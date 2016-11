Etelä-Korean presidentinpalatsi tilasi Viagra-potenssilääkettä – selitti ostosta vuoristotaudilla

Potenssilääke Viagrasta on tullut etsityin hakusana Etelä-Koreassa.

Syy kytkeytyy ”sinisen presidentinpalatsin” korruptioskandaaliin, jossa presidentti Park Geun-hyeta syytetään muista väärinkäytöksistä.

Paljastusten mukaan presidentinpalatsi osti 364 potenssipilleriä, joista 60 oli potenssilääke Viagraa, kertoi uutistoimisto Reuters.

Parkin edustajan mukaan potenssilääkkeiden tarkoitus oli hoitaa presidentin delegaation työntekijöiden vuoristotautia virkamatkalla Etiopiassa, Keniassa ja Ugandassa. Potenssiongelmien lisäksi Viagran on katsottu auttavan vuoristotautia.

”Ostimme pillerit, mutta ne jäivät käyttämättä”, Parkin edustaja Jung Youn-kuk kertoi Reutersin mukaan.

Park on vajoamassa yhä syvemmälle suonsilmään, johon vallankäyttöskandaali on hänet syössyt. Park on ryvettynyt niin pahasti, etteivät häntä ole tukeneet edes kaikki oman puolueen kansanedustajat.

Etelä-Koreassa on muun muassa pohdittu, onko maata johtanut presidentin sijasta hämäräperäinen uskonlahko, jonka perustajaa on verrattu Venäjän tsaariperheessä sata vuotta sitten vaikuttaneeseen munkkiin Grigori Rasputiniin.

Presidenttiä ympäröivä kurimus syntyi lokakuussa, kun kävi ilmi, että presidentin läheisellä ystävällä Choi Soon-silillä on ollut huomattavan paljon vaikutusvaltaa valtion asioihin, vaikka hänellä ei ole muodollista virkaa hallinnossa.