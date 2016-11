Japanilaisfirma upotti luistinrataan 5 000 kuollutta kalaa – ihmiset suuttuivat, yhtiö pyysi anteeksi

Japanilainen teemapuisto on sulkenut noin kaksi viikkoa sitten avaamansa luistinradan, jonka vetonaulana oli viitisen tuhatta jäähän upotettua kalaa ja äyriäistä.

Syynä on yhtiön sosiaalisessa mediassa saama kritiikki, kertovat useat paikalliset ja kansainväliset mediat.

Uutistoimisto AFP:n mukaan luistinrata avattiin marraskuun 12. päivänä Kitakyūshūn kaupungissa, Japanin eteläisellä Kyūshūn saarella. Space World -nimisen teemapuiston johtaja Toshimi Takeda kertoo CNN:n mukaan, että luistinrata oli ollut hyvin suosittu, mutta yhtiö sai kriittisten kommenttien vyöryn sen jälkeen, kun paikallinen tv-kanava oli uutisoinut radasta.

A Japanese theme park apologizes for freezing 5,000 sea creatures into the floor of a skating rink https://t.co/UuBJq5VvVu pic.twitter.com/VuCAu2j5nK