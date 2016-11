Ranska äänestää tänään oikeiston presidenttiehdokkaasta – tiukkaa kulukuuria lupaava Fillon johtaa ääntenlaskua ylivoimaisesti

Fakta Ranskan presidentillä on paljon valtaa Ranskan presidentillä on laajat valtaoikeudet. Hän on maan tosiasiallinen johtaja, joka pystyy muun muassa hajottamaan parlamentin alahuoneen eli kansalliskokouksen. Ranskan nykyjärjestelmä tunnetaan ”viidentenä tasavaltana”. Perustuslaki on Charles de Gaullen peruja vuodelta 1958. Seuraavat presidentinvaalit ovat keväällä 2017. Presidentti valitaan kuten Suomessa, suoralla kaksivaiheisella kansanvaalilla. Kansalliskokouksen vaalit pidetään kesällä 2017. Nykyisessä kansalliskokouksessa sosialisteilla on enemmistö.

Katolisesta konservatiivista François Fillonista on tulossa Ranskan republikaanien presidenttiehdokas. Ranskan kansalaiset äänestävät sunnuntaina keskustaoikeistolaisen republikaanien presidenttiehdokkaasta.

Kun äänestyspaikoista viidennes oli ilmoittanut illalla tuloksensa, Fillon johti 69,5 prosentin ääniosuudella, France24-televisiokanava kertoo. Fillonin kilpakumppani Alain Juppé on saanut jo lasketuista äänistä loput 30,5 prosenttia.

Varhain sunnuntai-iltana äänestämässä oli käynyt jo kolme miljoonaa ranskalaista. Uutistoimisto AFP:n mukaan illalla vaikutti siltä, että äänestäjät olisivat liikkeellä jopa ensimmäistä kierrosta aktiivisemmin. Tulos selvinnee illan aikana.

Yli neljä miljoonaa ranskalaista äänesti esivaalien ensimmäisellä kierroksella viikko sitten, jolloin Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy putosi kisasta. Äänestäjiä oli noin miljoona enemmän kuin analyytikot arvioivat etukäteen.

Fillon nousi tuolloin yllättäen koko esivaalien voittajasuosikiksi 44 prosentin äänisaaliilla, kun maltillinen Juppé sai äänistä 29 prosenttia. Kolmanneksi jäänyt Sarkozy testamenttasi äänensä Fillonille.

Fillon on gallupien mukaan selvä ennakkosuosikki. Noin 60 prosenttia äänestäjistä on asettunut kyselyissä hänen taakseen, mutta epävarmoja on paljon.

Vaikka kyseessä on republikaanipuolueen esivaalit, kaikki äänioikeutetut ranskalaiset voivat äänestää.

Republikaanipuolueen presidenttiehdokas pääsee todennäköisesti keväällä 2017 järjestettävien presidentinvaalien toiselle kierrokselle. Hän saattaa saada vastaansa äärioikeistolaisen kansallisen rintaman johtajan Marine Le Penin.

Fillon on luvannut uudistaa Ranskan talouden perusteellisesti. Hän muun muassa esittää puolen miljoonan työntekijän leikkauksia julkiselle sektorille ja 35 tunnin työviikosta luopumista. Hän haluaisi, että työnantajat voisivat neuvotella itse työntekijöidensä kanssa työajoistaan ylärajana EU:n asettama 48 tuntia.

Hän myös nostaisi eläkeikää 62:sta 65 vuoteen ja keventäisi verotusta.

Fillonin uudistukset saisivat todennäköisesti ranskalaiset työntekijät pillastumaan, eikä niitä olisi helppo toteuttaa. Juppén talousohjelma on samansuuntainen mutta maltillisempi. Hän kutistaisi julkista sektoria 200 000–300 000 työpaikalla.

Juppé antaisi työmarkkinatoimijoille kaksi vuotta aikaa neuvotella uusista työaikakäytännöistä. Jos kompromissia ei syntyisi, työaika kasvaisi 35 tunnista 39 tuntiin. Myös Juppé nostaisi eläkeiän 65 vuoteen.

Ehdokkaat ovat taittaneet peistä myös arvokysymyksistä. Juppé on hyökännyt Fillonin kielteistä aborttikantaa vastaan. Fillon vastustaa henkilökohtaisesti abortteja.

”Enkö olekin 30 vuoden aikana äänestänyt jokaisen lakiesityksen puolesta, joka on antanut naisille oikeuden aborttiin? Vastaus kysymykseesi on ilmeinen: en koskisi tähän aihealueeseen mitenkään”, Fillon puolustautui Juppén syytöksiä vastaan edellisessä vaaliväittelyssä tällä viikolla.

Fillonin voitto olisi hyvä uutinen ainakin Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Miehet ovat tuttavallisissa väleissä, ja Fillon vastustaa kiivaasti Venäjän vastaisia pakotteita, jotka Euroopan unioni on asettanut Ukrainan kriisin vuoksi.

Jos Fillon voittaisi esivaalit, Ranskan presidentinvaalien toisella kierroksella saattaa olla kaksi Venäjän-mielistä kandidaattia.

Myös kansallisen rintaman Marine Le Pen on peräänkuuluttanut hyvien Venäjä-suhteiden tärkeyttä. Lisäksi hänen puolueensa on saanut rahoitusta Venäjältä.

Vasemmisto uhkaa tallautua oikeistokandidaattien jalkoihin ensi kevään vaaleissa. Marraskuun alussa nykyisen presidentin François Hollanden kannatus oli romahtanut kyseenalaiseen ennätykseen, vain neljään prosenttiin. Hänen mahdollisuutensa päästä jatkokaudelle vaikuttavat tuoreiden gallupien valossa olemattomilta.

Siksi turhautuneet vasemmistovaikuttajat ovatkin vaatineet nykyistä pääministeriä Manuel Vallsia haastamaan Hollande tammikuun sosialistipuolueen esivaaleissa. Valls ei tosin hänkään ole erityisen suosittu kansan keskuudessa. Hänen kannatuksensa pääministerinä on lähikuukausina pyörinyt 25 prosentin molemmin puolin.

Hollande ja Valls eivät ole vielä ilmoittaneet aikeistaan. Sosialistipuolue valitsee presidenttiehdokkaansa tammikuussa.

Parlamentin alahuoneen johtaja Claude Bartolone totesi viikonloppuna uutistoimisto Reutersin mukaan, että sosialistipuolue hyötyisi, jos Valls asettuisi ehdolle Hollanden lisäksi. Hän toivoisi myös muita kilpailijoita esivaaleihin.

Sosialistipuolueen entinen talousministeri Emmanuel Macron ilmoitti reilu viikko sitten tavoittelevansa presidentin paikkaa itsenäisenä ehdokkaana. Hän on perustanut ympärilleen En Marche -liikkeen.

Vasemmistokeskustalainen entinen investointipankkiiri yrittää luoda ympärilleen kansanliikkeen, joka riittäisi murtamaan Ranskan perinteiset puoluesiilot. Gallupit ennakoivat republikaanien ja kansallisen rintaman kaksintaistelua, mutta Vallsilla on vielä aikaa rakentaa kampanjaansa.

Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros pidetään huhtikuun 23. päivä ensi vuonna.

Jos kukaan kandidaateista ei saa yli 50 prosentin osuutta äänistä, toinen kierros pidetään kahden suosituimman ehdokkaan välillä 7. toukokuuta.