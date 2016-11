Perussuomalaiset eivät ole kannatusvaikeuksineen yksin – populistipuolueiden tuki heikentynyt Pohjoismaissa

Tukholma. Suomessa perussuomalaiset ovat jo pidempään kärsineet heikentyneestä kannatuksesta, ja tuki on vähentynyt roimasti viime vaaleista.

Puolue ei ole yksin.

Myös muualla Pohjoismaissa, Tanskassa ja Norjassa, vakiintuneet populistiset ja maahanmuuttovastaiset puolueet ovat juuri tällä hetkellä vastatuulessa ja menettäneet tukijoita.

Ruotsissa ruotsidemokraattien viime vuoden kova kasvu on niin ikään taittunut, joskin puolue on yhä selvästi vahvempi kuin edellisissä vaaleissa.

Syyt kannatuksen heikkenemiseen eroavat eri maissa.

Tuoreimman näkyvän kannatuslaskun on kokenut Tanskan oikeistopopulistinen kansanpuolue. Sen tuki mittauksissa on luisunut loppusyksystä nopeasti ja synnyttänyt otsikkoja Tanskassa.

Maahanmuuttovastaisuutta korostava puolue sai viime vuoden parlamenttivaaleissa suuren vaalivoiton ja yli 21 prosenttia äänistä. Loppusyksystä kannatus on käynyt jo 14 prosentissa ja on ollut viime aikoina keskimäärin noin 16 prosenttia.

Kyse ei silti ole suoranaisesti siitä, ettei populistipuolueen linja enää houkuttelisi tanskalaisia. Kannatuslaskun taustalla on suurilta osin puoluetta koetellut skandaali, arvioi politiikantutkija Martin Vinæs Larsen Kööpenhaminan yliopistosta.

Tanskalaismedia on paljastanut epäilyjä siitä, että kansanpuolueen ääniharava ja europarlamentaarikko Morten Messerschmidt olisi väärinkäyttänyt EU-varoja sääntöjen vastaisesti puolueen omaan toimintaan.

Tapauksesta on kirjoitettu laajasti, ja kysymykset muun muassa siitä, miten korkealla tasolla puolueessa asiasta tiedettiin, ovat jatkuneet.

”Vahinko ei vielä välttämättä ole pysyvä, mitä se uskoakseni on osittain muille pohjoismaisille puolueille”, Vinæs Larsen sanoo viitaten Suomeen ja Norjaan.

Hän uskoo, että esimerkiksi pakolaiskriisin uusi kärjistyminen voisi tuoda kansanpuolueelle nopeasti tukea.

Pohjoismaiden populistisilla ja maahanmuuttovastaisilla puolueilla on eroja taustansa suhteen. Niin on myös niiden asemassa.

Perussuomalaiset ja Norjan edistyspuolue nousivat molemmat edellisissä vaaleissa ensi kertaa hallitusvaltaan. Tanskan kansanpuolue sen sijaan halusi pysytellä oikeistohallituksen ulkopuolella sen vakiintuneena tukipuolueena.

Se jäi ulkopuolelle myös, kun pääministeri Lars Løkke Rasmussenin oikeistohallitus kertoi vastikään laajentavansa pohjaansa.

TT

Ruotsissa muut puolueet eivät puolestaan halua minkäänlaiseen yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa sen äärioikeistolaisen taustan takia.

Eristetty puolue pärjää nyt gallupien valossa hyvin verrattuna puolueisiin naapurimaissa.

Suomessa ja Norjassa kannatusvaikeudet johtuvat pitkälti juuri hallitusaseman painosta, sanoo Pohjoismaiden populistipuolueita tutkinut ruotsalaisen Södertörnin korkeakoulun tutkija Ann-Cathrine Jungar.

Perussuomalaisten kannatus on HS-gallupissa noin kymmenessä prosentissa, kun se viime vaaleissa oli lähes 18 prosenttia.

”Sanottiin, ettei leikattaisi hyvinvoinnista, ja säästetty on niin, että rytisee. Sanottiin, että ei otettaisi lisää turvapaikanhakijoita, pakolaiskriisin myötä tulijoita on kuitenkin ollut lisää. Mikä tahansa puolue, joka ei saa politiikkaansa läpi, menettää äänestäjien luottamuksen.”

