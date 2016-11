Harkitseva ja hiljainen miljönääri – tällainen on Trumpin korvaan tärkeitä päätöksiä kuiskutteleva vävy

Washington

Donald Trumpin voiton jälkeen Washingtonissa on käynnistynyt suuri peli, jossa jaossa ovat paikat Valkoisessa talossa. Yhä useammat langat tuntuvat johtavan tulevan presidentin vävypoikaan, 35-vuotiaaseen kiinteistösijoittajaan Jared Kushneriin.

Donald Trumpin tuntevien mukaan hän ei luota juuri muihin kuin omaan perheeseensä. Erityisesti hän luottaa tyttäreensä Ivanka Trumpiin.

Trumpin lapsilla oli vaalikampanjassa tärkeä rooli. Hyvännäköiset, menestyvät ja isälleen sataprosenttisen uskolliset lapset paransivat Donald Trumpin imagoa erityisesti konservatiivisten äänestäjien silmissä.

Kun Trump lupasi syksyllä hoitotukia pienten lasten vanhemmille, hän kiitti ideasta Ivankaa. Ivankalle isän imago on kuitenkin ongelma. Tytär pyörittää omaa uranaisille suunnattua vaate- ja korubrändiään.

Syksyllä Ivanka julkaisi tiedon maaliskuussa ilmestyvästä kirjastaan Women Who Work. Samalla viikolla julkisuuteen ilmestyi ääninauha, jossa isä Donald kehuskeli voivansa ”kouria naisia pillusta”. Ivanka vetäytyi kampanjasta sivummalle.

Ivankaa keskeisempään rooliin kampanjassa kohosi lopulta tämän aviomies Jared Kushner, joka otti ensin vastuulleen kampanjan digioperaatiot, mutta kasvatti vähitellen rooliaan. Kushnerin kerrotaan kirjoittaneen Trumpin puheita ja ideoineen tämän syyskuisen Meksikon-vierailun. Syksyn mittaan Kushnerista tuli käytännössä appiukkonsa kampanjapäällikkö.

Kushner on pinnalta katsoen Trumpin täydellinen vastakohta. Siinä missä Trump on vauhdikas ja äänekäs sarvikuono, Kushner on harkitseva ja hiljainen.

Miesten sanotaan kuitenkin tulevan erinomaisesti toimeen: Kushner antaa Trumpin tuulettaa tunteitaan ja tukee tätä horjumatta, mutta osaa myös käsitellä tulevaa presidenttiä.

Ei ole ihme, että Kushner tietää, mistä narusta vetää, sillä Kushnerin tausta on kuin peilikuva Trumpin tarinasta. Jared on vahvan ja vaativan isän poika, aivan kuten Trump. Charles Kushner rikastui terävänä mutta keinoja kaihtamattomana kiinteistösijoittajana. Vuonna 2005 Charles Kushner tuomittiin vankilaan veropetoksesta, laittomista vaaliavustuksista ja todistajan painostuksesta.

Liikemies oli yrittänyt kiristää lankoaan palkkaamalla prostituoidun videoimaan näiden yhteisen aktin. Syyttäjänä jutussa toimi nykyinen New Jerseyn kuvernööri Chris Christie. Isän vankilatuomio oli Jaredille nöyryyttävä isku. Nuorukainen joutui 25-vuotiaana ottamaan vastuun perheyrityksestä. Charles Kushnerin tiedetään tosin yhä vetelevän lankoja poikansa taustalla.

Lankoja isä veteli myös vuonna 1998. Jared Kushner hyväksyttiin Harvardiin sen jälkeen, kun isä oli lahjoittanut yliopistolle 2,5 miljoonaa dollaria.

Jared Kushner ei ollut kovin hyvä oppilas koulussa eikä yliopistossakaan. Sen sijaan hän keskittyi jo opiskeluaikoina tekemään rahaa kiinteistösijoituksilla – aivan kuten Donald Trump.

