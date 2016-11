Tällainen on Donald Trumpin suosikki puolustusministeriksi – James ”Hullu Koira” Mattis siteeraa Shakespearea ja ymmärtää Suomea

Suomen puolustusvoimien entinen komentaja, amiraali Juhani Kaskeala suorastaan innostuu, kun hän ryhtyy kuvailemaan yhdysvaltalaista kenraalia James Mattisia.

Mattis, 66, on eläkkeellä oleva Yhdysvaltain merijalkaväen neljän tähden kenraali eli täysi kenraali. Hänet on julkisuudessa nostettu suosikiksi Yhdysvaltain uuden hallituksen puolustusministeriveikkailuissa.

”Parasta on se, että hän ymmärtää Suomen aseman, ymmärtää historiaa. Ja hän ymmärtää takuuvarmasti liittouman merkityksen Yhdysvalloille”, Kaskeala kuvailee entistä kollegaansa.

Sekä Kaskeala että puolustusvoimien nykyinen komentaja kenraali Jarmo Lindberg tapasivat Mattisin Suomessa ja Yhdysvalloissa vuonna 2008. Heidän vaikutelmansa amerikkalaiskenraalista ovat yhteneväiset.

”Mattis on perehtynyt erittäin syvästi historiaan, eikä vain sotahistoriaan”, sanoo Lindberg.

Sotahistoriallakin on merkitystä. Merijalkaväen upseereiden koulutuksessa Suomen talvisota on Lindbergin mukaan tärkeä esimerkki pärjäämisestä alivoimalla.

Vahvimmaksi ehdokkaaksi Yhdysvaltain puolustusministerin paikalle Mattis nousi sunnuntaina, kun Donald Trump ylisti hänen pätevyyttään vuolaasti.

General James "Mad Dog" Mattis, who is being considered for Secretary of Defense, was very impressive yesterday. A true General's General!