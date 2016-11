Barcelona kyllästyi turistien vyöryyn ja aloitti vastaiskun – majoitusliikkeiden perustaminen jäihin, Airbnb:lle ja sen kilpailijalle 600 000 euron sakot

Barcelona on hohkaavia uimarantoja, varjoisia kujia, tapasherkkuja ja halpaa viiniä, suoria linjoja karttavaa arkkitehtuuria, huippujalkapalloa ja loppumattomia juhlia. Sen houkutusten pariin hakeutuu vuosittain noin 30 miljoonaa vierailijaa.

Juuri siksi Barcelona on myös jatkuvaa hälyä, tungosta, roskia ja ahdistavan nopeasti nousevia asuntovuokria, tietävät kaupungin 1,6 miljoonaa asukasta.

Tilanne on ristiriitainen. Turismi kattaa yli kymmenen prosenttia Barcelonan taloudesta ja työpaikoista. Kaupunkilaiset siis hyötyvät matkailijoiden tuomasta rahasta, mutta moni pohtii, ovatko haitat silti suuremmat.

Turistien määrä Barcelonassa on yli kaksinkertaistunut 15 vuodessa. Sen sijaan asukkaiden määrä ydinkeskustan alueella on vähentynyt 11 prosentilla ja vanhankaupungin ytimessä peräti 45 prosentilla vuodesta 2007.

Barcelonan kuuluisimman kauppahallin Boquerian ruokakauppiaat ovat kyllästyneet turistiseurueisiin, jotka pällistelevät mielellään mutta harvoin ostavat mitään. Suuri osa tuoretiskeistä on vaihtunut valmisannoksia myyviin kojuihin.

Vuonna 2014 julkaistu dokumenttielokuva Bye Bye Barcelona varoitti, että kaupungista on tulossa ”teemapuisto”.

”Emme halua kaupungista halpaa matkamuistomyymälää”, Barcelonan kaupunginjohtaja Ada Colau on sanonut Politico-lehden mukaan.

”Tuntuu, että Barcelona uhkaa menettää sielunsa”, hän kertoi viime keväänä The Guardianille.

Colau, 42, aloitti kaupunginjohtajana kesäkuussa 2015 ja julisti heti sodan rajoittamatonta turismia vastaan. Hän nosti varoittavaksi esimerkiksi Italian Venetsian, josta on tullut elävän kaupungin sijaan lähinnä valokuvauskohde.

”Jos haluamme välttää Venetsian kohtalon, Barcelonassa täytyy asettaa jonkinlaiset rajat. Kasvunvaraa on, mutta en tiedä, kuinka paljon”, Colau sanoi espanjalaislehti El Paísin haastattelussa vaalivoittonsa jälkeen.

Kasvun aiheuttamaa painetta korostaa, että esimerkiksi Lontooseen ja Pariisiin verrattuna Barcelona on sekä asukasmäärältään että maantieteellisesti pieni kaupunki. Silti EU-maissa vain Lontoossa ja Pariisissa käy Barcelonaa enemmän ulkomaisia hotellivieraita.

Albert Gea / Reuters

Colau edustaa Barcelona en Comú -vasemmistoliittoumaa (Yhteinen Barcelona). Sen merkittävin taustavoima on populistinen Podemos, joka on loikannut kuin tyhjästä Espanjan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Espanjan toiseksi suurimman kaupungin johtajana Colaulla on kuitenkin jopa Podemosia enemmän valtaa.

Colau on kuvaillut itseään sanoilla ”aktivisti, kapinallinen ja katalonialainen”. Brittilehti The Guardian määritteli hänet laajassa henkilöjutussaan ehkä maailman radikaaleimmaksi kaupunginjohtajaksi.

Colau on muun muassa poistanut Espanjan entisen kuninkaan Juan Carlosin rintakuvan Barcelonan kaupungintalosta ja yrittänyt madaltaa omaa palkkaansa. Jälkimmäisen aikeen oppositio torppasi valtuustossa.

Albert Gea / Reuters

Colau jäädytti toimilupien myöntämisen kaikille uusille majoitusliikkeille, vaikka jonossa oli 15 000 hakemusta.

Hän perusti 20 hengen ryhmän metsästämään laittomia majapaikkoja internetistä ja koputtamaan niiden oville kohtaamaan lainrikkojat. Hän myös kehotti kaupunkilaisia ilmiantamaan naapureitaan, jotka vuokraavat asuntoja sääntöjen vastaisesti.

Viime vuonna hotelliyöpyjien määrä Barcelonassa kasvoi 5,4 prosentilla, ja pitkäaikaisten asuntovuokrien hinnat ovat nousseet 30 prosentilla vain runsaassa vuodessa, kertoo Politico.

Esimerkiksi Barcelonetan rantakaupunginosassa parvekkeilta on pitkään roikkunut lakanoita, joissa paikalliset vastustavat asuntojen vuokraamista turisteille.

Albert Gea / Reuters

Kaupunginjohtaja syyttää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähyydestä yhdysvaltalaista vuokraussivustoa Airbnb:tä. Asunnonomistajille on tullut houkuttelevammaksi ottaa lyhytaikaisia vuokralaisia kuin kaupungissa oikeasti asuvia tai sinne muuttavia.

Tämän viikon torstaina Barcelonan hallinto langetti Airbnb:lle ja sen kilpailijalle Homeawaylle 600 000 euron sakot luvattomien vuokra-asuntojen markkinoimisesta.

Colau on myös kyseenalaistanut kaupungin rahojen käyttämisen Formula 1 -osakilpailuun ja julistanut, että Barcelona ei hae vuoden 2026 talviolympialaisia.

Albert Gea / Reuters

Matkailualan toimijat ymmärrettävästi vastustavat toimia turismin rajoittamiseksi. Myös YK:n alainen Maailman matkailujärjestö on huolestunut asiasta, sillä Barcelonaa on pidetty malliesimerkkinä siitä, miten kaupungista tehdään houkutteleva kohde turisteille. Barcelonan suosio alkoi kasvaa toden teolla vuoden 1992 kesäolympialaisista.

”Moni kaupunki olisi mielissään Barcelonan ongelmista”, Barcelona Global -etujärjestön johtaja Mateu Hernández Maluquer sanoi uutistoimisto Bloombergille.

Silti jopa satunnainen kävijä tunnistaa paisuneen ongelman. Tänä vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan 58 prosenttia turisteista arvioi, että Barcelonassa on vierailijan näkökulmasta liikaa ihmisiä.