Venäläisministeri pidätettiin ja Putin antoi potkut – näillä kuudella teorialla pidätystä on selitetty

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB pidätti viime viikon maanantaina talouskehitysministeri Aleksei Uljukajevin epäiltynä 1,9 miljoonan dollarin kiristämisestä. Tämä olisi ollut hinta, jolla ministeri puolsi aiemmin takavarikoidun Basneft-öljy-yhtiön myyntiä Rosneftille.

Oikeus määräsi seuraavana päivänä Uljukajevin kotiarestiin. Presidentti Vladimir Putin erotti ministerin oikeuden päätöksen jälkeen perustellen potkuja luottamuksen menettämisellä.

Erilaisia selityksiä pidätykselle ja potkuille on kertynyt ainakin kuusi.

1 Korruptoitunut ministeri

Tätä virallista selitystä tukevat Uljukajevin tulot ja omaisuus, jotka viittaavat merkittäviin sivuansioihin.

Uljukajevin tulo- ja omaisuusilmoituksen mukaan hänen vuositulonsa olivat viime vuonna lähes 60 miljoonaa ruplaa eli nykykurssilla 880 000 euroa. Summa on moninkertainen ministeripalkkaan nähden.

Uljukajevilla ja hänen vaimollaan on 225 neliön kaupunkiasunnon lisäksi yli 500 neliön omakotitalo, iso vapaa-ajan asunto ja useita pienehköjä maa-alueita. Isännän nimissä on Range Rover, rouva ajaa Lexuksella.

Huhtikuussa julkisuuteen tulleet niin sanotut Panama-paperit paljastivat, että Uljukajevin vaimon ja pojan nimissä oli viime vuosikymmenellä Neitsytsaarille rekisteröity veroparatiisiyhtiö. Oppositiohahmo Aleksei Navalnyin äskeisen paljastuksen mukaan Uljukajevin 84-vuotiaalla isällä oli puolestaan vuonna 2011 Kyprokselle rekisteröity firma.

Lahjusepäily on kyseenalaistettu useista syistä. Uljukajev ei tehnyt päätöstä Basneft-kaupasta, hänen lausuntoaan ei pidetä ratkaisevana ja lahjus olisi maksettu kuukausi Basneft-päätöksen jälkeen.

2 Hyvää tositeeveetä

Politiikan tutkijat arvioivat jo Krimin miehityksen aikaan alkuvuonna 2014, että presidentti Putinin hallinto on siirtynyt jonkinlaiseen sotatilaan. Toisin sanoen presidentin lähipiiri kutistuu, kun valtakunta on kriisissä. Korruptiopidätykset ja virkamiesten potkut on seuranneet toinen toistaan kiihtyvällä tahdilla.

Pidätysten tärkeä tehtävä on todistaa kansalle, että niin ulkoiset kuin sisäisetkin viholliset nujerretaan armotta. Niinpä korruptiotapausten salaaminen olisi hyödytöntä. Päinvastoin, ne on tuotava näyttävästi televisioon.

Uljukajevin tapauksessa tätä argumenttia ei ole juuri käytetty. Presidentin sanotaan tienneen tutkinnasta ja ministerin puhelimen kuuntelusta ainakin elokuusta lähtien, mutta hänen roolistaan ei yksimielisyyttä ole.

Lisäksi pidätys ajoitettiin julkisuuden kannalta huonosti eikä se noussut tuoreeltaan edes tv-uutisten ykkösaiheeksi – ensin kerrottiin Syyrian sodasta.

Kaiken kukkuraksi viranomaisten toimittamaa videomateriaalia itse pidätyksestä ei tällä kertaa tullut lainkaan – kamerat ovat olleet sentään vuosikausia yleensä läsnä kaikissa korkean tason operaatioissa.

3 Vainokoneisto kiihtyy itsestään

Tämän selityksen tarjoili ensimmäisenä sanomalehti Vedomosti pitkässä pääkirjoituksessaan pidätystä seuraavana päivänä.

Ajatus perustuu totalitaarisista valtioista esitettyyn teoriaan, jonka mukaan vainon määrä kunakin ajankohtana riippuu suoraan vainoamisen tasosta edeltävänä ajanjaksona.

Toisin sanoen kun repressiokoneisto on kerran käynnistetty, se ruokkii itse itseään. Vedomostin tekstissä koko tapausta käsitellään ennen kaikkea talouden termein: tutkintakomitea ja turvallisuuspalvelu FSB tuottavat pidätyspalveluita erilaisille asiakkaille, ja koska kysyntää on, tarjontaa lisätään. Lopulta pidätellään sitten ministereitäkin.

Tämän teorian vika on, että se on todellakin teoria eikä selitä konkreettisesti, miksi juuri Uljukajev ja miksi juuri nyt.

4 Liberaalien tuho

Tutkijat jakavat Venäjän eliitin mielellään vanhoillisiin, voimakasta valtiota ja keskusjohtoa kannattaviin silovikeihin ja avointa markkinataloutta kannattaviin liberaaleihin – heitäkin hallinnossa on.

