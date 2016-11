Peking

Japani ja Etelä-Korea allekirjoittivat viime keskiviikkona sopimuksen, jonka nojalla ne voivat jakaa toisilleen sotilaallista tiedustelutietoa. Näin kumpikin voi saada aikaan parempia analyyseja esimeriksi Pohjois-Korean ohjusten ja sukellusveneiden liikkeistä.

Äkkiseltään voisi ajatella, että tällainen sopimus syntyy helposti, koska siitä on molemmille maille hyötyä ja koska kumpikin maa kuuluu samaan, Yhdysvaltojen johtamaan turvallisuuspoliittiseen leiriin.

Kun Pohjois-Korea uhkailee ulkomaita ydinpommillaan, sillä on tapana uhata Etelä-Koreaa, sekä usein lisäksi Japania ja Yhdysvaltoja.

Nämä kolme maata ovat myös eri leirissä kuin nouseva suurvalta Kiina. Ne eivät haluaisi Kiinaa päsmäröimään liikaa Itä-Aasiassa.

Vaikka Japanilla ja Etelä-Korealla on hyviä syitä tehdä yhteistyötä, sopimus tietojenvaihdosta ei syntynyt itsestään. Sitä hierottiin vuosia. Se oli alun perin tarkoitus allekirjoittaa jo vuonna 2012.

Etelä-Korea lykkäsi allekirjoittamista, koska valtaosa eteläkorealaisista vastustaa sopimusta. Etelä-Koreassa monet ovat viime päiviin asti osoittaneet mieltä sopimusta vastaan. Gallup Korea -tutkimuslaitoksen marraskuussa tekemän mielipidekyselyn mukaan 59 prosenttia eteläkorealaisista vastustaa sopimusta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kuten maailmalla on politiikassa muutenkin yhä useammin tapana, sopimuksen vastustaminen Etelä-Koreassa ei perustu niinkään järkisyihin kuin tunteeseen.

Eteläkorealaiset vastustavat sopimusta Japanin kanssa, koska tuntevat historiallista kaunaa ja epäluuloa Japania kohtaan. Kauna juontuu siitä, että Japani miehitti Koreaa vuodesta 1910 vuoteen 1945. Miehitys oli kovakouraista. Toisen maailmansodan aikana Japanin armeija esimerkiksi pakotti korealaisia naisia seksiorjiksi.

Valtaosa nykyisin elävistä eteläkorealaisista ei ole itse kokenut japanilaisten tekemiä hirveyksiä, mutta katkeruus silti jatkuu.

Samaa kaunaa koetaan monissa muissakin maissa, joita Japani miehitti toisen maailmansodan aikana. Esimerkiksi Kiinaa hallitseva kommunistinen puolue pitää asiaa esillä aina kun mahdollista. Japanin ei katsota katuneen aiheuttamiaan vääryyksiä yhtä tehokkaasti kuin esimerkiksi Saksan.

Nyt eletään kuitenkin nykyaikaa, jossa Itä-Aasian maiden suhteet ovat hyvin erilaiset kuin toisen maailmansodan aikana.

Pohjois-Korealla alkaa olla päivä päivältä enemmän tosielämän katetta uhittelulleen, kun se kehittää aseistustaan. Pohjois-Korea on tänä vuonna tehnyt jo kaksi ydinkoetta ja toistakymmentä ohjuskoetta.

Samaan aikaan Yhdysvalloissa on astumassa virkaan presidentti, joka on sanonut, ettei Yhdysvallat tue liittolaisiaan, elleivät ne maksa tuesta. Vain harva tietää, missä määrin Etelä-Korea ja Japani voivat vastaisuudessa tukeutua Yhdysvaltoihin, jonka liittolaisuuteen niiden turvallisuus on tähän asti paljolti perustunut.

Vielä ei esimerkiksi tiedetä, aikooko Donald Trumpin johtama Yhdysvallat toimittaa Etelä-Koreaan ohjuspuolustusjärjestelmän, jota on valmisteltu nykyisen presidentin Barack Obaman kaudella. Järjestelmän olisi tarkoitus torjua Pohjois-Koreasta tulevia ohjuksia.

Tällaisten muutosten keskellä Etelä-Korean ja Japanin kannattaisi tehdä yhteistyötä eikä pitää kiinni historiallisesta kaunasta. Tiedustelusopimuksen allekirjoittaminen kuvastaa sitä, että ainakin Etelä-Korean hallitus pitää yhteistyötä tärkeänä. Hallitus otti riskin, kun se hyväksyi sopimuksen kansan vastustuksesta huolimatta.