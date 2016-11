Punkin historiaa poltettiin Lontoossa miljoonien arvosta, koska punk ei ole nostalgista

Punkin ei ole tarkoitus olla nostalgista, sanoi legendaarisen Sex Pistolsin managerin poika Joe Corre ja poltti Lontoossa Thames-joella miljoonien eurojen arvosta klassikoksi nousseen yhtyeen tavaroita.

Protesti järjestettiin samaan aikaan kun Sex Pistolsin Anarchy in the UK -ensisinglen julkaisusta tulee kuluneeksi 40 vuotta.

”Punkista on tullut jälleen yksi markkinointityökalu, jolla myydään sinulle jotain mitä et tarvitse”, Corre sanoi protestinsa aikana.

Poltettujen tavaroiden joukossa oli muun muassa yhtyeen laulajan Johnny Rottenin housut. Samalla poltettiin maan entisiä ja nykyisiä johtajia esittävät hahmot.

Uutistoimisto Reutersin mukaan tavaroiden arvo olisi ollut noin 6–12 miljoonaa euroa, jos ne olisi myyty.

Neil Hall / Reuters

Corre on Sex Pistolsin managerin, vaihtoehtokulttuurin jokapaikanhöylän Malcom McLarenin ja muotisuunnittelija Vivienne Westwoodin poika. Mielenilmauksessa oli mukana myös Westwood, joka vastusti eliitin valtaa.

”Miljoona anti-ihmistä hallitsee seitsemää miljardia ihmistä. Tiedättekö keitä nämä miljoona ihmistä ovat? Kyse on pankeista ja suuryhtiöistä sekä poliitikoista, jotka palvelevat heitä”, Westwood sanoi uutistoimisto Reutersin videolla.

Sex Pistols aiheutti 1970-luvulla suunnatonta paheksuntaa provosoivalla käyttäytymisellään.

Kun Sex Pistols lähti joulukuussa 1976 Anarchy in the UK -kiertueelle Britanniassa, jouduttiin suurin osa keikoista perumaan. Kaupungit eivät halunneet punkkareita nuorisoaan turmelemaan ja keikkasopimuksia irtisanottiin.

Näin kävi Suomessakin. Sex Pistolsin alkuvuodelle 1978 suunniteltu Suomen-keikka peruttiin, sillä yhtyettä ei haluttu päästää edes maahan.

Kaikki alkuaikojen punkkarit eivät suinkaan hyväksyneet Corren protestia. Esimerkiksi Johnny Rotten, joka nykyisin tunnetaan nimellä John Lydon, olisi mieluummin huutokaupannut tavarat ja antanut niistä saadut varat hyväntekeväisyyteen.

Myös Sex Pistolsin basisti Glen Matlock piti protestia ”pöljänä”.

”Joe ei ole anti-kristus, hän on tyhmyri”, Matlock sanoi BBC:n mukaan ja viittasi yhtyeen ensisingleen Anarchy in the UK. Kappaleen sanoituksissa Rotten kertoo olevansa anti-kristus ja anarkisti.

Marko Djurica / Reuters