Sami Kilpiö

Norjassa valtiovarainministeri Siv Jensenin edistyspuolue menetti tukea heti tultuaan hallitukseen vuonna 2013, ja sen hallituksesta lähdöstä spekuloitiin.

Puolue onnistui kuitenkin pakolaiskriisin aikana viime vuonna kasvattamaan kannatustaan. Räväkän maahanmuuttoministerin Sylvi Listhaugin avaukset toivat sille tukea, Jungar arvioi.

Nyt, vuosi ennen seuraavia vaaleja, hallitusvallan paino näyttäisi jälleen tuntuvan. Puolue sai vuonna 2013 noin 16 prosentin kannatuksen. Nyt tuki on käynyt joissain kyselyissä noin kymmenessä prosentissa. Marraskuussa se on ollut keskimäärin 12,5 prosenttia. ”On selvää, että hallitusvastuulla on vaikutusta. Tuki on silti heilahdellut, eikä lasku ole yhtä tasaista kuin perussuomalaisilla”, Jungar muistuttaa.

Mielipidemittauksiin on syytä suhtautua varauksella, kuten useat vaalit ovat osoittaneet viime aikoina. Pohjolassakin niitä on pidettävä suuntaa antavina.

Jungar uskoo, että puolueet voivat kärsiä edelleen, jos keskustelu kääntyy vähitellen maahanmuutosta esimerkiksi perinteisiin talouskysymyksiin. Toistaiseksi siitä ei silti ole merkkejä.

Brexitin ja Donald Trumpin aikana populismilla on maailmalla tuulta purjeissa. Voiko yleinen ilmapiiri Trumpin maailmassa tukea puolueita?

Sekä Vinæs Larsen että Jungar epäilevät tätä. Pohjoismaiden populistipuolueet ovat pitäneet etäisyyttä Trumpin kovaan retoriikkaan, Jungar arvioi.

”Mutta tietenkin se voi luoda kannattajien ja aktivistien joukossa tunteen, että heidän tukemansa ajatukset ovat jonkinlainen osa suurempaa liikettä. – – Ja että kyse on nyt jonkinlaisesta historiallisesta muutoksesta.”

Tanskassa uusi yrittäjä haastaa perinteiset populistit

Uusi maahanmuuttovastaisuudella profiloituva puolue Nye Borgerlige sai hiljattain luvan pyrkiä parlamenttiin ensi vaaleissa. Retoriikka Tanskassa kovenee nyt entisestään, uskoo tutkija.

Peter Seier Christensen myhäilee tyytyväisenä. Hän on juuri käynyt kirjoittamassa vuokrasopimuksen uudesta puoluetoimistosta kivenheiton päästä Tanskan parlamentista ”Borgenista”. Sisään vallan linnakkeen ovista hänen uusi puolueensa, Nye Borgerlige, aikoo päästä ensi vaaleissa.

Jacob Crawfurd

Maahanmuuttovastaisuudella profiloituva puolue sai aiemmin syksyllä kokoon riittävän määrän kannattajia, jotta se voi pyrkiä parlamenttiin ensi vaaleissa.

”Minulla ei ole epäilystäkään siitä, ettemmekö onnistuisi”, Seier Christensen sanoo.

Samaa veikkaavat asiantuntijat ja useat mielipidemittaukset. Niissä kahden prosentin äänikynnyksen ylittäminen näyttäisi todennäköiseltä. Perinteisen oikeistopopulistisen puolueen, Tanskan kansanpuolueen, kannatuksen heikkeneminen viime aikoina kun ei tarkoita, ettei maahanmuuttovastaisuudelle tai oikeistopopulismille voisi olla Tanskassa tukijoita. Tuki on asiantuntijoiden mukaan rapissut osin siksi, että Nye Borgerlige koettaa haalia ääniä kilpailijaltansa.

Nye Borgerligen perustajat, muun muassa kemianinsinööri Seier Christensen, ovat entisiä oikeistolaisen konservatiivipuolueen jäseniä. Ero Tanskan kansanpuolueeseen on muun muassa suhtautumisessa valtion rooliin ja hyvinvointivaltion laajuuteen.

