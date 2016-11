Vastakkain ovat suurkaupunkien menestyvät liberaalit ja maaseudun pettyneet konservatiivit. Maahanmuuton ymmärtäjät ja maahanmuuttoon kyllästyneet. Globaalin talousjärjestelmän säilyttäjät ja sen rikkojat. Vanha poliittinen eliitti ja ”ulkopuolinen vaihtoehto”.

Gallupit näyttävät ensin mainituille turvallisen tuntuista voittoa. Kuulostaako tutulta?

Tämä oli tilanne ennen brexit-äänestystä. Tämä oli tilanne ennen Yhdysvaltojen presidentinvaaleja. Ja kuinkas sitten kävikään.

Nyt vastaavat asetelmat alkavat hahmottua Ranskan presidentinvaaleissa. Keskustaoikeiston ehdokkaaksi varmistui sunnuntaina entinen pääministeri François Fillon. On todennäköistä, että ensi keväänä vaalin toisella kierroksella ovat vastakkain hän ja populistis-nationalistisen kansallisen rintaman johtaja Marine Le Pen.

CHARLES PLATIAU

HS käy läpi kaksintaistelun asetelmat.

Kyselyt: Fillon voittaa Le Penin murskaavasti

Ranskassa on ehditty julkaista kaksi kyselyä Fillonin esivaalivoiton jälkeen. Molemmat ennustavat hänelle jo ensimmäisellä kierroksella suurempaa äänisaalista kuin Marine Le Penille. Toisella kierroksella Le Peniä vastaan hän saisi kyselyiden mukaan nyt jopa 67 prosenttia äänistä.

Fillonin etumatka kyselyissä on siis selvästi suurempi kuin oli Britannian EU-jäsenyyden kannattajien, saatikka Hillary Clintonin etumatka ennen äänestyksiä.

Ranskan vaaleihin on kuitenkin aikaa lähes puoli vuotta, ja paljon ehtii tapahtua. Ensimmäinen kierros on huhtikuussa 2017. Järjestelmä on sama kuin Suomessa: toiselle kierrokselle pääsee kaksi eniten ääniä saanutta ja lopulta äänimäärä ratkaisee.

On hyvä muistaa, että Yhdysvalloissa maakuntien ääntä suhteessa suurkaupunkeihin vahvisti valitsijamiesjärjestelmä. Ääniä Clinton sai yli 2 miljoonaa Trumpia enemmän.

Maahanmuutto: Le Penille jää pelivaraa

Keskustaoikeiston esivaaliehdokkaista Nicolas Sarkozy puhui kiihkeimmin yhden ranskalaisen identiteetin puolesta. Tässä mielessä Fillon saattaa olla Marine Le Penille hieman suotuisampi vastustaja kuin ex-presidentti Sarkozy olisi ollut: erottuminen rajuilla maahanmuuttokannanotoilla on nyt Le Penille helpompaa.

Toisaalta Fillon on maahanmuuton suhteen ankarampi kuin Alain Juppé, jota kyselyt pitivät oikeiston esivaalin suosikkina. Fillon on puhunut maahanmuuttokiintiöiden mahdollisuudesta ja turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan rajaamisesta.

Katolinen Fillon ei siis ole mikään monikulttuurisuuden lähettiläs. Hänen mukaansa ranskan kieli ja Ranskan pitkä historia muodostavat ranskalaisen identiteetin pohjan, johon tulijoiden tulee sopeutua. ”Kun tullaan toisen taloon, ei siellä oteta valtaa, vaan kunnioitetaan toista”, hän sanoi vaaliväittelyssä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

PHILIPPE WOJAZER

Talous: Le Penin selkein iskun paikka

Fillonin talousohjelma on varsin oikeistolainen. Hän haluaa vähentää puoli miljoonaa julkisen sektorin työpaikkaa, nostaa eläkeikää 65 vuoteen ja hankkiutua eroon 35 tunnin työviikosta. Ranskassa hänen talouslinjaansa on kutsuttu jopa thatcherilaiseksi.

Tähän Le Penin on helppo iskeä. Le Pen sanoo olevansa Suomen perussuomalaisten tapaan ”pienen ihmisen” asialla. Myös Ranskassa uusi populistipuolue on voittanut puolelleen duunariäänestäjiä.

”François Fillonilla on pahin sosiaaliturvan murskausohjelma, jota olemme koskaan nähneet”, Le Pen sanoi BMFTV-kanavan mukaan pian Fillonin voiton jälkeen.

Kun Fillon painottaa velkaantumisen lopettamista ja leikkauksia, Le Pen lupaa muun muassa syrjäseutujen terveydenhuollon parantamista. Kun Fillon peräänkuuluttaa taloudenpidossa totuudenpuhumista, Le Pen tuskin antaa kirstun riittävyyden rajoittaa lupauksiaan.

Kansallista rintamaa on äänestetty jo edellisissä vaaleissa paljon niillä Ranskan alueilla, joilta nuoret pakenevat kaupunkeihin ja teollisuustyöpaikat Aasiaan. Donald Trumpin tapaan Le Pen tarjoaa vastaukseksi ulkomaisen kilpailun rajoittamista. Le Pen haluaa järjestää kansanäänestyksen Ranskan EU-jäsenyydestä. Lisäksi hän haluaa Ranskan ulos yhteisvaluutta eurosta.

Ei Fillonkaan ole EU-fanaatikko. Hän muun muassa äänesti vuonna 1992 EU:n luonutta Maastrichtin sopimusta vastaan. Fillon on kuitenkin sanonut kannattavansa EU:n yhteisen puolustuksen kehittämistä ja euroalueen velkojen yhteisvastuun lisäämistä. Le Pen ehtikin jo julistaa, että Fillon on ”EU:n pahimpien ideologioiden puhemies”.

Fillon – riittävän selvä eliitin edustaja

Sekä brexitissä että Donald Trumpin voitossa äänestäjiä innosti se, että he saivat äänestää muutoksen puolesta, vanhaa valtaa vastaan. Tässä suhteessa Marine Le Penillä on selvä etulyöntiasema Filloniin nähden.

Fillon on ollut osa Ranskan korkeinta politiikkaa 1990-luvulta lähtien ja hän oli pääministeri koko Nicolas Sarkozyn presidenttikauden ajan. Tätä Marine Le Pen tulee hyödyntämään, vaikka Fillon jäikin ”super-Sarkon” varjoon. Sarkozy oli kautensa lopussa erittäin epäsuosittu.

Marine Le Pen puolestaan ei ole vielä valtaan päässyt lukuun ottamatta Euroopan parlamenttia. Tästä on pitänyt huolen Ranskan vaalijärjestelmä, jossa jokaisesta vaalipiiristä pääsee läpi vain yksi kansanedustaja. Vasemmiston ja keskustaoikeiston äänestäjät ovat aina parlamenttivaalien toisella kierroksella yhdistäneet voimansa vaarallisena pitämäänsä kansallista rintamaa vastaan.

Tässä kohtaa kysymys kuuluu, onko Le Pen liiankin ”ulkopuolinen”. Donald Trump oli poikkeuksellisuudestaan huolimatta Yhdysvaltojen toisen suuren puolueen ehdokas. Myös brexit-äänestyksessä iso osa Britannian perinteisen konservatiivisen puolueen poliitikoista asettui kannattamaan lähtemistä. Le Penille tällaista suurten puolueiden vetoapua ei taatusti ole luvassa.