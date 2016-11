EU-parlamentti vaatii Turkin jäsenyysneuvottelujen jäädyttämistä – ”kohtuuttomien sortotoimien” loputtava

Bryssel

Euroopan parlamentti haluaisi jäädyttää väliaikaisesti neuvottelut Turkin EU-jäsenyydestä maan kurjan demokratia- ja ihmisoikeustilanteen vuoksi. Parlamentin enemmistö äänesti torstaina päätöslauselmasta, joka ei ole sitova mutta joka alleviivaa EU:n ja Turkin jäätäviä suhteita.

Parlamentin jäsenistä 479 äänesti päätöslauselman puolesta, 37 vastaan ja 107 äänesti tyhjää.

Päätöslauselman mukaan Turkki ajautuu yhä kauemmaksi ”eurooppalaiselta polultaan”, kun maa on ryhtynyt laajamittaisiin poliittisiin puhdistuksiin ja ”kohtuuttomiin sortotoimiin” viime kesän vallankaappausyrityksen jälkeen.

Neuvottelujen jäädyttämistä tuki esimerkiksi europarlamentin jäsen eli meppi Heidi Hautala (vihr). Hän luonnehti Turkin tilannetta ”äärimmäisen järkyttäväksi”.

Hautalan mukaan päätöslauselman teksti kirjoitettiin kuitenkin ”kieli keskellä suuta”, eikä siinä esitetty vaatimusta neuvottelujen katkaisemista kokonaan.

”On ihan perusteltu huoli, että jos mennään niin jyrkälle linjalle, on mahdollista, ettei neuvotteluihin voisi ikinä palata”, kertoi Hautala, joka matkustaa torstaina Turkkiin tapaamaan muun muassa sikäläisiä kurdipoliitikkoja.

Kokoomusmeppi Petri Sarvamaa puolestaan ei pitänyt päätöslauselmaa järkevänä, vaikka hänen keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä sitä tukikin. Hänen mielestään kyse on ”absurdista” ja ”turhasta poseeraamisesta”.

”Kaikki tietävät, ettei Turkista tule EU-jäsentä missään näkyvissä olevassa ajassa. Ymmärrän toki närkästyksen ihmisoikeustilanteesta, mutta minulle on tärkeintä vakauden puolustaminen”, hän totesi.

Sarvamaan mukaan ei ole vielä mitenkään varmaa, että pakolaiskriisi olisi Euroopan osalta ohi. Hänen mukaansa siksi on tärkeää pitää kiinni sopimuksesta, jolla EU taivutteli Turkin lopettamaan salakuljettajien toimet Turkin ja Kreikan välisellä merialueella.

Tämä on ollut myös EU-komission ja jäsenmaiden enemmistön kanta. EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Federica Mogherini kertoi tiistaina EU-parlamentin jäsenille, että ”paras tapa vahvistaa Turkin demokratiaa” on tehdä yhteistyötä ja ”pitää kaikki kanavat auki”.

Turkin itsevaltaisesti toimiva presidentti Recep Tayyip Erdoğan on uhannut EU:ta sillä, että hän ”avaa portit” ja Turkki alkaisi päästää jälleen pakolaisia Eurooppaan. Hän totesi ennen torstain parlamentin äänestystä, että sillä ”ei ole mitään arvoa”.

”Me pidämme huolta Euroopan arvoista enemmän kuin monet EU-maat, mutta emme ole saaneet konkreettista tukea länsimaisilta ystäviltämme”, Erdoğan sanoi Istanbulissa keskiviikkona.

EU-parlamentin päätöslauselmassa annetaan murheellisen synkkä kuva Turkin tapahtumiin viime heinäkuun vallankaappausyrityksen jälkeen. Puhdistukset ovat kohdistuneet esimerkiksi opposition kansanedustajiin, toimittajiin ja oikeuslaitokseen.

”2 386 tuomaria tai syyttäjää ja 40 000 ihmistä on pidätetty ja yli 31 000 on yhä pidätettynä. Julkisten alojen työntekijöistä 129 000 on pidätetty virantoimituksesta tai erotettu tehtävistään”, parlamentti luettelee.

Erdoğan on syyttänyt vallankaappausyrityksestä Yhdysvalloissa asuvaa muslimisaarnaaja Fethullah Gülenia. Puhdistukset ovat kohdistuneet erityisesti hänen kannattajiinsa.