”Kansanpuolue on lähempänä sosiaalidemokraatteja. Meillä on niin sanotusti sininen talouspolitiikka. Haluamme vähentää julkisen vallan roolia ja verotusta. Siinä on yhdistelmä, jonka uskon saavan kannatusta”, Seier Christensen sanoo.

Hän on puolueen kakkosnimi. Taitavana poliitikkona pidetty puheenjohtaja Pernille Vermund on ollut Tanskan lehdistössä niin haluttu, ettei kuulemma osoita aikaansa kyselijöille ulkomailta.

Puolueen maahanmuuttolinja on hyvin tiukka.

Seier Christensen luettelee, kuinka puolue haluaa muun muassa kieltää muslimien huivit julkisella sektorilla ja käännyttää Tanskaan tulevat turvapaikanhakijat rajalla. Puolue haluaisi irrottaa Tanskan YK:n Geneven pakolaissopimuksesta ja auttaa ihmisiä sen sijaan myöntämällä lisärahoitusta YK-järjestöille lähialueilla.

”Me haluamme lopettaa turvapaikkojen myöntämisen kokonaan. Emme sallisi kenenkään tulla Tanskaan ja hakea turvapaikkaa.”

Tanskaan tulijoita oli viime vuonna noin 21 000, kun esimerkiksi naapurimaa Ruotsissa luku oli huomattavasti suurempi, noin 163 000. Puhumattakaan paineesta sota-alueiden lähialueilla. Tällä hetkellä Tanskaan pyrkijöitä on joitakin kymmeniä viikossa. Eikö rikkaalla maalla ole varaa auttaa heitä?

”Tulijoita on ollut jo niin paljon, että meidän on vain vaikea hoitaa kaikkia,” Seier Christensen sanoo ykskantaan.

Hänen mielestään, esimerkiksi asuntojen hankkiminen kaikille on vain mahdotonta sillä jo nyt on jouduttu turvautumaan väliaikaisratkaisuihin.

Tanskalaislehdet ovat nopeasti paljastaneet tapauksia, joissa Nye Borgerlige on ottanut jäsenekseen äärioikeistolaista taustaa edustavia. Seier Christensen sanoo, ettei nuoren puolueen koneisto ole vielä täysin kyennyt hoitamaan taustatöitä, mutta haluna on erottaa ihmiset, joiden tausta on ääriliikkeissä.

”Me emme halua minkäänlaisia ääriajattelijoita, he eivät kuulu joukkoomme. Ajatuksemme ovat maalaisjärkeä, eivät lainkaan äärimmäisiä”, Seier Christensen sanoo puolueen linjasta.

Hän itse on puhunut esimerkiksi islaminvastaisen Pegida-liikkeen mielenosoituksessa Malmössä, mikä on nostettu esiin Tanskassa.

Uuden puolueen synnyn voi nähdä yhtenä ilmentymänä siitä, miten äänensävy Tanskassa on kiristynyt, kun turvapaikanhakijoita tuli entistä enemmän viime vuonna.

Populistien lisäksi myös perinteiset puolueet ovat olleet tiukalla linjalla. Hallitus on antanut poliisille oikeuden takavarikoida tulijoiden omaisuutta ja kertonut luopuvansa kiintiöpakolaisten ottamisesta. Se on mainostanut maailmalla, ettei Tanskaan kannata tulla.

Politiikan tutkimuksen professori Kasper Møller Hansen Kööpenhaminan yliopistosta toteaa, että uuden puolueen astuttua parrasvaloihin meneillään on kuin kisa siitä, minkä puolueen maahanmuuttolinja on tiukin.

Nye Borgerligen suosion noustessa Tanskan kansapuolue on nyt tavallaan puolustusasemassa.

”He koettavat tehdä vastahyökkäyksiä, ja se johtaa keskusteluun siitä, kenen linja on kovin.”

Møller Hansen toteaa, että maahanmuuttokeskustelun retoriikka voi nyt muuttua entistäkin kovemmaksi. Jo nyt esimerkiksi aiemmin uinuva keskustelu huvikiellosta on noussut agendalle.

”En oikein edes osaa kuvitella, minkälaista retoriikka sitten on, koska minusta se vaikuttaa jo hyvin kovalta.”