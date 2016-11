Gävlen perinteiselle olkipukille kävi taas kehnosti – poltettiin jo ensimmäisenä iltana

Ruotsissa Gävlen perinteikäs olkipukki ei tänä vuonna ehtinyt olla pitkään esillä. Pukki pystytettiin sunnuntaina iltapäivällä Gävlen torille, ja se sytytettiin samana iltana tuleen.

Hälytys pukin palosta tuli hieman iltayhdentoista jälkeen paikallista aikaa, kertoo muun muassa Ruotsin yleisradio SVT.

Olkipukki tuhoutui täysin. Poliisi epäilee paloa tuhopoltoksi, mutta aamuyöhön mennessä epäiltyä tekijää ei ollut saatu kiinni, kertoo Aftonbladet.

Mediatietojen mukaan tuhoteolla oli myös silminnäkijöitä, jotka ovat auttaneet poliisia. Paikalla ollut henkilö sanoo SVT:lle, että hän näki miehen menevän pukin luokse, kaatavan sen jalkoihin bensiiniltä tuoksahtanutta ainetta ja sytyttävän sen.

Gävlen olkipukki pystytetään perinteisesti ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Perinne viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlaansa.

Olkipukki on kärsinyt ilkivallasta melkein joka vuosi; SVT:n mukaan perinteen aloittamisvuoden 1966 jälkeen on ollut vain kaksitoista vuotta, jolloin pukki on selvinnyt täysin vahingoittumattomana.

Palosta kerrottiin myös Gävlen olkipukille perustetulla Twitter-tilillä.

”Voi ei, näin vähän aikaa teidän kanssanne tänä vuonna. Mutta uskokaa pois, aion nousta tuhkasta! Nähdään taas ensi vuonna, ystävät”, twiittasi ”olkipukki” Gävlen kaupungin ylläpitämällä tilillä.