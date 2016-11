Ymmärrän, että Venäjän kanssa on nyt hieman vaikeaa. Uhopolitiikka, Krimin valtaus ja presidentti Vladimir Putinin arvaamattomuus ovat hankalia hommia kenelle tahansa, saati sitten naapurimaalle.

Joskus silti toivoisi, että sanottaisiin suoraan.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunta antoi tällä viikolla mietintönsä hallitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Itse selonteko annettiin kesäkuussa, ja mietinnössä annettiin jonkinlainen näkökulma Britannian EU-eron ja presidentti Donald Trumpin valinnan jälkeen.

Ytimessä on Venäjä. Itse selontekoa kehuttiin suorasanaiseksi Venäjä-näkemykseksi. Nyt tehtyä mietintöä luonnehdittiin pehmennetyksi (koska siinä otettiin huomioon myös muita tekijöitä, kuten sotilasliitto Naton rooli myös jännitteitä lisäävänä osapuolena).

Ja kuten poliitikot sen ilmaisivat:

”Turhia kärjistyksiä jätettiin pois, jotta saavutetaan yksimielisyys. Eihän tangoa voi tanssia yksin”, sanoi valiokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok.)

”Valiokunta teki pientä muotoilua, mutta ei ero nyt kovin suuri ole. Tangoon tarvitaan kaksi. Jos toinen osapuoli lisää joukkoja, niin lisää toinenkin”, sanoi kansanedustaja Tom Packalén (ps).

Ihan hyvä, mutta että tango.

It Takes Two to Tango (Tangoon tarvitaan kaksi) on Al Hoffmanin ja Dick Manningin vuonna 1952 säveltämä ja sanoittama rakkauslaulu. Kansainvälisen politiikan nosteeseen lause pääsi, kun Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan käytti sitä tunnustellessaan välejään Neuvostoliittoon vuonna 1982. Elettiin kylmän sodan jatkoaikaa, ja neuvostojohtaja Leonid Brežnev oli juuri kuollut. Reagan halusi, että liennytyksen hienojen lupausten takana olisi myös konkreettisia tekoja. ”Tangoon tarvitaan kaksi”, hän neuvoi Neuvostoliittoa.

Lopulta kylmä sota saatiin soviteltua ilman aseellista konfliktia, ehkä kiitos tangon.

Historiasta on opittu, että Venäjän kanssa on tanssittava, halusi tai ei. Ja silloin on parempi, että kumpikin antaa jotain. Osallistuu tanssiin, eikä astu toisen varpaille.

Tangossa korostuu valtasuhde. Toinen vie, ja toinen seuraa vikinällä tai ilman. Putinin retoriikasta voi päätellä, ettei hän halua antautua vietäväksi.

Tarjoaako alkuperäiskappale avaimia Salolaisen ja Packalénin tangovertausten ymmärtämiseen?

Yksi säkeistö (vapaasti suomennettuna) kuuluu näin: ”Voit purjehtia yksin vaan, ottaa torkut tai naukut yksistään. Voit velkaa kasata ja montaa asiaa puuhata, mutta tangoon tarvitaan kaksi.”

Jari Sillanpää päivitti version vuoden 2004 euroviisukappaleessaan Takes 2 to Tango. Siinä ”enkelit ja demonit rinnakkain, tanssivat aamunkoittoon, kun ketään muita ei näy. Tangoon tarvitaan kaksi, tangoon.”

Kun ketään muuta ei näy, tanssiminen muuttuu intiimiksi. Suomi on ollut yksi harvoista EU-maista, jotka ovat jatkaneet suoria yhteyksiä Venäjän kanssa. EU kielsi kahdenkeskiset säännölliset tapaamiset Venäjän kanssa Krimin miehityksen jälkeen.

Parista kannattaa pitää kiinni, mutta ryhti ei ole tangossa haitaksi.