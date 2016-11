Kerran 90 vuotta kestäneen elämänsä aikana Fidel Castro järjesti Neuvostoliiton vastaisen mielenosoituksen.

Marraskuussa 1962 Neuvostoliiton johtaja Nikita Hruštšov määräsi Kuubaan sijoitetut 42 ydinohjusta vedettäviksi pois. Castro järjesti mielenosoittajat kadulle Havannassa.

”Nikita, mariquita, lo que se da, nos se quita!”, eli ”Nikita, pikku homo, sitä mitä annetaan, ei oteta pois”, oli heidän iskulauseensa.

Jos Castro olisi saanut tahtonsa läpi, ei hänen muistoteksteilleen eikä millekään muullekaan olisi jäljellä kirjoittajia.

Lokakuussa maailma oli ollut vajaat kaksi viikkoa ydinsodan partaalla ohjusten vuoksi. Riittävän moni siviili ja sotilas sekä Yhdysvalloissa että Neuvostoliitossa kuitenkin ymmärsi, ettei ydinsota olisi ollut hallittavissa eikä voitettavissa.

Kuuban johto uskoi, että se olisi voinut selvitä ydinaseiden käytöstä voittajana.

Ohjuskriisi on ollut hankala aihe Castron muiston vaalijoille, ja heitä on paljon sekä Kuubassa että maailmalla. Havannassa on järjestetty kokonaisia historiakonferensseja, joissa on kiistetty Castron valmius ydinsotaan.

Castron toiminnan ohjuskriisissä voi käsittää paremmin, kun sen suhteuttaa hänen muuhun toimintaansa. Hän oli epäilemättä vakaumuksellinen kommunisti, mutta ennen kaikkea hän oli vallankumouksellinen.

Kyse ei ollut vain vallankumouksesta Kuubassa, vaan Castro uskoi vakaasti vallankumouksen edistämiseen muissa maissa.

Kuuballa oli sormensa pelissä lukuisten vasemmistolaisten hallitusten ja sissiliikkeiden tukemisessa Angolasta Nicaraguaan ja Salvadoriin. Internationalismi on ollut tähän asti Kuuban keskeisiä hokemia.

Sodat Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa nähtiin maailmalla ennen kaikkea osana Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välistä kylmää sotaa, ja sitä ne olivatkin. Castron into osallistua niihin oli kuitenkin huomattavasti suurempi kuin hänen venäläisten tukijoidensa kiinnostus olisi muuten ollut.

Kylmän sodan jälkeen Castron viimeinen suuri kansainvälinen hanke oli Hugo Chávezin vasemmistohallituksen tukeminen Venezuelassa. Sillä on ollut ratkaiseva merkitys Kuuban kommunistihallitukselle.

Castron valta ei ehkä enää jatkuisi Kuubassa hänen veljensä Raúlin kautta, ellei Kuuba olisi koko 2000-luvun ajan saanut Venezuelasta halpaa öljyä vastineeksi sinne lähetetyistä lääkäreistä ja sisäisen turvallisuuden eli urkinnan asiantuntijoista. Oppositiojärjestöihin soluttaminen on ollut yksi Castron hallinnon erityistaidoista.

Latinalaisessa Amerikassa Castron muistolle on toinen vallankumouksellisuuttakin vahvempi perusta, ja se on Yhdysvaltojen vastustaminen.

Jopa Latinalaisen Amerikan 1980-luvun oikeistodiktaattorit joutuivat osoittamaan hieman kunnioitusta Castroa kohtaan, koska hän uhmasi yli puoli vuosisataa valtiota, jonka ylivoima on muuten ollut Amerikan mantereilla täysin kiistaton.

Yhdysvaltojen Kuubaan kohdistama kömpelö kauppasaarto takasi Castron aseman. Se osui suoran Latinalaisessa Amerikassa vahvana jatkuvaan interventioiden vastaisuuteen.

Tällä yhdistelmällä Castro pysyi vallassa paljon pitempään kuin suuri joukko kommentaattoreita, tämä kirjoittaja mukaan lukien, ehti matkan varrella ennustaa.

Vasta loppusuoralla yksi Yhdysvaltain presidentti ehti himmentää Castron vallan perintöä. Fidel Castro seurasi tiettävästi hyvin epäluuloisena, kun Yhdysvallat Barack Obaman johdolla avasi taas suhteitaan pieneen naapuriinsa. Castro tiesi, miten korvaamaton vihollinen Yhdysvallat oli hänelle ollut.

Havannan asukkaat järkyttyivät Fidel Castron kuolemasta

Tieto pitkäaikaisen presidentin kuolemasta kosketti kaikenikäisiä kuubalaisia. Kuva: Reuters

Miamilaiset juhlivat kaduilla Castron kuolemaa

Miamin Pikku Havannan asukkaat juhlivat kaduilla Kuuban pitkäaikaisen presidentin Fidel Castron kuolemaa. Kuva: Reuters.