Vuonna 2007 Kushner osti pilvenpiirtäjän New Yorkin Viidenneltä avenuelta korttelin päässä Trump Towerista. Kauppahinta, 1,8 miljardia dollaria, oli silloin Manhattanin ennätys, mikä teki 25-vuotiaasta kerralla kuuluisan miehen. Tosin seuraavana vuonna asuntokupla puhkesi.

Tällä hetkellä Kushner Properties omistaa miljardien dollarien arvosta kiinteistöjä. Jared Kushnerin henkilökohtaisen omaisuuden arvoksi lasketaan noin 200 miljoonaa dollaria.

Myös Kushner on ymmärtänyt julkisuuden merkityksen. Vuonna 2006 hän osti tappiollisen mediayhtiön The New York Observerin.

Oman lehden kustantaminen antoi Kushnerille pääsylipun kaupungin kulttuuripiireihin. Arvostuksen mukana tuli myös arvostelua. Kushner käänsi lehden kannattavaksi, mutta häntä syytettiin lehden pinnallistamisesta. Lehden viimeinen printtinumero ilmestyi presidentinvaalien jälkeisenä aamuna.

Kun lehti kertoi kansijutussaan brittikirjailija Martin Amisin muutosta Brooklyniin, Kushner ihmetteli, miksi juttu tehtiin kirjailijasta, josta kukaan ei ole kuullut. ”En ehdi lukea romaaneja, eikä kukaan muukaan ehdi”, Kushner todisti.

Kushner tuntuu elättelevän samanlaista närää liberaalia mielipide-eliittiä kohtaan kuin appensa. Trumpin vaalikampanjan kerrotaan lopullisesti avanneen Kushnerin silmät sille, millaisessa kuplassa The New York Timesin lukijat elävät.

Kushnerin omaksi lempikirjaksi on mainittu Alexandre Dumas’n Monte-Criston kreivi. Kirjassa väärin perustein tuomittu aatelismies palaa kostamaan väärintekijöille.

Oman kostonsa Kushner sai kolme päivää vaalien jälkeen, kun oli siirtämässä Chris Christietä sivuun Trumpin vallanvaihtoryhmän vetäjän paikalta. Monet arvelevat Trumpin saattavan presidenttinä armahtaa Charles Kushnerin, mikä antaisi tälle takaisin oikeudet, jotka vankilatuomio amerikkalaiselta vie.

Jared Kushner on viihtynyt kampanjan kulissien takana eikä juuri ole suostunut haastatteluihin. Siksi hänestä on tullut harmaa eminenssi, jonka puheille pyritään ja tavoitteita arvaillaan.

Trumpin perheen sanotaan olleen ratkaiseva niin varapresidentti Mike Pencen valinnassa kuin Reince Priebusin nimityksessä Valkoisen talon esikuntapäällikön tärkeään virkaan. Trumpilla ei uskota olevan vahvaa ideologista linjaa, vaan hän siivilöi ajatuksia ympäristöstään ja tekee päätöksiä intuitiolla. Siksi on tärkeää, kuka presidentin korvaan kuiskuttaa.

Mike Pencen uskotaan ajavan presidenttiä konservatiiviseen suuntaan, kun taas erityisavustaja Stephen Bannon supattaa hänelle radikaalioikeiston eliitin vastaista sanomaa.

Demokraatit toivovat Trumpin perheestä vastapainoa oikeistolaisille. Kun Trump vieraili vaalien jälkeen Valkoisessa talossa, Barack Obaman esikuntapäällikkö Denis McDonough tarttui Kushnerin käsipuoleen, ja miehet tekivät ruusutarhassa 20 minuutin kävelyn kahden kesken.

Jared Kushnerin ja Ivanka Trumpin tausta on New Yorkin liberaaleissa piireissä, joissa vannotaan suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden nimiin. He ovat lahjoittaneet aiempina vuosina vaalirahaa demokraateille.

Kushner on myös toiminut appensa takuumiehenä rasismisyytöksiä vastaan. Kun Trump jakoi heinäkuussa antisemitistiseksi tulkitun viestin, Kushner kirjoitti lehteensä puolustuspuheen, jossa kuvaili omien isovanhempiensa täpärää pakoa holokaustista. Hänen mukaansa rasismileimoja ei pidä heitellä liian kevyesti.

