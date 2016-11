Pohjois-Koreassa vankileirille päätymiseen riittää Raamatun hallussapito tai ulkomaalaisen kanssa puhuminen – uusia kuvia pahamaineisista leireistä

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin satelliittikuvat Pohjois-Korean kahdelta vankileiriltä osoittavat, että pahamaineisten rangaistuslaitosten rakentaminen ja kehittäminen jatkuu. Vankileireille on muun muassa rakennettu lisää vartiotorneja ja krematoriota on kunnostettu.

”Satelliittikuvista näkyy, että Pohjois-Korea jatkaa ja kehittää näiden sortolaitosten toimintaa. Vankileirit ovat kulmakivi maan laajalle infrastruktuurille järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia”, Amnesty sanoo.

Pohjois-Korea on kiistänyt, että maassa olisi poliittisia vankileirejä.

Sen sijaan YK:n 2014 tekemän laajan Pohjois-Korean ihmisoikeusraportin mukaan kansalaisia kohdellaan kuin natsi-Saksassa. Poliittisten vankien leireillä viruu arviolta 120 000 kansalaista epäinhimillisissä oloissa. Nälkiinnyttäminen, kidutukset ja summittaiset teloitukset ovat tavallisia, raportissa todettiin.

Tutkijoiden mukaan väärinkäytökset "ovat vailla vertaa nykymaailmassa". Poliittisia vankeja rangaistaan ja teloitetaan pelkällä vartijan päätöksellä. Oikeudenkäyntiä ei tarvita edes leirille lähettämiseen, ja kuulustelut perustuvat kiduttamiseen. Vanki ei usein itsekään tiedä, mihin hänen väitetään syyllistyneen, YK:n raportissa sanotaan.

Pohjois-Korean vastauksen mukaan YK:n raportti perustuu valheisiin ja "väärennettyihin todistuksiin".

Pohjois-Korea ei suostunut yhteistyöhön YK:n ihmisoikeusraportoijien kanssa. Sen sijaan YK:n tutkijat haastattelivat diktatuurista loikanneita pohjoiskorealaisia sekä vertasivat heidän tietojaan esimerkiksi satelliittikuviin pahamaineisista vankileireistä.

Mikko Paakkanen / HS

Etelä-Koreassa toimivan NKDB-järjestön tuoreen raportin mukaan lähes kolmannes tuomituista on joutunut vankileireille ”osasyyllisyydestä”, eli jos esimerkiksi joku perheenjäsenistä on yrittänyt paeta maasta. Leireille on tuomittu myös kokonaisia perheitä ja lapsia.

Seuraavaksi yleisimpiä syitä joutua leirille ovat olleet yritys paeta Etelä-Koreaan, hallinnon arvostelu sekä laiton rajanylitys.

NKDB on kerännyt tiedot haastattelemalla Pohjois-Koreasta loikanneita vankileireillä olleita vankeja ja leirien työntekijöitä. Leireille on järjestön mukaan joutunut esimerkiksi jos on jäänyt kiinni ulkomaisen radiokanavan kuuntelusta. Järjestö on kerännyt Pohjois-Korean vankileireistä tietoja jo yli kymmenen vuoden ajan.

Amnestyn satelliittikuvat ovat vankileireiltä numero 15 ja 25. Kaikkiaan Pohjois-Koreassa on toiminnassa kuusi poliittisten vankien leiriä.

NKDB:n mukaan Amnestyn kuvaamille leireille on joutunut esimerkiksi kristinuskon harjoittamisesta, ulkomaisen kanssa puhumisesta, loikkausyrityksistä, hallinnon arvostelemisesta, eteläkorealaisen videotallenteen katsomisesta, Raamatun hallussapidosta ja vierailusta ulkomaalaisen hotellihuoneessa pääkaupungissa Pjongjangissa.

Järjestö haastatteli esimerkiksi Kim Yeon-huita, joka lähetettiin vankileirille numero 15 ”kapitalistisen mielen” vuoksi. Häntä syytettiin kapitalistisesta elämäntyylistä ja ideologisten sääntöjen vakavasta rikkomisesta.

Kim Yeong-cheol päätyi leirille puolestaan siksi, että oli käyttänyt seinäpaperina sanomalehteä, jossa oli edesmenneen diktaattorin Kim Il-sungin kuva.

”Poliittisten vankien leireille joutuneilla ei ole edes perusihmisoikeuksia, ja vankeja käytetään työvoimana. Samalla vankileirille lähettämisen uhkaa käytetään pelotteena kansalaisten keskuudessa, jotta he pysyisivät uskollisina valtiolle”, NKDB:n raportti muistuttaa.

DigitalGlobe

