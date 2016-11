HS todisti pakolaisten hätää leirillä Irakissa – ”Haluan takaisin kotiin niin pian kuin mahdollista”

Tästä on kyse Satojatuhansia pakenee Noin 70 000 irakilaista on paennut Mosulin kaupungista runsaan kuukauden aikana. Avustusjärjestöt varautuvat evakoiden määrän nousevan jopa satoihin tuhansiin. Ennestään Irakissa elää noin 3,4 miljoonaa maansisäistä pakolaista leireillä ja muussa väliaikaismajoituksessa. He ovat pääasiassa paenneet terroristijärjestö Isisin valtaamilta alueilta. Irakissa on myös noin 225 000 pakolaista naapurimaa Syyrian sodasta.

Hasan Sham. Ihan pienet syyt eivät saaneet irakilaista Um Haithemia pakenemaan kotoaan. Terroristijärjestö Isis miehitti hänen kotikaupunkinsa Mosulin, tappoi hänen kaksi poikaansa, kiristi rahaa ja uhkaili.

Silti Um Haithem perheineen pysyi kotona Mosulissa, kaksi ja puoli vuotta.

Mutta kaksi viikkoa sitten oli pakko lähteä. Irakin asevoimien hyökkäys Isisiä vastaan eteni heidän kotikortteleihinsa Samahin aluelle Mosulin itäosassa.

”Meidän talomme on etulinjalla. Sitä tulitettiin eri suunnista, meille tuli kivääritulta ja kranaatteja. Emme halunneet lähteä, mutta oli aivan pakko”, Um Haithem, 52, sanoo.

Nimi Um Haithem tarkoittaa ”Haithemin äitiä”. Oikeaa nimeään nainen ei halua kertoa, koska pelkää Mosulissa yhä olevien sukulaisten puolesta.

Hän antaa haastattelun Hasan Sham -leirillä hieman Mosulin ulkopuolelle. Leiri perustettiin noin kuukausi sitten, kun suurhyökkäys Mosuliin alkoi.

Aidatun leirin portilla jonottaa uusia evakkoja. Valkoiset teltat seisovat suorissa riveissä: teltta A346, teltta A348, teltta A350. Jokaisessa on teltassa muutamasta hengestä yli kymmeneen ihmistä, yhteensä majoitustilaa on noin 11 000 ihmiselle.

Hiekka pölyää, roskia on kerääntynyt ojiin.

Mosulin ympäristössä on nyt toistakymmentä samantapaista evakkoleiriä. Noin 70 000 ihmistä on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan viime viikkoina paennut sotaa, jota nyt käydään noin 1,5 miljoonan asukkaan suurkaupungin kaduilla ja kortteleissa.

”Me lähdimme jalkaisin aamulla, kun tulituksessa oli taukoa. Kävelimme niin pitkään, että vastaan tuli armeijan kuorma-auto. He toivat meidän tänne”, Um Haithem sanoo.

Hänen seurassaan tuli toistakymmentä perheenjäsentä ja sukulaista.

Sami Kero / HS

Tytär Zaman Mustafa, 13, on pitkästä aikaa peittänyt päänsä vain huivilla. Isisin kaupungissa naiset eivät saaneet liikkua kuin kaiken peittävässä niqab-kaavussa.

”Kerran he pysäyttivät minut basaarissa, koska silmäni näkyivät niqabin alta. Selvisin nuhteella”, Mustafa sanoo.

Kun Isis valtasi Mosulin kesällä 2014, monet kaupunkilaiset, esimerkiksi lähes kaikki noin 35 000 kristittyä, pakenivat. Sen jälkeen pako olikin lähes mahdotonta.

Isis valvoi teitä ja hallitsi kaupunkia ympäröiviä alueita. Evakkoleirillä kaupunkilaiset kertovat samaa kuin ihmiset muualla Mosulin ympäristössä: Isis piti kalifaatistaan pakenemista yrittäviä ihmisiä luopioina. Rangaistuksena oli pieksentä tai teloitus.

Leiriläisillä on kuitenkin pakotarinoita. Naapuri pääsi livahtamaan Turkkiin, sukulainen on Saksassa. Opiskelija Muhammad Fawzi sanoo, että hänen serkkunsa matkusti Välimeren yli ja Euroopan halki Suomeen.

”En tiedä missä hän on Suomessa, koska menetimme internetyhteyden, eikä Mosulissa voinut käyttää puhelinta”, hän sanoo.

Isis rankaisi ankarasti internetin ja kännykän käytöstä.

Sami Kero / HS

Irakilaiset olivat syyrialaisten jälkeen toiseksi suurin ryhmä, joka vuosi sitten suuressa siirtolaisaallossa Eurooppaan. Yli miljoona tulokasta sai Euroopan kipuilemaan pakolaiskriisissä.

Irakilla on ihan oma, suurempi kriisinsä kotoaan paenneiden kanssa. Noin 3,4 miljoonaa irakilaista elää maansisäisinä pakolaisia, arvioi siirtolaisjärjestö IOM.

Leirejä on eri puolilla laajaa maata. Jotkut ovat asuneet teltoissa tai muussa hätämajoituksessa kaksi ja puoli vuotta. Monet majoittuvat sukulaisten ja ystävien luona.

Nyt irakilaisia tulee ja menee. Ihmisiä palaa kaupunkeihin ja kyliin, joita on viime viikkoina tai kuukausina vapautettu Isisiltä. Tämän keskelle lentää päivittäin irakilaisia, joilta on evätty turvapaikka Euroopassa. Suomi on viime kuukausina antanut valtaosalle irakilaisista turvapaikanhakijoista käännytyspäätöksen.

Autojen torvet soivat Mosuliin johtavalla maantiellä. Liikenne matelee ruuhkassa. Mosulin lähistön leireille saapuu nyt ihmisiä eri puolilta Irakia etsimään ja auttamaan läheisiään. Jotkut matkustavat ulkomalta asti.

Kansainvälinen lentokenttä toimii Erbilissä, joka sijaitsee 85 kilometrin päässä. Erbil on Pohjois-Irakin kurdien itsehallintoalueen pääkaupunki, ja Isis pysäytettiin sen ulkopuolelle kesällä 2014. Elämä Erbilissä jatkuu melko normaalina.

Hasan Shamin leiriä pyörittävät YK:n järjestöt yhdessä paikallisten avustusryhmien kanssa. Yksi näkyvä järjestö on Barzani Charity Foundation, joka on nimetty kurdien mahtisuvun mukaan.

Vettä kanisteriin leirin säiliöstä, riisiä ruokapisteeltä, ruuanvalmistus nuotiolla. Sitä Um Haithemin perheen elämä nyt toistaiseksi on.

Leirin asukkaat toivovat, että evakkoelämä jäisi lyhytaikaiseksi. Talvi ja huurteiset yöt ovat tulossa. Mosulin valtaus vienee kuitenkin kuukausia, ellei Isis äkillisesti romahda.

Mosulilaiset puhuvat kaupungistaan kauniisti. Siis ajasta ennen Isisiä. Ihmisiä kuhisi kaduilla ja monissa ravintoloissa, illalla käveltiin jokirantaa Tigrisin varrella. On yliopistot, huvipuisto ja ostoskeskukset.

”Kotona on paras”, Um Haithem sanoo. ”En halua minnekään muualle. Haluan takaisin kotiin niin pian kuin mahdollista.”

Sami Kero / HS

