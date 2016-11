Kiinan kuntavaaleissa ei niin vain asetuta ehdolle – HS tapasi Liun, jota estettiin kampanjoimasta ja seurattiin vaali-iltaan asti

Peking. Työtön maanviljelijän tytär Liu Huizhen päätti pyrkiä ehdolle vaaleihin kotikaupunginosassaan Pekingissä. Kiinassa on meneillään vaalivuosi, ja Pekingissä vaalit pidettiin viime viikolla.

”Alussa olin täynnä uskoa siihen, että minusta tulee kansankongressiedustaja”, Liu, 45, sanoo.

Ei hänestä kuitenkaan tullut. Kiinassa on lähes mahdotonta, että johonkin tuhansista tarjolla olevista paikallisten kansankongressien paikoista pääsisi riippumaton ehdokas, jolla ei ole Kiinaa johtavan kommunistisen puolueen hyväksyntää.

Aina voi kuitenkin yrittää. Lain mukaan ehdolle pääsee, jos kerää kymmenen kannattajaa, ja Liu keräsi peräti 24.

”He ovat kaikki naapureita samasta kylästä ja ajattelevat asioista samoin kuin minä.”

Liu halusi edustajaksi, joka olisi ennen kaikkea tavattavissa. Hän joutui itse pettymään joitakin vuosia sitten, kun olisi halunnut pyytää paikallisilta kansankongressiedustajilta apua talonsa purkamiseen liittyvässä riidassa.

”En löytänyt ketään kansankongressiedustajaa. En tiennyt, keitä he ovat. Halusin itse kansankongressiedustajaksi, jonka ihmiset löytävät ja jolle voi aina soittaa.”

Edustajana hän olisi halunnut auttaa varsinkin sellaisia ihmisiä, joilta viedään talot ja tontit rakennusmaaksi huonoin ehdoin.

Liu oli hieman kuin monet suomalaiset pikkupoliitikot, jotka parhaillaan pohtivat, lähteäkö ehdolle ensi huhtikuun kunnallisvaaleihin. Hänkin halusi päästä hoitamaan oman kotipaikan yhteisiä asioita asukkaiden valtuuttamana.

Kiinassa pidetään vaalit joka viides vuosi. Niissä valitaan edustajat alimpien tasojen kansankongresseihin eli kaupunginosien ja asuinalueiden kansankongresseihin.

Vaalit ovat hieman kuin Suomen kunnallisvaalit. Kiinassa tosin paikallistason hallinto on osa samaa valtapyramidia kuin valtion johto. Suoralla vaalilla valitaan vain alimmat kansankongressit, jotka puolestaan valitsevat ylempiä kansankongresseja aina parlamentin virkaa toimittavaan Kiinan kansankongressiin asti.

Vaaleja pidetään eri puolilla Kiinaa eri aikaan. Ensimmäiset maakunnat pitivät vaalit jo kesällä. Joillakin alueilla vaaleja on vielä ensi vuoden puolella.

Pekingin vuoro oli viime viikolla. Yli 20 miljoonan asukkaan kaupungista valittiin lähes kymmenentuhatta edustajaa asuinalueiden kansankongresseihin ja lähes neljätuhatta kaupunginosatasolle. Pekingin asuinalueiden edustajia on suunnilleen saman verran kuin Suomessa kunnanvaltuutettuja.

Liu vei ilmoittautumislomakkeen ja tukijoiden allekirjoitukset vaalitoimistolle runsaat kaksi viikkoa ennen vaalipäivää. Saatuaan kuulla, että hänen nimensä on kaupunginosan kansankongressivaalin alustavalla ehdokaslistalla, hän päätti pitää kampanjatilaisuuden.

Liu halusi selittää äänestäjille tavoitteitaan. Hän kutsui ihmisiä kampanjatilaisuuteen kotiinsa kiinalaisella kännykkäpalvelulla Wechatilla pari päivää etukäteen.

Tässä kohtaa kuitenkin tuli vastaan se seikka, että Kiina on yksipuoluemaa, jossa kaikki valta on kommunistipuolueella. Vaaleja pidetään lähinnä, jotta voitaisiin luoda kansalle kuva jonkinlaisesta demokratiasta. Varsinkaan poliittiisia kokoontumisia ei suvaita.

