistoimisto AFP:n mukaan.

Viisi ihmistä kuljetettiin sairaalaan.

Onnettomuus sattui aamuseitsemältä paikallista aikaa eli kello yksi yöllä Suomen aikaa.

Kiinan valtiojohto on vannonut parantavansa turvallisuutta teollisuuden työpaikoilla, joilla onnettomuudet ovat yleisiä.

Death toll rises to over 40 after construction platform of power plant's cooling tower collapses in east China https://t.co/7ejJWpJMi7 pic.twitter.com/GdCCPInGkb