Trump kyseenalaistaa jälleen vaalien rehellisyyden: ”Voitin äänimäärässä, jos vähennetään miljoonat laittomasti äänestäneet”

Yhdysvaltojen vaalitulosta kyseenalaistetaan nyt sekä oikealta ja vasemmalta. Tuleva republikaanipresidentti Donald Trump väittää, että ”laittomat äänestäjät” vääristivät lopputulosta tappion kärsineen Hillary Clintonin hyväksi.

”Sen lisäksi, että voitin ylivoimaisesti valitsijamiehissä, voitin myös äänimäärässä, jos vähennetään miljoonat laittomasti äänestäneet”, Trump kirjoitti yhteisöpalvelu Twitterissä sunnuntaina.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016

Muutamia tunteja myöhemmin Trump kirjoitti myös, että Virginian, New Hampshiren ja Kalifornian osavaltioissa olisi ollut ”vakavaa” vaalivilppiä. Clinton voitti näissä kolmessa osavaltiossa.

Serious voter fraud in Virginia, New Hampshire and California - so why isn't the media reporting on this? Serious bias - big problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. marraskuuta 2016

Väitteet vilpistä ja laittomista äänestäjistä ovat vakavia, eikä Trump kerro, mihin hän ne perustaa.

Trump voitti marraskuun 8. päivän presidentinvaalit, koska hän sai taakseen enemmistön valitsijamiehistä. Valitsijamiehet äänestävät joulukuun 19. päivä kunkin osavaltion äänestystuloksen perusteella.

Trump on kuitenkin häviämässä äänimäärässä Clintonille yli kahdella miljoonalla äänellä. Uutistoimisto Reutersin mukaan ero venyy todennäköisesti 2,5 miljoonaan ääneen.

Äänten laskenta on yhä kesken joissain osavaltioissa, kuten Kaliforniassa, joskin Trumpin presidenttiyttä viimeiset äänet eivät enää uhkaa. Hän on jo varmistanut tarvittavat 270 valitsijamiestä.

Trump totesi Twitterissä sunnuntaina myös, että hän olisi voittanut ”helposti” myös äänimäärässä, jos hän olisi keskittänyt kampanjansa muutamaan suureen osavaltioon.

Washington Post -lehti arvelee, että Trumpin heitto laittomista äänestäjistä juontaa juurensa sosiaalisessa mediassa vaalien jälkeen levinneisiin valheellisiin äänimääriin.

Trumpilla on ollut aiemminkin tapana suosia kyseenalaisia uutislähteitä, ja hän on valinnut päästrategikseen oikeistopopulistisen Breitbart-lehden hallituksen puheenjohtajan Stephen Bannonin.

Trump saattaa viitata laittomilla äänestäjillä paperittomiin maahanmuuttajiin. Washington Postin mukaan ei kuitenkaan ole mitään todisteita, että miljoonat tai edes tuhannet paperittomat olisivat äänestäneet vaaleissa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump on heittänyt epäilyksen varjon Yhdysvaltojen vaalijärjestelmän ylle, joskin hän tekee sen nyt ensimmäistä kertaa tulevana presidenttinä.

Trump on valittanut vaalijärjestelmästä vuosien ajan, ja vuonna 2012 hän totesi, että valitsijamiesjärjestelmä on ”katastrofaalinen demokratialle”.

The electoral college is a disaster for a democracy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2012

Marraskuun vaaleissa hän tosin voitti juuri valitsijamiesten ansiosta.

Lisäksi Trump totesi useaan otteeseen kampanjansa aikana, että vaaleja ”peukaloidaan”. Hän palasi väitteisiin lokakuussa, kun Clintonin voitto näytti kannatuskyselyjen mukaan lähes varmalta.

”Epärehellinen ja vääristynyt media peukaloi vaaleja kannattamalla kieroa Hillaryä, mutta samaa tapahtuu myös monissa äänestyspaikoissa. Surullista”, hän kirjoitti.

The election is absolutely being rigged by the dishonest and distorted media pushing Crooked Hillary - but also at many polling places - SAD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2016

Tuolloinkaan Trump ei esittänyt mitään todisteita vaalivilpistä. Viimeisessä vaaliväittelyssä Trump jopa väläytti mahdollisuutta, että hän ei hyväksyisi vaalitulosta, jos Clinton voittaa.

Trump ei ole ainoa vaalituloksen tarkkuutta epäilevä poliitikko.

Vihreiden presidenttiehdokas Jill Stein vaatii demokraattien tuella äänten tarkistuslaskentaa kolmessa osavaltiossa. Steinin mukaan äänestyspaikkoja on saatettu hakkeroida.

Wisconsinissa uudelleenlaskentaa on jo aloiteltu. Clintonin kampanja ilmoitti lauantaina osallistuvansa äänten tarkistukseen ja tukevansa uudelleenlaskentaa Wisconsinissa ja tarvittaessa myös Michiganissa sekä Pennsylvaniassa.

Clintonin kampanjan lakimies Marc Elias tosin totesi, että mitään merkkejä hakkeroinnista ei ole löydetty ja että on äärimmäisen epätodennäköistä, että uusi laskenta muuttaisi lopputulosta.

REUTERS

Vaikka Trump pauhaa vaalivilpistä Twitterissä, hän pitää samanaikaisesti äänten tarkituslaskentaa ”huijauksena”.

”Tämä on vihreän puolueen huijaus vaaleissa, joiden tulos on jo tunnustettu. Vaalien tuloksia pitäisi kunnioittaa sen sijaan, että niitä kyseenalaistetaan ja väärinkäytetään, mitä Jill Stein nyt tekee”, hän totesi tiedotteessa lauantaina.

Trump on aiemminkin pyörtänyt sanojaan nopeasti tai ilmaissut kaksi aivan päinvastaista mielipidettä samassa lausunnossa.

Nykyisen presidentin Barack Obaman hallinto on uutistoimisto Reutersin mukaan painottanut, että vaalivilpistä ei ole mitään todisteita. Ainoa tapa varmistaa tulos on kuitenkin tarkistuslaskenta.

Trump ja hänen tukijoukkonsa jatkavat maanantaina tulevan presidentin hallinnon rakentamista. Trump tapaa lukuisia kandidaatteja Trump Towerin asunnossaan alkuviikolla.