”Kampanjapäivän aamuna sain tekstiviestin, jossa kiellettiin pitämästä vaalitilaisuutta. Kotini ympärillä oli tuntemattomia ihmisiä, jotka sulkivat alueen niin, ettei kukaan päässyt kotiini. Tilaisuutta ei sitten ollut, koska kotonani ei ollut ketään muita kuin minä.”

Liun tietojen mukaan siviilipukuiset miehet olivat pysäyttäneet vaalitilaisuuteen tulevia myös läheisellä metroasemalla ja bussipysäkeillä.

Liu sanoo myös, että häntä seurattiin ehdokasilmoituksen jättämisen jälkeisestä päivästä vaalipäivän iltaan.

Kiinassa vaalien ehdokasasettelusta päättää kommunistipuolue. Kun lopullinen ehdokaslista julkistettiin, siinä ei ollut Liun nimeä.

”En tiedä, kuinka nimeni poistettiin ennen lopullisen listan vahvistamista. En tunne järjestelmän yksityiskohtia.”

Liun lisäksi Pekingissä pyrki vaikeuksista huolimatta listoille useita kymmeniä riippumattomia ehdokkaita, kertoo aktivistisivusto China Change. Monia heistä painostettiin pysymään erossa vaaleista.

Esimerkiksi Chongqingin suurkaupungissa poliisit ottivat tällä viikolla kiinni paikallisen aktivistin, kun hän oli matkalla ilmoittautumaan ehdokkaaksi, kertoo Yhdysvaltojen rahoittama Radio Free Asia. Chongqingin vaalit ovat joulukuussa.

Kiinalaisessa vaalilipukkeessa ehdokkaiden nimet on listattu valmiiksi, ja listalta voi merkitä, ketä äänestää. Kullakin äänestysalueella on ehdokkaita yleensä vain muutama. Kupongissa on kuitenkin myös tila, johon voi kirjoittaa ehdokkaiden nimiä listan ulkopuolelta.

Liu sanoo monen ihmisen kertoneen, että he äänestivät häntä, vaikka hän ei ollut ehdokaslistalla.

”En tiedä, kuinka monta heitä oli. En ole laskenut.”

Liu ei kuitenkaan tullut valituksi. Hänen äänestysalueeltaan pääsi kaupunginosan kansankongressiin kolme ihmistä, jotka ovat kaikki kommunistipuolueen jäseniä. Vaalilipussa oli listattu neljä ehdokasta. Alustavalla listalla Liu oli viides ehdokas.

Liu katsoo tappiosta huolimatta olleensa oikealla asialla.

”Ehdolle asettuminen on perustuslain takaama oikeus.”

MVPhotos

Tausta: Näennäisdemokraattinen puoluediktatuuri

Kiinan poliittinen järjestelmä perustuu niin sanottuihin kansankongresseihin. Niitä on viiden tasoisia: asuinalueen, kaupunginosan, kaupungin, maakunnan ja Kiinan kansankongressit. Pekingin, Shanghain, Tianjinin ja Chongqingin suurkaupungeista tosin puuttuu kaupungin tasoinen kansankongressi, koska ne ovat hallinnollisesti maakunnan tasoisia kaupunkeja.

Kaikkein ylin eli Kiinan kansankongressi on Kiinan eduskunta, joka säätää lait. Sillä on tapana päättää, kuten Kiinaa johtava kommunistinen puolue haluaa, mutta päätöksistä silti joskus keskustellaan.

Suoralla kansanvaalilla valitaan vain alimmat, paikalliset kansankongressit. Ne puolestaan valitsevat seuraavan tason kansankongressin, jotka taas valitsevat seuraavan.

Kiinan lain mukaan kaikki 18 vuotta täyttäneet kansalaiset ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia. Käytännössä kommunistinen puolue kuitenkin asettaa tai vähintään seuloo ehdokkaat. Kommunistipuolueen ylivalta on kirjattu perustuslakiin toteamalla, että Kiina on ”kansan demokraattisen diktatuurin johtama sosialistinen valtio”.

Virallisesti Kiinassa on monipuoluejärjestelmä. Kommunistien lisäksi on kahdeksan sallittua puoluetta. Ne ovat kuitenkin kommunistipuolueen rahoittamia apupuolueita, joilla ei ole mahdollisuutta olla eri mieltä kommunistien kanssa.