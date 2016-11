Aseistettu joukkio hyökkäsi pakolaisleirille Itä-Kongossa – viranomaisten mukaan ainakin 34 siviiliä tapettiin

Ainakin 34 siviiliä kuoli sunnuntaina sissiryhmän hyökkäyksessä Kongon Pohjois-Kivun maakunnassa, kertovat paikalliset viranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan.

Viranomaisten mukaan aseistettu joukko hyökkäsi pakolaisleiriin hutu-kansanryhmän asuttamassa Luhangan kylässä. Hyökkääjien uskotaan kuuluneen aseelliseen Mai-Mai Mazembe -ryhmittymään, jonka jäsenet kuuluvat nande-kansanryhmään.

Paikallishallinnon edustaja Joy Bokele sanoo AFP:lle, että yksi joukkio hyökkäsi Kongon armeijan asemapaikkaan ja toinen siviilien kimppuun. Paikallisen ihmisoikeusjärjestö CEPADHO:n mukaan hyökkääjät etsivät uhreikseen nimenomaan hutuja ja sytyttivät lopuksi kylän palamaan.

YK:n MONUC-rauhanturvaoperaatiosta kerrotaan AFP:lle, että rauhanturvaajat tulivat paikalle kuultuaan laukauksia ja tappoivat yhden hyökkääjistä.

Nandien ja hutujen välit ovat olleet jännittyneet jo kahden vuosikymmenen ajan. Ryhmien välillä on ollut ristiriitoja muun muassa maan ja mineraalien omistuksesta. Väkivaltaisuuksissa on tänä vuonna kuollut kymmeniä ihmisiä, mutta sunnuntain verilöyly on AFP:n mukaan ollut lähiaikoina tapahtuneista pahin.

Kongon itäosassa sijaitsevassa Pohjois-Kivussa on kymmeniä aseellisia ryhmittymiä. 2000-luvun taitteessa käytyjen Kongon sotien jälkeen väkivaltaisuudet ovat jatkuneet eri kansanryhmien, ryhmittymien sekä kapinallisten ja hallituksen joukkojen välillä.

Muun muassa Benin kaupungissa tapahtui elokuussa joukkosurma, jossa kymmeniä ihmisiä tapettiin. Yhteensä sadattuhannet ihmiset ovat paenneet alueella käytyjä taisteluita.