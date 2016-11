Turkin presidentti Erdoğan uhkasi Eurooppaa ”rajaporttien avaamisella”

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan uhkasi perjantaina päästää maassa olevat pakolaiset Eurooppaan, jos EU edistää vielä Turkin jäsenyysneuvotteluiden jäädyttämistä.

Erdoğan esitti uhkauksensa päivä sen jälkeen, kun europarlamentti äänesti jäsenyysneuvotteluiden keskeyttämisestä maan demokratia- ja ihmisoikeustilanteen vuoksi.

Ehdotus sai taakseen vahvan tuen: parlamentin jäsenistä 479 äänesti päätöslauselman puolesta, 37 vastaan ja 107 tyhjää. Jäsenyysneuvotteluista päättävät kuitenkin unionin jäsenmaat, ei europarlamentti.

”Jos menette yhtään pidemmälle, rajaportit avataan. Pitäkää se mielessä”, Erdoğan sanoi naisten oikeuksien konferenssissa Istanbulissa uutistoimistojen mukaan.

Europarlamentin päätöslauselman mukaan Turkki ajautuu yhä kauemmaksi ”eurooppalaiselta polultaan”, kun maa on ryhtynyt poliittisiin puhdistuksiin ja ”kohtuuttomiin sortotoimiin” kesän vallankaappausyrityksen jälkeen.

Kesäisen vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa on pidätetty tai erotettu tehtävistään yli satatuhatta turkkilaista. Erdoğanin hallinto epäilee, että heillä on yhteyksiä kaappausyrityksestä syytettyyn, Yhdysvalloissa asuvaan muslimisaarnaaja Fethullah Güleniin. Gülen on kiistänyt osallisuutensa jyrkästi.

Lisäksi Turkissa on suljettu lukuisia tiedotusvälineitä sekä satoja kansalaisjärjestöjä. Turkissa on voimassa poikkeustila.

Keväällä EU ja Turkki saivat aikaiseksi pakolaissopimuksen, kun Eurooppaan tuli Turkin kautta satojatuhansia pakolaisia. Sopimuksen mukaan Turkki ottaa vastaan kaikki Kreikan saarille maasta matkaavat pakolaiset ja siirtolaiset.

Vastineeksi EU lupasi edistää maan jäsenyysneuvotteluja, viisumivapautta turkkilaisille sekä miljardien avustuksia Turkin pakolaistilanteen hoitamiseen. Turkista on hakenut turvaa noin kolme miljoonaa pakolaista lähinnä Syyriasta.