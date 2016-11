Trump: Castron kuolema askel kohti kuubalaisten vapautta

”Fidel Castro on kuollut!”

Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin ensimmäinen reaktio Kuuban diktaattorin Fidel Castron kuolemaan tuli Twitterissä kello 8.08 Yhdysvaltain itärannikon aikaa, vajaa kymmenen tuntia Castron kuoleman jälkeen.

Yksinkertainen tviitti lähetettiin Trumpin lomahuvilalta Floridassa, jossa hän oli viettämässä kiitospäivää.

Muutama tunti myöhemmin Trump julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Castron perintöä ovat teloituskomppaniat, köyhyys, kärsimys ja ihmisoikeuksien kieltäminen.

”Vaikka Kuuba on yhä totalitaristinen saari, toivon, että tämä päivä on askel liian pitkään jatkuneista kauhuista kohti tulevaisuutta, jossa hienot kuubalaiset voivat vihdoin nauttia vapaudesta, jonka he ansaitsevat”, Trump kirjoitti.

”Minun hallintoni tekee kaikkensa, jotta kuubalaiset voivat vihdoin aloittaa matkansa kohti vaurautta ja vapautta.”

Trumpin ensireaktioista voi päätellä, että tuleva presidentti ei ole ainakaan täysin peruuttamassa presidentti Barack Obaman aloittamaa suhteiden normalisointia Yhdysvaltain ja Kuuban välillä, kuten Trump vaalikampanjan aikana uhkaili.

Castron kuolema voikin antaa Trumpille mahdollisuuden muuttaa kovaa linjaansa Kuubaan.

Vastapuolella ei enää ole vasemmistolaista vallankumoussymbolia, joka piti ”imperialistista” Yhdysvaltoja päävihollisenaan yli puoli vuosisataa. Lisäksi monet amerikkalaiset liikemiehet halajavat sijoittamaan Kuubaan.

Presidentti Obama julkaisi lauantaina sovinnollisen tiedotteen, jossa esitettiin surunvalittelu Castron omaisille ja tarjottiin ”ystävyyden kättä” kuubalaisille.

”Minun presidenttikauteni aikana olemme tehneet paljon töitä jättääksemme menneisyyden taaksemme ja siirtyäksemme tulevaisuuteen, jossa maidemme välisiä suhteita eivät määrittele eromme, vaan ne monet asiat, jotka yhdistävät meitä naapureina ja ystävinä”, Obama kirjoitti.

”Kuubalaisten on hyvä tietää, että Yhdysvallat on heille ystävä ja kumppani.”

Trump veti vaalikampanjan aikana päinvastaista linjaa kuin Obama osittain siksi, että hän tarvitsi amerikankuubalaisten ääniä Floridassa. Hän uhkasi peruuttaa Obaman uudistukset, ellei presidentti Raúl Castron hallinto suostu uskonnollisiin ja poliittisiin uudistuksiin ja vapauta poliittisia vankeja Kuubassa.

Trumpilla on suuri valta Yhdysvaltain Kuuba-politiikkaan, koska Obama ei hakenut kongressin hyväksyntää suhteiden normalisoinnille, vaan päätti niistä presidentin määräyksellä. Seuraava presidentti voisi kumota sen omalla määräyksellään.

Obama ilmoitti joulukuussa 2014, että hän ja Raúl Castro ovat sopineet suhteiden normalisoinnista naapurimaiden välillä 53 vuoden tauon jälkeen. Maat avasivat suurlähetystöt toistensa pääkaupunkeihin vuonna 2015. Maaliskuussa 2016 Obamasta tuli ensimmäinen istuva Yhdysvaltain presidentti 80 vuoteen, joka vieraili Havannassa.

”Olen tullut tänne hautaamaan kylmän sodan viimeiset jäänteet Amerikassa”, Obama sanoi tuolloin.

Obaman hallinto ajatteli, että liennytys poistaisi Castrolta vastustajan, jota hän voi syyttää Kuuban ongelmista. Monet republikaanit kannattavat kuitenkin kovaa linjaa kommunistihallintoa kohtaan ja vastustavat siksi liennytystä.

Etenkin vanhemmat amerikankuubalaiset pitävät Castroa tyrannina, sillä heillä on henkilökohtaisia muistoja kidutuksesta tai poliittisesta vainosta.

Miamissa sijaitsevan kuubalaisten kaupunginosan Pikku-Havannan kadut täyttyivätkin lauantaina juhlivista ihmisistä, jotka heiluttivat Kuuban lippuja ja poksauttelivat samppanjapulloja auki.

”Hän on kuollut!”, he huusivat kaduilla.

Miamilaiset juhlivat kaduilla Castron kuolemaa

Miamin Pikku Havannan asukkaat juhlivat kaduilla Kuuban pitkäaikaisen presidentin Fidel Castron kuolemaa. Kuva: Reuters.

Castron tiukimpiin vastustajiin kuuluu republikaanien floridalainen kongressiedustaja, kuubalaissyntyinen Ileana Ros-Lehtinen, jonka puolisolla on suomalaisia sukujuuria.

Hän tviittasi aamulla: ”Monien sorron vuosikymmenten jälkeen tyranni Castro on kuollut, ja uusi alku voi viimein koettaa Kuuballe ja sen asukkaille.”

”Tänään me muistamme ja kunnioitamme niitä rohkeita sieluja, jotka taistelivat yksinäisinä brutaalia kommunistista diktatuuria vastaan”, tviittasi texasilaissenaattori Ted Cruz, jonka isä on syntyjään kuubalainen.

Sen sijaan nuoret amerikankuubalaiset, joilla ei ole henkilökohtaisia kokemuksia vainoista, suhtautuvat kyselyjen mukaan myönteisemmin Obaman päätökseen avata uudelleen suhteet Kuubaan. Matkustusrajoituksia Kuubaan on purettu, ja lentoliikenne Yhdysvaltain ja Kuuban välillä alkoi tänä kesänä.

Yhdysvaltain kansalaiset eivät kuitenkaan vieläkään saa matkustaa Kuubaan pelkästään turisteina, vaan matkalle on oltava muu syy, kuten opiskeluvaihto tai kirkon toiminta.

Kauppasaarto Yhdysvaltain ja Kuuban välillä on edelleen voimassa, koska siitä päättää kongressi.

Lisäksi Yhdysvallat kohtelee kuubalaisia edelleen pakolaisina, jotka saavat Yhdysvalloista poliittisen turvapaikan, jos onnistuvat saavuttamaan rannikon. Tämä erottaa kuubalaiset muista väli- ja eteläamerikkalaisista siirtolaisista.