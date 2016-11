Trump: Kuuban neuvoteltava uusi sopimus Yhdysvaltain kanssa

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump ilmoitti maanantaina, että Yhdysvaltain ja Kuuban on neuvoteltava uudelleen suhteidensa niin sanotusta normalisoinnista.

Trump ilmoitti asiasta viestipalvelu Twitterissä. Viestissään hän totesi, että kumoavansa väistyvän presidentin Barack Obaman ja Kuuban johtajan Raúl Castron joulukuussa 2014 solmiman yhteistyösopimuksen, mikäli Kuuba ei suostu uusiin ehtoihin.

If Cuba is unwilling to make a better deal for the Cuban people, the Cuban/American people and the U.S. as a whole, I will terminate deal.