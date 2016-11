Putin antaa Venäjän passin henkilökohtaisesti Hollywood-näyttelijä Steven Seagalille

Yhdysvaltalainen näyttelijä Steven Seagal vastaanottaa Venäjän passinsa henkilökohtaisesti presidentti Vladimir Putinilta, kertovat venäläiset tiedotusvälineet.

Kreml vahvisti toimittajille, että Putin antaa passin Seagalille perjantaina.

1990-luvun toimintaelokuvista tunnettu Seagal sai Venäjän kansalaisuuden marraskuun alussa. Hän saapui Moskovaan viime viikolla.

Seagal on aiemmin sanonut, että Putin on yksi ”maailman mahtavimmista johtajista”. Hän tuntee Putinin ja on vieraillut Venäjällä useasti.

Steven Seagal ei ole ensimmäinen länsimainen näyttelijä, joka haluaa Venäjän passin. Ranskalainen elokuvanäyttelijä Gérard Depardieu sai Venäjän kansalaisuuden vuonna 2013.