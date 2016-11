Venäjän maineikkaan tiedeakatemian johtajalla Vladimir Fortovilla oli viime keskiviikkona huono päivä. Piti varmaan olla ihan tavallinen presidentin tiedeneuvoston kokous, mutta sitten Fortov joutui presidentti Vladimir Putinin hiillostamaksi.

Presidenttiä kiukutti, koska tiedeakatemia oli hyväksynyt kymmenen korkeaa virkamiestä jäsenekseen tai ehdokasjäsenekseen – vastoin Putinin viime vuonna antamaa suoraa kieltoa.

”Kehotin kollegoitani jättämään akatemian jäsenvaalit väliin, koska valtion korkeat virkamiehet ovat kiireisiä tai ainakin heidän oletetaan olevan kiireisiä työssään”, Putin muistutti uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Putin tivasi Fortov-paralta, että ”miksi teit tämän”, ja ”ovatko nämä johtavia tiedemiehiä”. Kiemurtelun jälkeen Fortov sai ähkäistyä, että ”näyttävät todella olevan”. Tämän jälkeen presidentti ilmoitti antavansa ”akatemiaan valituille virkamiehille mahdollisuuden tieteelliseen työhön, koska se näyttää olevan heille virkaa tärkeämpää”.

Venäjän tiedeakatemia on satojen tutkijajäsenten ja yli tuhannen ehdokasjäsenen perinteikäs tiedeyhteisö, josta on noussut muun muassa parikymmentä eri alojen nobelistia. Akatemia hyväksyi äskettäin kaksi täysjäsentä ja kahdeksan ehdokasjäsentä, joilla kaikilla on hallussaan korkea valtion virka: varaministeri, tiedustelupalvelun osastopäällikkö, puolustusministeriön hallintojohtaja ja niin edelleen.

Julkisuudessa ehdittiin hieman selvitellä virkamiesten tieteellisiä ansioita ja kunnianhimoja. Ainoa, jolla sellaisia saattaa olla, on joukon ainoa nainen: Permin alueen terveysministeri Olga Kovtun, joka jättikin virkansa jo loppukesällä. Yhdeksän tuoreen akateemikkoherran artikkelikokoelmista ja professuurin hoidosta ei nyt sen enempää.

Akatemian jäsenyys hivelee varmaan itsetuntoa, mutta on tässä muutakin: täysjäsen saa 100 000 ruplan (vajaat 1 500 euroa) ja ehdokasjäsen 50 000 ruplan kuukausikorvausta – hautaan asti.

Tiedeyhteisön perinteet tällä, sanoisinko, hallinnollisten resurssien hyödyntämisen sektorilla ovat pitkät. Pietarin keisarillisen pääsensorin Mihail Dondukov-Korsakovin (1794–1869) sanottiin istuneen Pietarin tiedeakatemian varajohtajana, koska hänellä oli ollut akatemian johtajaan nuoruudessaan homoseksuaalinen suhde. Tämä kirvoitti kansalliskirjailja Alekandr Puškinilta säkeet ”akatemiassa pönöttää, ruhtinas pölkkypää (ven. dunduk)”.

Neuvostoaika ei merkinnyt perinteen katkeamista. Novaja Gazeta -lehden kommentaattori Boris Višnevski tosin huomautti perjantaisessa kolumnissaan, että ”neuvostoaikana akateemikkoja kuitenkin nimitettiin useammin ministereiksi kuin ministereitä akateemikoiksi”.