Meppi Liisa Jaakonsaaren (sd) mielestä jäsenyysneuvottelut tulee jäädyttää, koska ”Turkki rikkoo EU:n ydinarvoja”

”Presidentti Erdoğanille pitää osoittaa että, jos Turkki haluaa EU:n ja Turkin välisen yhteistyön syvenevän, niin ehdokasmaan pitää kunnioittaa oikeusvaltion periaatteita, lehdistön vapautta ja ihmisoikeuksia”, Jaakonsaari totesi.

Myös Jaakonsaari on sitä mieltä, että neuvottelujen väliaikainen jäädyttäminen on parempi tie kuin koko prosessin romuttaminen.

”Turkkiin voidaan oikeasti vaikuttaa vain pitämällä jäsenyysperspektiiviä yllä. Turkkilaiset haluavat lähemmäksi Eurooppaa, mutta itsevaltias populistijohtaja Erdoğan kiristää ja uhkaa EU:ta, mitä ei voi hyväksyä. Olisi aika palata keskinäisen kunnioituksen tielle”, Jaakonsaari sanoi.

Turkin jäsenyysneuvottelut EU-jäsenyydestä alkoivat vuonna 2005. Silloin toiveet olivat korkealla, mutta viime vuosien aikana prosessi on ollut horroksessa.

Ulkoministeri Timo Soini (ps) totesi äskettäin Brysselissä käydessään, että EU:n tekemisillä ei nyt tunnu olevan suurta vaikutusta Turkkiin. Hän oli keskustellut asiasta Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun kanssa.

”Mevlüt sanoi minulle ihan suoraan, että heitä ei nyt paljon täällä Euroopan unioni kiinnosta, eikä se, mitä EU sanoo. Täällä on semmoinen anti-EU-tilanne päällä. He jotenkin kokevat, että heidät on petetty ja heidät on jätetty”, Soini kertoi.

Turkin mielestä länsimaat ovat suhtautuneet kaksinaamaisesti vallankaappausyritykseen, jossa sai surmansa noin 300 ihmistä.

Myös Soinin mukaan jäsenyysneuvotteluja kannattaa pitää virallisesti yllä, vaikkei niissä edetäkään. ”Se on ainoa tapa vaikuttaa Turkkiin. Jos vedetään kaapelit irti, niin sen jälkeen yhteydet katkeavat”, Soini sanoi.

EU-maissa ja instituutioissa ajatellaan, että jäsenyysneuvottelut ovat lopullisesti ohi, jos Turkki palauttaa kuolemantuomion. Erdoğan on moneen otteeseen todennut, että Turkki harkitsee kuolemantuomion palauttamista.

EU-parlamentin mukaan neuvottelujen jäädyttämisestä voitaisiin luopua sen jälkeen, kun Turkki lopettaa hätätilan alaiset ”kohtuuttomat” toimensa ja palaa oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen tielle.

Hautalan mukaan vihreiden parlamenttiryhmä olisi halunnut päätöslauselmaan vaatimuksen, että EU-maat lopettaisivat pakolaisten palauttamisen Turkkiin, kuten viime keväänä sovittiin. Tämä ei muille ryhmille käynyt.

”Meidän ryhmä ei ole alusta pitäenkään uskonut ja hyväksynyt tätä pakolaissopimusta. Siinä EU ulkoistaa omaa vastuutaan”, Hautala sanoi.

Turkkia on suututtanut myös se, että pakolaissopimuksessa luvattu viisumivapaus turkkilaisille ei ole edennyt riittävän nopeasti. Viisumivapaudesta käytävissä neuvotteluissa on 72 eri asiakokonaisuutta, joista seitsemän on yhä ratkaisematta.

Viime maaliskuussa solmitussa EU:n ja Turkin sopimuksessa luvattiin myös miljardien eurojen tukea Turkille, jossa on lähes kolme miljoonaa Syyrian sodan pakolaista. Lisäksi jäsenyysneuvotteluihin luvattiin panna vauhtia.

Suomen mepeistä yksitoista äänesti Turkin jäsenyysneuvottelujen jäädyttämistä vaativan päätöslauselman puolesta. Paavo Väyrynen (kesk) äänesti sitä vastaan.

Kokoomuksen Petri Sarvamaa oli torstaina Suomessa, joten hän ei osallistunut äänestykseen. Hän olisi äänestänyt päätöslauselmaa vastaan.