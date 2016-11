Suurin joukkopako Alepposta neljään vuoteen – seitsemänvuotias tyttö twiittasi kotinsa tuhoutumisesta: ”Melkein kuolin”

Kapinallisten jalansija vaikuttaa murenevan taistelussa Aleppon hallinnasta. Syyrian hallituksen joukot ovat vallanneet jo noin kolmasosan alueesta, joka on ollut kapinallisten hallussa kaupungin itäosissa, kertoo kansalaisjärjestö Syrian Observatory for Human Rights uutistoimisto AFP:n mukaan.

Viikonlopun aikana Itä-Alepposta pakeni järjestön arvion mukaan jopa 10 000 siviiliä. Heistä runsas puolet siirtyi kurdijoukkojen hallinnoimalle saarekkeelle Sheikh Maksoudin kaupunginosaan ja loput hallituksen alueille.

”Kyse on ensimmäisestä tällaisesta joukkopaosta Itä-Alepposta sitten vuoden 2012”, järjestön johtaja Rami Abdel Rahman sanoi AFP:n mukaan.

Seitsemänvuotias aleppolaistyttö Bana al-Abed kertoi sunnuntai-iltana menettäneensä kotinsa pommituksissa. Hän on äitinsä Fatemah’n kanssa lähettänyt viestejä ja videoita elämästä sodan keskellä Twitteriin, jossa heillä on yli 130 000 seuraajaa.

”Tänä iltana meillä ei ole taloa. Se on pommitettu, ja jouduin raunioihin. Näin ihmisten kuolevan ja melkein kuolin”, lukee Banan nimellä allekirjoitetussa viestissä.

Tonight we have no house, it's bombed & I got in rubble. I saw deaths and I almost died. - Bana #Aleppo pic.twitter.com/arGYZaZqjg — Bana Alabed (@AlabedBana) November 27, 2016

Last message - under heavy bombardments now, can't be alive anymore. When we die, keep talking for 200,000 still inside. BYE.- Fatemah — Bana Alabed (@AlabedBana) November 27, 2016

Venäjän ilmavoimien tukeman Syyrian armeijan suurhyökkäys on kestänyt kaksi viikkoa.

”Ilma-alukset tuhoavat kaiken suunnitelmallisesti, alue alueelta”, kapinallisryhmä Nureddin al-Zinkin edustaja Yasser al-Youssef sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Valkokypärinä tunnetun kansalaisjärjestön pelastustyöntekijä Ishmael sanoi Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle, että sunnuntai oli ”kaikkien aikojen pahin päivä Aleppossa”.

Itä-Aleppossa on yhä arviolta 250 000 asukasta, joista noin satatuhatta on lapsia. Kapinallisilla on ollut hallussaan alueita Alepposta kesästä 2012 lähtien.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on varoittanut, että ruoka on loppumassa kapinallisten hallitsemasta kaupungin itäosasta. Talvi on tullut, ja monet asukkaat ovat ilman sähköä ja lämmitystä. Öisin lämpötila laskee tähän aikaan vuodesta Aleppossa lähelle nollaa.

Koko Aleppon valtaaminen olisi merkittävä käännekohta yli viisi vuotta kestäneessä sodassa, sillä Itä-Aleppo on kapinallisten viimeinen merkittävä kaupunkitukikohta.

Ennen sotaa Aleppossa oli yli kaksi miljoonaa asukasta. Se oli Syyrian suurin kaupunki ja merkittävä taloudellinen sekä teollinen keskus Syyrian liikenneverkoston risteyskohdassa.