Jo Jegor Gaidarin hallituksen neuvonantajana 1990-luvun alussa työskennellyt Uljukajev luetaan ilman muuta liberaalien joukkoon. Mutta liberaalisiipi on ollut altavastaajana jo neljä vuotta, joten teoria ei selitä, millä tavalla talouskehitysministeristä tuli loppuvuonna 2016 uhka silovikeille.

5 Seriffien kaksintaistelu

Kuluvan vuoden aikana Moskovassa on esitetty lainvalvojien kamppailuksi tulkittua uutisnäytelmää. Siinä Aleksandr Bortnikovin johtama turvallisuuspalvelu FSB onnistui aluksi ajamaan kilpailijansa, liittovaltion tutkintakomitean ja sen johtajan Aleksandr Bastrykinin ahtaalle.

FSB:n taloudellisen turvallisuuden osasto pisti rautoihin korruptiosta epäiltyjä tutkintakomitean miehiä.

Pidätykset huipentuivat syyskuussa ratsiaan sisäministeriön korruptionvastaisen viraston osastopäällikön Dmitri Zaharšenkon kotiin, josta löytyi uutisten mukaan yli sata miljoonaa dollaria käteistä. Julkisuudessa osastopäällikön epäiltiin hoidelleen pidätetyn mafiapomon lahjusrahoja tutkintakomitean upseereille.

Jokin aika sitten arvuuteltiin jo Bastrykinin potkuilla. Uljukajevin tapauksessa FSB:n ja tutkintakomitean sisäisen turvallisuuden osastot näyttävät kuitenkin löytäneen toisensa ja ryhtyneen yhteistyöhön, jonka tuloksena Bortnikoville kuuliaiset FSB-joukot on löylytetty.

Uljukajev-parka olisi siis sijaiskärsijä seriffien kaksintaistelussa.

6 Hodorkovski II. Eminenssin paluu

Teoria öljy-yhtiö Rosneftin hallituksen puheenjohtajan Igor Setšinin vahvasta roolista on saanut laajaa kannatusta. Tuoreimpien tietojen mukaan Uljukajevia ei pidätetty kotoaan yöllä, vaan aiemmin illalla Rosneftin päämajassa Setšinin luona.

Ministeri olisi kävellyt ansaan, jonka toteutti Rosneftin turvallisuuspäällikkö Oleg Feoktistov. Hän aloitti nykyisissä tehtävissään vasta syyskuussa, sitä ennen hän työskenteli FSB:n sisäisen turvallisuuden osaston kakkospomona.

Uljukajevin ja Setšinin kiista ei olisi koskenut enää Basneftia, vaan itse Rosneftin yksityistämistä. Aiemman päätöksen mukaan valtio myy öljyjätistä 19,5 prosentin osuuden kassansa täyttämiseksi joulukuussa.

Oppositiolehti Novoje Vremjan mukaan Setšin aikoo yksityistää potin, ellei peräti itselleen niin ainakin järjestämällä näennäisen yksityistämisen, joka ei vaaranna öljyimperiumia. Uljukajev olisi erehtynyt heittämään kapuloita rattaisiin.

Setšin veteli naruja Kremlin harmaana eminenssinä jo 12 vuotta sitten, kun Mihail Hodorkovski vangittiin ja hänen Jukos-öljy-yhtiönsä juonittiin Rosneftille. Nyt olisi siis menossa sama peli, Hodorkovski II.

Tämän teorian kannattajat eivät usko, että yksi Uljukajev riittäisi imperiumiaan laajentavalle Setšinille. Lisää korkean tason pidätyksiä olisi siis tulossa.

Tai sitten tutkintakomitea puhuu totta: sen ilmoituksen mukaan ”Uljukajevin jutussa” on yksi epäilty ja yksi teko.

Maxim Shemetov / Reuters

Tausta: Korruptioepäilyt tuottavat potkuja ja pidätyksiä

Venäjällä ryhdyttiin entistä laajempiin kurinpitotoimiin korruption vuoksi Dmitri Medvedevin presidenttikaudella 2008– 2012.

Vladimir Putinin palattua presidentiksi tahti on vain kiihtynyt.

Lokakuussa 2013 presidentinhallinnon tuolloinen päällikkö Sergei Ivanov kertoi, että pakollisiksi tulleiden ansio- ja omaisuusselvitysten epäluotettavuuden vuoksi valtio oli antanut potkut 200 virkamiehelle.

Vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla samasta syystä oli ryhdytty kurinpitotoimiin 3 700 virkamiestä vastaan, joista 162 oli erotettu.

Näyttävin tapaus Putinin kolmannen kauden alussa oli puolustusministeri Anatoli Serdjukovin erottaminen korruptiosyytösten vuoksi vuonna 2012. Serdjukoville ei vielä kovin huonosti käynyt: hän on nykyisin valtionyhtiö Rostecin johtajistossa.

Sittemmin kohtelu on käynyt karummaksi.

Tällä hetkellä telkien takana on jopa kolme virasta pidätettyä kuvernööriä: Komin Vjatšeslav Gaiser, Sahalinin Aleksandr Horošavin ja Kirovin Nikita Belyh.

Tutkintakomitean korkea-arvoisia upseereita on tällä hetkellä tutkintavankeudessa kolme.