”Appi-isäni ei ole antisemitisti. Niin yksinkertaista se on. Donald Trump ei ole antisemitisti, eikä hän ole rasisti”, Kushner kirjoitti.

Ivanka joutui kääntymään juutalaiseksi ennen kuin Kushnerin perhe hyväksyi parin avioliiton vuonna 2009. Kääntyessään Ivanka otti itselleen heprealaisen nimen Yael. Aviopari sai kolmannen lapsensa vaalikampanjan aikana.

Vaalikampanjan aikana Kushner siirsi yhtiönsä uuden toimitusjohtajan vastuulle. Kushnerin uskotaan olevan kiinnostunut vakituisesta asemasta Valkoisessa talossa, mutta siihen liittyy monta mutkaa. Robert Kennedyn oikeusministerinimityksen jälkeen säädetyn antinepotismilain mukaan presidentti tai muukaan valtion viranhaltija ei voi nimittää sukulaista alaisekseen.

Kushnerin on kerrottu yrittävän kiertää määräyksen tyytymällä epäviralliseen ja palkattomaan asemaan. Sekään ei välttämättä onnistu, sillä Kushner tarvitsisi valtuudet valtion salaisiin tietoihin.

Kushner lisäisi myös Trumpin jo valmiiksi pahoja jääviysongelmia. Jos Trump antaa yhtiönsä lastensa johdettavaksi, hänen kuuluisi rakentaa ”palomuuri” itsensä ja yhtiön väliin.

Trumpilla on vävypoikaansa luja usko. The New York Timesin haastattelussa Trump vakuutti, ettei Kushnerin Valkoisen talon pestille ole mitään laillisia esteitä, mutta hänellä oli tälle mielessä toinenkin tehtävä: Lähi-idän rauhanvälittäjä.

Trump valitsee hallintoonsa populisteja ja eliitin edustajia

Tulevan presidentin Donald Trumpin hallinto muotoutuu pala palalta. Ensimmäinen ministeritason nimitys oli Jeff Sessions, josta on tulossa oikeusministeri. Sessionsia on syytetty rasistisista kommenteista, ja senaatti kieltäytyi vuonna 1986 vahvistamasta hänen nimitystään piirioikeuden tuomariksi.

Opetusministeriksi Trump on nimittänyt Betsy DeVosin. DeVos kannattaa yksityisiä kouluja ja vanhempien vapautta valita, mihin kouluun he lapsensa pistävät. Hän on naimisissa Amway-yhtiön perijän Dick DeVosin kanssa. Perheen omaisuus on noin viisi miljardia dollaria.

YK-lähettilääksi nimitetty Etelä-Carolinan kuvernööri Nikki Haley on toisen polven maahanmuuttaja, jonka vanhemmat ovat intialaisia sikhejä. Haleyn tausta on populistisessa teekutsuliikkeessä, mutta hän vastusti vaaleissa Trumpia.

Keskustiedustelupalvelu CIA:n johtoon on nousemassa Mike Pompeo, joka on puolustanut kidutusta kuulustelukeinona ja vastustanut Guantanamon vankileirin sulkemista.

Trumpin päästrategina toimii oikeistopopulistisen Breitbart-sivuston hallituksen puheenjohtaja Stephen Bannon. Kansallisen turvallisuuden neuvonantajana puolestaan aloittaa luutnanttikenraali Michael Flynn, joka johti aiemmin Yhdysvaltojen asevoimien tiedusteluorganisaatiota DIA:ta. Hän sai potkut kaoottisen johtamisen vuoksi.

Mediatietojen mukaan Trump harkitsee myös kenraali James Mattisia puolustusministeriksi ja republikaanipuolueen vuoden 2012 presidenttiehdokasta Mitt Romneya ulkoministeriksi.

Valtaosa Trumpin nimityksistä vaatii vielä republikaanien johtaman senaatin hyväksynnän.

