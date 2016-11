Britannian ex-pääministerit vihjaavat uudesta EU-kansanäänestyksestä: ”Enemmistön tyrannia” ei saa sanella brexitin ehtoja

Britannian entiset pääministerit John Major ja Tony Blair ovat väläytelleet mahdollisuutta järjestää Britannian EU-erosta uusi kansanäänestys. Kesällä britit äänestivät niin kutsutusta brexitistä eli maan EU-erosta.

Majorin mukaan maan parlamentin – ei hallituksen – tulisi tehdä lopullinen päätös maan eroamisesta unionista, kertoi Times-sanomalehti.

Major arvioi, että uuden kansanäänestyksen järjestäminen olisi ”täysin uskottavaa”. Hän vastustaa sitä, että ”enemmistön tyrannia” saisi sanella ehdot maan erolle.

Ennen Majoria Blair arvioi, että eroprosessi voidaan pysäyttää.

”Se voidaan pysäyttää jos britit niin haluavat nähtyään, mitä ero tarkoittaa. En sano, että prosessi tullaan keskeyttämään, mutta niin voitaisiin tehdä”, Blair sanoi New Statesmanin haastattelussa.

Pääministeri Theresa Mayn edustaja tyrmäsi ajatuksen toisesta kansanäänestyksestä.

”Kaiken aikaa on ollut selvää, että kansalaiset ovat antaneet hallitukselle selvät ohjeet luotsata Britannia ulos EU:sta”, Mayn kansliasta todettiin sanomalehti Guardianin mukaan.

May on luvannut jättää erohakemuksen EU:lle maaliskuun loppuun mennessä. Sen jälkeen maalla on kaksi vuotta aikaa neuvotella eron ehdoista ja uuden yhteistyön muodoista.