Trumpin siirtymätiimi keskustelee David Petraeuksen kanssa – eläkeläiskenraalista mahdollisesti ulkoministeri

Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin siirtymäajan tiimi kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan, että Trumpilla on aikomus tavata eläkkeelle jäänyt kenraali David Petraeus vielä maanantaina New Yorkissa.

Trump ja hänen presidenttiyttään valmisteleva ryhmä harkitsee uutistoimisto Bloombergin mukaan Petraeusta mahdollisesti uuden hallituksen ulkoministeriksi.

Petraeus on aiemmin antanut ymmärtää esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa olevansa käytettävissä, jos Trumpin hallinto tarjoaa hänelle jotakin tehtävää.

Petraeus on CIA:n entinen johtaja. Hän toimi kansainvälisten joukkojen komentajana Irakissa, kun Isis-järjestön edeltäjä Irakin al-Qaida lyötiin viime vuosikymmenellä.

Petraeus erosi CIA:sta vuonna 2012 sen jälkeen, kun oli paljastunut hänen olleen uskoton vaimolleen elämänkertansa kirjoittajan Paula Broadwellin kanssa.

Ulkoministeriveikkauksissa on ollut esillä myös Mitt Romney, joka oli republikaanien ehdokas vuoden 2012 presidentinvaaleissa. Trumpia arvostellut Romney tapasi tulevan presidentin aiemmin marraskuussa golfklubilla New Jerseyssä. Siirtymäajan tiimin mukaan Trump aikoo tavata Romneyn tällä viikolla vielä uudelleen.

Lisäksi Trump aikoo tiistaina keskustella Reutersin mukaan Bob Corkerin kanssa. Corker on Yhdysvaltain senaatin ulkoasiainvaliokunnan komitean puheenjohtaja.

David Petraeus ei ole ainoa entinen kenraali, jonka nimi on ollut esillä povauksissa Trumpin hallitukseen. Vahvimpana ehdokkaana puolustusministeriksi on pidetty James Mattisia. Trump on vahvistanut harkitsevansa Mattisin nimittämistä.

